Vali Yerlikaya'dan 'Dünya Romanlar Günü'nde iftar yemeği

Yeşilköy'deki bir restoranda, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya'nın ev sahipliği yaptığı etkinliğe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve çok sayıda Roman katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, edilen duaların ardından oruçlar açıldı.

Fatma Betül Sayan Kaya, Dünya Romanlar Günü'nü kutlayarak, "Sizler bu ülkenin, Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi asli unsurlarısınız. Bu ülke için değerlisiniz ve değer katmaya devam edeceksiniz." dedi.

Vali Yerlikaya'ya teşekkür eden Kaya, "SİROMA projesiyle başlattığımız koordinatörlük görevine, İstanbul'da tam 26 noktada öncülük etti. İstanbul'da uygulamaya konulan SİROMA projesi bugün, İçişleri Bakanımızın talimatıyla bütün Türkiye'ye adeta yeniden örnek oldu. Tüm Türkiye'de uygulanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaya, 2023 seçimlerinin yaklaştığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız sizleri çok seviyor. Biliyoruz ki siz onu hiç yalnız bırakmadınız. Eminim ki bundan sonra da yalnız bırakmayacaksınız." şeklinde konuştu.

- "Elimiz, gözümüz oldular"

Vali Yerlikaya da İstanbul'un 39 ilçesinde eşit ve zamanında hizmet vermek için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Roman kardeşlerimizi daha iyi anlayabilmek için dedik ki; onların içinden yanımızda yardımcılar olsun. Bu fikir, Fatma Betül Sayan Kaya hanımefendinin fikriydi. Hacı Arif Davulcu kardeşimizden bahsetti, hemen bir araya geldik. 26 koordinatör kardeşimize ricada bulunduk. Onlar da kabul ettiler. Bizim yar ve yardımcılarımız oldular. Elimiz, gözümüz oldular. Kaymakamlarımıza bu koordinatörlük meselesini anlattık. Bu kardeşlerimizin her birinden kimsesizlerin kimsesi olmak için istifade ettik. Onlarla beraber hizmet yolunda yürümeye devam edeceğiz.''

İstanbul'un dünyanın en güzel şehri olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Böyle güzel bir şehirde yaşamak, nefes almak özel şükür gerektiriyor ama epey zorlukları da var. Onları aşmak için devlet ve millet olarak el birliğiyle gayret gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle vatandaşımızın eli, gözü, sesi olmak noktasında devletin bütün kurumları büyük bir uyum içerisinde gayret gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı adına güzel sanatlar lisesi açıldığını belirten Yerlikaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha yeni açılmasına rağmen özel yetenekli, geleceğin Mustafa Kandıralı'sı olmaya aday bu kardeşlerimizi, gençlerimizi yetiştirmekle ilgili çok mükemmel gayretler gösteriyoruz. Göreceksiniz, İstanbul'daki güzel sanatlar liseleri içinde Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi öyle bir yere gelecek ki parmakla gösterilen öğrenciler yetiştirecek. Buna yürekten inanıyorum."