Yol ücretleri Google haritalarda gösterilecek

Google Haritalar yeni bir güncelleme yaptı. Kullanıcıların en çok istediği "geçiş ücretlerinin ne kadar olacağını" güzergahlara göre belirleyip kullanıcıya söyleyecek.

ShiftDelete'de yer alan habere göre; Google, yıllardan ülkemizde ve dünyada daha iyi bir deneyim için ciddi yatırımlar yapıyor. Yürüyüşten toplu taşıma ile seyahate kadar pek araç seçeneğiyle detaylı bilgiler sağlayan uygulama için beklenen bir özellik vardı. Google Haritalar, son güncellemesi ile beklenen özelliği getirdi ve iPhone kullananlar için ayrıca bir müjde daha verdi.

Uygulamada şu ana kadar bir güzergah oluşturduğunuzda ücretli geçişler olduğuna dair bilgilendirme alıyordunuz. Bir sürücü, her geçiş ücretini öğrenip hesaplayamadığı için yolculuğun sonu tatsız bitebiliyordu. Google Haritalar; ilk olarak ABD, Hindistan, Japonya ve Endonezya‘da kullanıma sunduğu özelliğiyle tüm rotadaki yol ve köprü ücretlerini hesaplayıp size gösteriyor.

Bu özellik sayesinde yolculuğunuz boyunca ödeyeceğiniz geçiş ücretlerinden hızlıca haberdar olabilirsiniz. Eğer varış süresini uzatıp daha ucuz yolları tercih etmek isterseniz de seçenek karşınıza sunulacak. Özellik şu an ülkemizde aktif olmasa da aktif olduğunda çok ilgi göreceğinden eminiz.

Gelen tek yenilik bu değil. Yine aynı ülkelerde aktif olan yeni özellikler var. Artık sokak sokak hız limitleri ekranda görüntülenebiliyor ve trafik ışığının hangi renkte olduğu da bazı caddelerde görülebiliyor. Özellikle işlek yollarda ışığın hangi renkte olduğunu bilmek, başka bir yola sapıp sapmama kararını daha iyi vermenizi sağlayabilir.

Son olarak da iPhone ve iPad kullanıcılarını kapsayan müjdeden bahsedelim. iOS‘a yeni özelliklerin eklenmesiyle Google Haritalar üzerinde daha fazla özelliğin kullanılabilmesinin önü açılmıştı. Nihayet Google, gerekli desteği sağlayarak iOS cihazların en güncel Haritalar deneyimine ulaşmasını sağlıyor. Bunun için güncellemeleri kontrol etmeyi unutmayın.