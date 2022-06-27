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Yetişkinlerin yüzde 50'si uykusuzluk problemi yaşıyor

Uykusuzluk problemiyle mücadele eden insanların sayısı her geçen gün artış göstermeye devam ediyor. Uzmanlar ise, kişiler için ciddi bir tehdit oluşturan uykusuzluğun zihinsel ve fiziksel olarak pek çok büyük problemi beraberinde getirdiğine işaret ediyor.

YAŞAM 27.06.2022, 09:57 27.06.2022, 10:05 Murat Aydın
Yetişkinlerin yüzde 50'si uykusuzluk problemi yaşıyor

Uykusuzluk problemiyle mücadele eden insanların sayısı her geçen gün artış göstermeye devam ediyor. Araştırmalar, yetişkinlerin yaklaşık yüzde 50’sinin zaman zaman uykusuzluk problemiyle karşı karşıya kaldığını ortaya koyuyor. Uzmanlar ise, kişiler için ciddi bir tehdit oluşturan uykusuzluğun zihinsel ve fiziksel olarak pek çok büyük problemi beraberinde getirdiğine işaret ediyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İşbir Holding Ceo’su Metin Gültepe, uyku problemlerinde kişinin ergonomisine uygun doğru yatak ve uyku ürünleri tercihlerinin belirleyici olduğunu vurguladı.

KALP DAMAR RAHATSIZLIKLARININ GÖRÜLME SIKLIĞINI ARTIRIYOR

Uzun süre uykusuz kalma pek çok sağlık problemine yol açabiliyor. Yapılan araştırmalar, uyku problemi yaşayan ve uykuya dalmakta zorlanan bireylerin koroner damar hastalığı, felç ve kalp yetmezliğine yakalanma risklerinin daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Uykusuzluk, metabolizmada pek çok sıkıntıyı da beraberinde getiriyor. Uzun süre uyumamak; diyabet, bağırsak florasında bozulma, kilo kaybı, tansiyon, stres gibi pek çok soruna neden olabiliyor.

ZİHİNSEL SORUNLARI TETİKLİYOR

Araştırmalar, uykusuzluğun fiziksel olduğu kadar zihinsel olarak da pek çok soruna neden olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, uykunun gerektiği kadar karşılanamaması sonucu ruhsal problemlerde artış, ağrı ve acılara dayanma gücünde zayıflama gibi pek çok etkenin gözlendiğini belirtiyor. Bununla birlikte, gün çerisinde odaklanma ve hafıza kaybı gibi pek çok olumsuzluğu da beraberinde getiriyor.

UYKU ÜRÜNÜ TERCİHLERİNİZİ DOĞRU YAPIN

Doğru uyku ürünleri seçimlerinin derin ve kesintisiz bir uyku ile sağlıklı bir yaşam için önemine dikkat çeken İşbir Holding Ceo’su Metin Gültepe, “Uyku hepimiz için hayati öneme sahip. Gün içerisinde yaşadığımız problemlerin bir çoğu biz fark etmesek de iyi bir uyku almamamızdan kaynaklanıyor.

Uyku problemlerinin yarattığı sorunların önüne geçmek için kişilerin uyku ürünleri tercihlerine dikkat etmesi büyük önem taşıyor. Sağlıklı bir uyku için kişinin ergonomisine uygun yatak ve yastık seçimi oldukça önemli. Kişinin ihtiyacına ve ergonomisine uygun seçilen yatak, omurgaya sağladığı uyum ile sağlıklı bir uyku zemini oluşturur. Baş ve boyun bölgenize uyum sağlayan yastık tercihi ile de uyku konforunuzu artırarak sağlıklı bir uyku iklimi oluşturabilirsiniz.” dedi.

#uyku #uykusuzluk
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