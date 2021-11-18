Giresun AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı'dan bakanlara ziyaret

AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı, Ankara’da düzenlenen Yerel Yönetimler Gençlik Festivali davetini fırsat bilerek, Ankara’da birtakım ziyaretler gerçekleştirdi.

T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu’nu, Milletvekilleri ve AK Partili Belediye Başkanlarıyla ziyaret eden Kenan Tatlı, Giresun da devam eden projelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda; yapılan hizmetler için teşekkürlerini ilettiklerini, aksayan konularla ilgili işlerin hızlandırması konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumu’da makamında ziyaret eden Kenan Tatlı ve ekibi, Giresun’daki gelişmeleri, yapılması planan projelerin aşamaları hakkında görüştüler.

Giresun için var gücüyle çalıştıklarını, devletimizin desteğiyle birlikte Giresun’un daha da gelişeceğini vurgulayan İl Başkanı, eminim ki duygu ve düşüncelerimizi, yapılan çalışmalarımızı en doğru şekilde bakanlıklarımıza aktardık, bu sayeyle nokta atışlarla Giresun’daki projelerin ve çalışmaların daha hızlı bir şekilde sonlanacaktır dedi. En kısa zamanda bakanlarımızın Giresun’a ziyarette bulunup, çalışmaları yerinde inceleyeceklerinin sözünü de aldığını söyleyen Kenan Tatlı, Bakan Adil Karaismaoğlu’na ve Bakan Murat Kurum’a misafirperverliğinden dolayı ariyetten teşekkür ettiklerini belirtti.

Gençlik Festivali davetini fırsat bilerek, Ankara’da birtakım ziyaretler gerçekleştirdi.

T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu’nu, Milletvekilleri ve AK Partili Belediye Başkanlarıyla ziyaret eden Kenan Tatlı, Giresun da devam eden projelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda; yapılan hizmetler için teşekkürlerini ilettiklerini, aksayan konularla ilgili işlerin hızlandırması konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumu’da makamında ziyaret eden Kenan Tatlı ve ekibi, Giresun’daki gelişmeleri, yapılması planan projelerin aşamaları hakkında görüştüler.

Giresun için var gücüyle çalıştıklarını, devletimizin desteğiyle birlikte Giresun’un daha da gelişeceğini vurgulayan İl Başkanı, eminim ki duygu ve düşüncelerimizi, yapılan çalışmalarımızı en doğru şekilde bakanlıklarımıza aktardık, bu sayeyle nokta atışlarla Giresun’daki projelerin ve çalışmaların daha hızlı bir şekilde sonlanacaktır dedi. En kısa zamanda bakanlarımızın Giresun’a ziyarette bulunup, çalışmaları yerinde inceleyeceklerinin sözünü de aldığını söyleyen Kenan Tatlı, Bakan Adil Karaismaoğlu’na ve Bakan Murat Kurum’a misafirperverliğinden dolayı ariyetten teşekkür ettiklerini belirtti.