Yeni Moss Serisiyle Doğa Mekanlarınıza Taşınıyor
Dekoratif duvar panelleri alanında inovatif tasarımlarıyla dikkat çeken Artstone, yeni ürünleriyle iç ve dış mekân yüzeylerine değer katarken, aynı zamanda sektörün gelecek vizyonuna da katkı sağlıyor.
Dekoratif duvar panelleri alanında inovatif tasarımlarıyla dikkat çeken Artstone, yeni ürünleriyle iç ve dış mekân yüzeylerine değer katarken, aynı zamanda sektörün gelecek vizyonuna da katkı sağlıyor.
Modern, estetik yüzey görünümleri ve üç boyutlu çarpıcı dokuları ile Artstone ürünleri, pratik bir şekilde keyifli mekanlar tasarlamaya fırsat sağlarken, çevre ve kullanıcı dostu üstün ürün yapısı ile sürdürülebilir ve konforlu mekanlar tasarlamak isteyenlerin ilk tercihi oluyor.
Doğanın En Yalın Hali
Tuğlayı üzerinde yıllanmışlık etkisiyle oluşan yosun ile bir araya getirdiği duvar paneli Masonry Moss, yer aldığı mekanların tasarım odağına yerleşirken organik bir doku sergileyerek doğanın güçlü vurgusunu yaşam alanlarına taşımaya imkân veriyor.
Doğadan ilham alarak tasarlanan Baobab Moss duvar paneli, ahşap ve yeşilin organik kombinasyonu ile yosunlu ağaç görünümünü yüzeylere kolayca taşıyarak, iç ve dış mekânlarda doğanın en yalın halini sergiliyor.
Doğal ve Sağlıklı Mekanlar
Eşsiz yüzey dokuları sayesinde doğanın saf enerjisini yaşam alanlarına pratik bir şekilde taşıyan Moss serisi, doğalına göre temizlenebilir, yıkanabilir ve silinebilir yüzeylere sahip ürün yapısı sayesinde mekânın hijyenine katkı sağlıyor.
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
|İmsak
|05:45
|Güneş
|07:09
|Öğle
|13:18
|İkindi
|16:38
|Akşam
|19:17
|Yatsı
|20:36
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|29
|70
|2. Konyaspor
|29
|55
|3. Fenerbahçe
|29
|50
|4. Başakşehir
|29
|47
|5. Alanyaspor
|29
|46
|6. Hatayspor
|29
|46
|7. Adana Demirspor
|29
|45
|8. Beşiktaş
|29
|45
|9. Karagümrük
|29
|40
|10. Kayserispor
|29
|38
|11. Galatasaray
|29
|38
|12. Antalyaspor
|29
|38
|13. Sivasspor
|29
|37
|14. Gaziantep FK
|29
|37
|15. Kasımpaşa
|29
|35
|16. Giresunspor
|29
|35
|17. Altay
|29
|29
|18. Göztepe
|29
|27
|19. Rizespor
|29
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|29
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|27
|44
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|26
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|28
|66
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|26
|51
|5. M. United
|29
|50
|6. West Ham United
|29
|48
|7. Wolverhampton Wanderers
|29
|46
|8. Tottenham
|27
|45
|9. Aston Villa
|28
|36
|10. Southampton
|29
|35
|11. Crystal Palace
|29
|34
|12. Leicester City
|26
|33
|13. Brighton
|28
|33
|14. Newcastle
|28
|31
|15. Brentford
|29
|30
|16. Leeds United
|29
|26
|17. Everton
|26
|22
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|28
|66
|2. Sevilla
|28
|56
|3. Barcelona
|27
|51
|4. Atletico Madrid
|28
|51
|5. Real Betis
|28
|49
|6. Real Sociedad
|28
|47
|7. Villarreal
|28
|45
|8. Athletic Bilbao
|28
|40
|9. Valencia
|28
|37
|10. Celta Vigo
|28
|35
|11. Osasuna
|28
|35
|12. Espanyol
|28
|33
|13. Rayo Vallecano
|27
|32
|14. Elche
|28
|32
|15. Getafe
|28
|28
|16. Mallorca
|28
|26
|17. Granada
|28
|25
|18. Cadiz
|28
|24
|19. Deportivo Alaves
|28
|22
|20. Levante
|28
|19
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016