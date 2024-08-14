Bunaltıcı yaz sıcaklarından bir nebze de olsa kaçabilmek için güzel bir dondurma ya da buz gibi içecekleri severek tüketiyoruz. Ancak hassas dişleriniz varsa, severek tükettiğiniz bu soğuk yiyecek ve içecekler beklenmedik şekilde ağrıya sebep olup günümüzün kötü geçmesine neden olabiliyorİSTANBUL (İGFA) - Soğuk bir şey yediğimizde veya içtiğimizde oluşan bu ağrının nedeni, dişin en dış katmanında bulunan ve mine adı verilen koruyucu tabakasının aşınması ve dentin adı verilen daha yumuşak iç kısmının açığa çıkmasıdır. Dentin, mine kaybı nedeniyle açığa çıktığında, soğuk yiyecekler, içecekler veya hatta soğuk havada nefes almak gibi belirli tetikleyiciler sinirleri tahriş ederek diş hassasiyeti olarak bilinen kısa, keskin bir ağrıya neden olabilir.

DOĞRU DİŞ FIRÇALAMA TEKNİĞİ NEDİR?

Sağlıklı dişlerde, mine dentini korur. Minenizin zayıflamasının veya dentinizin açığa çıkmasının birçok nedeni olabilir, ancak yaygın nedenler arasında diş etlerinin çekilmesi ve diş çürümesi bulunur. Bu sorunlar diş hekiminiz tarafından ele alınması gerekirken, dişlerinizin soğuğa karşı hassasiyetini ve rahatsızlığınızı azaltmak için kendi yapabileceğiniz birkaç şey de vardır:

Dişlerinizi gece yatmadan ve gün içinde en az bir kez, en az 1350ppm (milyonda parça) florür içeren florürlü diş macunu ile fırçalanmasını öneren Dt. Caner Hiçyılmaz sözlerine şöyle devam etti.

Hassas dişler için özel olarak tasarlanmış diş macunu kullanmayı düşünün. Yumuşak veya orta sert kıllara sahip bir fırça kullanarak; küçük, dairesel hareketler ile dişlerinizi fırçalayın.

Diş fırçanızı iki ila üç ayda bir veya aşınmışsa daha erken değiştirin.

"YEMEKTEN HEMEN SONRA DİŞLERİNİZİ FIRÇALAMAYIN"

Herkes tarafından doğru bilinen yanlışlardan biri ise yemek sonrası dişlerin hemen fırçalanmasıdır. Oysaki yemekten hemen sonra dişlerinizi fırçalamaktan kaçının – bazı yiyecek ve içecekler dişlerinizin minesini yumuşatabilir, bu nedenle fırçalamadan önce en az bir saat bekleyin.

Şekerli yiyecekleri, gazlı ve asitli içecekleri daha az tüketin. Bunları sadece yemek saatlerinde tüketmeye çalışın.

Dişlerinizi gıcırdatıyorsanız, gece takmak için bir gece plağı yaptırıp yaptırmamanız gerektiği konusunda diş hekiminizle görüşün.