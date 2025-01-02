Sinemaseverleri 3 Ocak Cuma günü vizyona girecek birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmler bekliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Vizyondaki filmlerin yanı sıra Vampir filmlerinin ilk örneği kabul edilen 1922 tarihli erken dönem sinema korku klasiğinin yeniden uyarlaması Nosferatu’nun senaristliğini ve yönetmenliğini Robert Eggers’in üstleniyor. Film, 19. yüzyıl Almanya'sında hayaletlerin musallat olduğu genç bir kadın ile onu takip eden ve beraberinde anlatılmaz bir korku getiren antik Transilvanya vampiri arasındaki gotik bir takıntı hikayesini anlatıyor. Kont Dracula'dan ilham alan ikonik vampir Kont Orlok'a Bill Skarsgard hayat veriyor.

Christopher Nolan'ın, Jonathan Nolan ile kaleme aldığı ve yönetmenliğini sırtladığı ödüllü bilim kurgu filmi Yıldızlararası (Interstellar), 10. yılında yeniden vizyona giriyor. Teknik bilgisi ve becerisi yüksek olan Cooper, geniş mısır tarlalarında çiftçilik yaparak geçinir; amacı iki çocuğuna güvenli bir hayat sunmaktır. Onlarla yaşayan Büyükbaba Donald çocuklara göz kulak olurken, henüz 10 yaşındaki kızı Murph şaşırtıcı bir zekaya sahiptir. Geçmişte bıraktığı bilim insanı kariyerini özleyen Cooper'un karşısına bir gün beklenmedik bir teklif çıkar ve ailesinin, dahası insanlığın güvenliği için zorlu bir karar alması gerekir...

Haftanın korku filmlerinden Hüddam 5: Zuhur, yaşadığı depresyondan kurtulmak isteyen genç bir kadının hikayesini konu ediniyor. Genç bir kadın olan Fatma, uzun süredir depresyondadır ve bu durumdan kurtulmanın yolunu arar. Yeni bir yere taşınıp kendisine yeni bir hayat kurmanın kendisine iyi gelebileceğini düşünerek şehir dışında yaşayan felçli bir kadına bakmak için onun yanına taşınır. Başlarda kendisini daha iyi hisseden Fatma, verdiği karardan memnundur ancak çok geçmeden çok özel bir sebep için burada olduğunu anlar.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Soner Sert’in üstlendiği Acı Kahve, nişan töreni sırasında şok edici bir gerçeğin ortaya çıkmasıyla yaşananları konu ediniyor. Nişan töreni için aileler, kız tarafının evinde bir araya gelir. Başlarda herkes çok gergin olsa da kısa sürede herkes rahatlar. Ancak sohbet sırasında damadın geçmiş yıllarda bir cinayet işlediği ortaya çıkar. Bu şok edici gelişme toplumsal cinsiyet rollerinden sosyal sorunlara kadar bir dizi tartışmanın açılmasına neden olur.