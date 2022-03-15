Yeni Moss Serisiyle Doğa Mekanlarınıza Taşınıyor

Dekoratif duvar panelleri alanında inovatif tasarımlarıyla dikkat çeken Artstone, yeni ürünleriyle iç ve dış mekân yüzeylerine değer katarken, aynı zamanda sektörün gelecek vizyonuna da katkı sağlıyor.

Modern, estetik yüzey görünümleri ve üç boyutlu çarpıcı dokuları ile Artstone ürünleri, pratik bir şekilde keyifli mekanlar tasarlamaya fırsat sağlarken, çevre ve kullanıcı dostu üstün ürün yapısı ile sürdürülebilir ve konforlu mekanlar tasarlamak isteyenlerin ilk tercihi oluyor.

Doğanın En Yalın Hali

Tuğlayı üzerinde yıllanmışlık etkisiyle oluşan yosun ile bir araya getirdiği duvar paneli Masonry Moss, yer aldığı mekanların tasarım odağına yerleşirken organik bir doku sergileyerek doğanın güçlü vurgusunu yaşam alanlarına taşımaya imkân veriyor.

Doğadan ilham alarak tasarlanan Baobab Moss duvar paneli, ahşap ve yeşilin organik kombinasyonu ile yosunlu ağaç görünümünü yüzeylere kolayca taşıyarak, iç ve dış mekânlarda doğanın en yalın halini sergiliyor.

Doğal ve Sağlıklı Mekanlar

Eşsiz yüzey dokuları sayesinde doğanın saf enerjisini yaşam alanlarına pratik bir şekilde taşıyan Moss serisi, doğalına göre temizlenebilir, yıkanabilir ve silinebilir yüzeylere sahip ürün yapısı sayesinde mekânın hijyenine katkı sağlıyor.