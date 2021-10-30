TÜGVA Giresun İl Temsilciliği İstanbul'da nereleri ziyaret etti?

Son günlerin çok tartışılan vakıflarından biri olan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Giresun İl Temsilciği Genel Kuruldan onbir gün sonra ilk faaliyet olarak İstanbul’a ziyaret gerçekleştirdi.

TÜGVA Giresun İl Temsilcisi Hüseyin Alkan yaptıkları ziyaret ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi “TÜGVA Giresun olarak 97 liseli kardeşimiz ile İstanbul’a bir ziyaret gerçekleştirdik. Programımız ilk önce Ayasofya Camiinde sabah namazı ile başlayarak, boğaz turu, Topkapı Sarayı gezisi, Eyüp Sultan Camii, genel merkezimizi ziyaret ve Türk -İslam medeniyetinin 21. yüzyıldaki imzası olan Çamlıca Cami’nde akşam ve yatsı namazımızı kıldıktan sonra Giresun’a geri döndük. Arkadaşlarımız özellikle genel merkezimizdeki “icathane”ye yoğun ilgi gösterdiler. Biz Giresun İl Temsilciiliği olarak gençlerin eğitim ve gelişimi için önemli olan bu gibi yerleri en yakın zamanda Giresun’a kazandırmayı hedefliyoruz.

Ziyaretimizde bizlere eşlik eden Genel Başkanımız Enes Eminoğlu, Teşkilat Başkanı İbrahim Beşinci ve Lise Koordinatörü Okan Özer’e teşekkür ederiz."