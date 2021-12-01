CHP’'li Demir'den şoförlere destek

CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir, son dönemde akaryakıta zam üstüne zam gelmesinin esnafı canından bezdirdiğini ifade etti.



Dövizdeki artışa paralel olarak artan akaryakıt fiyatları şoförleri isyan ettirdi. Son üç ayda akaryakıta yüzde 36 zam yapılan benzin, mazot ve LPG fiyatları şoförler için adeta kâbus oldu.



Şoförlerde bu durum yaşanırken bir yandan da dertli olan şoförleri, kendi özel günlerinde CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir ziyaret etti. Şoförler Cemiyeti Başkanı Şaban Taşar, Taksiciler Odası Başkanı Çağdaş Kocayiğit ve Minibüsçüler Odası Başkanı Ünal Arıcı’yı ziyaret eden CHP’li Demir “Esnafımıza bir dokunduk bin ah işittik. Herkesin yüzü asık, herkes karamsar” dedi.



“AKP’NİN AÇTIĞI YARALARI PANSUMAN EDECEĞİZ”



Ziyaretinde şoförlerin sorunlarını dinleyen Başkan Demir yaptığı açıklamada sözlerini şöyle sürdürdü:

“Uzakları yakınlaştıran, sevdiklerimizi bizlere kavuşturan cefakâr şoför esnafımızla dertleştik. Halkımız için gece gündüz, yağmur çamur demeden direksiyon sallayan tüm şoförlerimizin bu anlamlı gününü kutluyorum. CHP İktidarında AKP'nin açtığı yaraları hep beraber, milletçe pansuman edeceğiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman emekçi şoför esnafımızın yanlarındayız.”



“ŞOFÖRLERİN HATIRLANMASI GÜZEL BİR DUYGU”



Kendilerinin çok iyi ağırlandığını da belirten CHP’li Demir, şoförlere misafirperverlikleri için de teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Şoförler ise CHP’nin ziyaretinden oldukça memnun olduklarını belirterek, kendilerinin hatırlanmasının çok güzel bir duygu olduğunun da ayrıca altını çizdiler ve Başkan Demir ile CHP heyetine teşekkür ettiler.