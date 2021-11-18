Giresun STK'sından 'Doğankent değil Harşit' çıkışı!

14. Giresun Tanıtım Günleri 18-21 Kasım tarihleri arasında İBB Yenikapı etkinlik alanında yapılıyor.

Harşit Sivil Toplum Kuruluşları Fedarasyonu 3. kez Yenikapı Giresun Tanıtım Günleri’nde Doğankent ilçesinin stand çalışmalarını Doğankent Belediyesi ile birlikte yürütüyor. Harşit İsmini Geri İstiyoruz, Harşit Savunması temalarının işlendiği iki etkinliğin ardından 3. etkinlikte Harşit Savunması Müzesi ve Harşit Savunması Anıtı temasını işliyor.

Doğankent isminin Harşit olarak değiştirilmesi için TBMM ye dosya hazırlayıp veren federasyon, 1917-18 yıllarında yaşanan Rus işgaline karşı Harşit Vadisinde yaşanan direnişe dikkat çekmişti.

Federasyon Başkanı Temel Bilecen Yenikapı Giresun Günleri ile ilgili Giresuntv.com.tr açıklamalarda bulundu.

SİYASET ÜSTÜ BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞUYUZ

Biz Harşit Federasyonu’nu kurarken siyaset üstü, toplumsal sorunlara dikkat çekmek, çözüm aramak, Harşit’in tarihini ve kültürünü tanıtmak ve yaşatmak, Dünya’nın neresinde olursa olsun Harşitlilerin birlik ve bütünlüğünü sağlamak amacıyla kurduk.

Gerek Harşit isminin geri alınması için yaptığımız çalışmalar, gerekse “Bir Çanakkale Bir de Harşit Vadisi Geçilmez” sloganıyla çıktığımız yolda bu sloganın ne kadar haklı bir slogan olduğunu anlatmak için çaba harcıyor, Harşit’in Giresun için ne kadar önemli bir marka değeri olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Tüm bu çalışmaları yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, siyasetçilerimiz ve Harşit halkı ile birlikte yapmaya özen gösteriyoruz.

HER ETKİNLİĞİ BİR TEMA BELİRLEYEREK YAPIYORUZ

Kurulduğumuz günden bugüne yaptığımız tüm etkinlikleri, ki bunlara toplantılarımız da dahil belirli bir tema çerçevesinde yapmaya özen gösteriyoruz. Özellikle Yenikapı gibi tanıtım günlerinde ilçemizin tarihi ve kültürel değerlerini anlatmak için büyük çaba harcıyoruz. Bu tür etkinliklerin de amacının bu olması gerektiğine inanıyoruz.

HARŞİT SAVUNMASI MÜZESİ İSTİYORUZ

Yıllar önce Feshanede yapılan Giresun Tanıtım Günleri için arkadaşlarımızla slogan çalışması yaparken “Bir Çanakkale Bir de Harşit Vadisi Geçilmez” derken laf olsun diye söylemediğimizi yaptığımız her etkinlikte oluşturduğumuz temalarla anlattığımıza inanıyorum.

Bizim ne kadar haklı olduğumuzu Adnan Yazıcı hocamız Harşit Savunması kitabıyla pekiştirdi.

Kafkas Cephesine, Milli Mücadeleye onlarca gönüllü milis göndermiş bir ceddin torunları olarak Harşit ilçemizde bir Harşit Savunması Müzesi ve Harşit Savunması Anıtı yapılması için halkımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, yerel yönetimlerimizin, bürokrasimizin ve siyasetçilerimizin dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Bu amaçla standımızı ziyarete gelenler maket bir Harşit Savunması anıtını ve görsellerle desteklenen Harşit Savunması Müzesini görecekler.