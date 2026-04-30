İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeniden Sinematek gösterimleri, mayıs ayında 'Çıldırmanın Eşiği' temasıyla Elhamra Sahnesi'nde delirmenin sınırında dolaşan karakterlerin hayatlarını beyaz perdeye taşıyor.
İZMİR (İGFA) - İzmirli sinemaseverleri dünya sinemasının unutulmaz yapımlarıyla buluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeniden Sinematek gösterimleri, mayıs ayında 'Çıldırmanın Eşiği' temasıyla dikkat çekiyor.
Uçlarda gezen karakterlerin derinlikli hikâyelerini beyazperdeye taşıyan seçki, Elhamra Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.
Program kapsamında her pazar gösterilecek filmler arasında Taksi Şoförü, Gaz Lambası, Persona, Şüphe ve Cinnet yer alıyor.
Sinemaseverleri güçlü anlatımlar ve özgün hikâyelerle buluşturacak programda, film gösterimlerinin yanı sıra alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla tema ve filmler üzerine söyleşiler de gerçekleştirilecek.