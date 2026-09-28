Geleneksel türkü, Şiir Deniz Ünal'ın güçlü sesi ve kanun sanatçısı Savaş Özkök'ün özgün icrasıyla yeniden müzikseverlerle buluştu.

BURSA (İGFA) - Türk halk müziğinin sevilen eserlerinden, Adana yöresine ait anonim türkü 'Yenice Yolları', Şiir Deniz Ünal ve kanun sanatçısı Savaş Özkök imzasıyla yeniden yorumlandı.

Geleneksel ezginin ruhunu koruyan çalışma, güçlü vokal ve kanun tınılarının buluşmasıyla farklı bir müzikal Savaş Özkök, kanun performansıyla esere karakteristik bir renk katarken, Şiir Deniz Ünal'ın yorumu türkünün duygusunu dinleyiciye taşıyor.

İkilinin müzikal birlikteliği, 'Yenice Yolları'nı geleneksel çizgisinden koparmadan günümüz dinleyicisine ulaştırıyor.

Türkünün kaynak kişisi Aziz Şenses olarak bilinirken, eserin derleme ve notaya alma çalışması Erkan Sürmen tarafından gerçekleştirildi.

Projenin düzenleme ve prodüksiyon sürecinde ise bağlama sanatçısı Mahmut Cemal Sari yer aldı. Aranje, düzenleme, mix, mastering ve kayıt çalışmalarının yanı sıra bağlama icraları da Sari tarafından gerçekleştirildi.

MCS Müzik etiketiyle yayımlanan 'Yenice Yolları', YouTube başta olmak üzere dijital müzik platformlarında dinleyicilerle buluştu.