Yaşlanmanın, kaçınılmaz değişimlere yol açtığını belirten uzmanlar, bağışıklık sistemi dâhil tüm organ sistemlerinin bu durumdan etkilendiğini belirtiyor..

İSTANBUL (İGFA) - Gastroenteroloji ve Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, yaşlanmayla birlikte bağışıklık sisteminin zayıfladığını belirterek, dengeli beslenme ve bilinçli vitamin kullanımının bu süreci yavaşlatabileceğini söyledi. İnsan ömrünün uzamasıyla birlikte toplumun yaş ortalamasının arttığını belirten Prof. Dr. Aytaç Atamer, yaşlanma sürecinin bağışıklık sistemi üzerinde önemli değişikliklere yol açtığını ifade etti. Atamer, bağışıklık fonksiyonlarındaki azalma nedeniyle enfeksiyonlar, kanser ve otoimmün hastalıkların ileri yaşlarda daha sık görüldüğünü vurguladı.

Yaşlanmanın doğal bir süreç olduğunu dile getiren Prof. Dr. Atamer, zamanla vücudun çevresel faktörlere uyum sağlama yeteneğinin azaldığını, bunun da organ sistemlerinde fonksiyon kaybına yol açtığını söyledi. Bu değişimlerin genetik yapı, yaşam tarzı ve mevcut hastalıklara bağlı olarak kişiden kişiye farklı hızlarda geliştiğini belirtti.

Beslenmenin bağışıklık sistemini korumada kritik rol oynadığını ifade eden Atamer, Omega-3, B12 vitamini, D vitamini, kalsiyum ve demir eksikliklerinin bağışıklığı zayıflattığını kaydetti. İleri yaşlarda tam tahıllar, yeterli protein, sebze ve meyve tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Vitamin takviyelerinin bilinçsiz kullanılmaması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Atamer, 'Fazla vitamin almak bağışıklığı güçlendirmez, aksine vücuda zarar verebilir. Takviyeler mutlaka hekim önerisi ve tetkik sonuçlarına göre alınmalı' dedi. Kronik hastalığı olan bireylerde beslenmenin daha da önem kazandığını belirten Atamer, düzenli fiziksel aktivite, yeterli su tüketimi, sigara ve alkolden uzak durmanın sağlıklı yaşlanmanın temel unsurları olduğunu sözlerine ekledi.