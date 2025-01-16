“Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi” adlı tiyatro oyunu, 16 Ocak Basın Onur Günü dolayısıyla basın mensuplarına özel olarak sahnelendiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ekibi tarafından oynanan ve geçen yıl üç dalda Afife Tiyatro Ödülü’nü alan “Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi” adlı tiyatro oyunu, 16 Ocak Basın Onur Günü dolayısıyla basın mensuplarına özel olarak sahnelendi.

OYUNCULAR AYAKTA ALKIŞLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın ödüllü oyunlarından “Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi” 16 Ocak Basın Onur Günü dolayısıyla basın mensupları için özel olarak sahnelendi. Nick Whitby’nin yazdığı, Yücel Erten’in çevirdiği, Hüseyin Köroğlu’nun yönettiği “Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi” isimli oyunu Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ve aileleri heyecan ve merakla izledi. Oyunu gazeteciler ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş de izledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca sahneye taşınan 2 perdelik trajikomedi, gazetecilerden tam not aldı. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunda, oyuncu performansları tam not aldı. Oyun sonunda gazeteciler, kendilerini selamlayan oyuncuları ayakta alkışladı.

2 PERDELİK TRAJİKOMEDİ

İki perdelik trajikomedi olan oyunun konusu ise şöyle; 1939 yılında Nazi Almanya’sı Polonya’yı işgal etmiştir. Özel bir tiyatronun Hitler karşıtı oyunun provaları politik-diplomatik gerekçelerle yasaklanır. “Hamlet” oyununa geri dönen tiyatroda, genç bir havacı teğmen ile oyuncu arasında bir flört baş gösterir. Almanlar işgali gerçekleştirmiş, tiyatro kapanmıştır. Havacı teğmen aracılığıyla bir Alman casusun Polonya’daki tüm direniş hareketlerini ele verecek listeyi Nazilere iletmek üzere Polonya’ya geleceği bilgisine ulaşan oyuncular, bunu engellemek üzere harekete geçerler. Artık dekorları Gestapo karargahına, kostümleri üniformaya, oyuncular da yurt sever direnişçilere dönüşmüşlerdir.

MUHTEŞEM OYUNCU KADROSU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı’nın da seyirci karşısına çıktığı oyunda Funda İlhan, Çağrı Mengüç, Serhat Güzel, Zeynep Dilara Saydam, Levent Muratoğlu, Güliz Gençoğlu, Ozan Şahin, Duygu Mine Özcan, Onursal Yıldırım, Cemal Aldıç, Volkan Dinç, Ferdi Yıldız, Su Özdemir, Sevcan Kuş Efe, Umut İsfen, Çağla Buldak Akarsu, Alican Mert Pilavcı ve Işık Öztorun rol alıyor.

BERNA ABİŞ'E PLAKET TAKDİMİ

16 Ocak Basın Onur Günü kapsamında konuk oldukları oyunu beğenerek izlediklerini belirten Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı'ya teşekkür plaketi takdim etti.