Türk Sinemasının Unutulmaz Oyuncusu Fatma Girik'i kaybettik

Son dakika...Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, 79 yaşında hayata veda etti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Girik'in vefatını Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin duyurdu. Ünlü oyuncunun yaşamını yitirdiği hastaneden yapılan açıklamada, "Sayın Fatma Girik, Covid 19’a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti" denildi. Girik, vasiyeti gereği 2015 yılında yaşamını yitiren hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek

Türk sinemasından bir yıldız daha kaydı. Usta oyuncu Fatma Girik hayatını kaybetti. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olarak gösterilen Girik, 79 yaşında aramızdan ayrıldı.

Acı haberi Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin kamuoyuna sosyal medya hesabından duyurdu.

Keskin , aynı zamanda Eski Şişli Belediye Başkanı olan Girik için şu ifadeleri kullandı:

"Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim."

ÖLÜM NEDENİNİ AÇIKLADI

Girik'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada ise, "Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik, Covid 19’a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti" denildi.

CENAZE TÖRENİ İSTANBUL'DA BODRUM'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Girik için yarın saat 10.00'da Şişli Belediyesi'nde belediye çalışanlarının katılacağı anma töreni düzenlenecek. Girik için ikinci tören ise saat 11.00'de Cemal Reşit Rey'de yapılacak. Fatma Girik'in cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Bodrum'a gönderilecek.

Girik, vasiyeti gereği 2015 yılında yaşamını yitiren 56 yıllık hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Pek çok ünlü isim, acı haber sonrasında üzüntilerini ifade etti.

SON FOTOĞRAFI

Yeni yıla hasta yatağında giren Fatma Girik'in son fotoğrafını yeğeni Ahu Turanlı sosyal medyada paylaşmıştı. Turanlı paylaşımına, "Biz 2021'i hastanede uğurluyoruz... İnşallah 2022 hepimiz için güzel ve sağlıklı günler getirir" notunu düşmüştü.

HÜLYA KOÇYİĞİT

İçim yanıyor. Canım arkadaşım, o masmavi gözleriyle hepimize enerji, mutluluk veren dev yürekli, benim canım arkadaşım. İnanasım gelmiyor. Fatma'm, seni ziyaretlerimde ne planlar yaptık arkadaşım. Hani hepsini gerçekleşecektik... Böyle olmadı, yüreğim çok yanıyor. Türk Sineması en önemli oyuncularından birini kaybetti, ben kardeşimi... Bu dünyadan bir Fatma Girik geçti... Ruhun şad olsun Fatma'm, güzel yüreklim. Hepimizin başı sağ olsun.

FİLİZ AKIN

Şimdi daha haberin şokundayım. 'Herhalde yanlış duydum' diyorum. Olmuyor. Telefonlar çalıyor, mesajlar geliyor... Ah benim dobra arkadaşım. Daha yeni Instagram sayfası açtı diye paylaşmıştık. Bunları gözlerimden yaşlar akarken yazıyorum. Ben şimdi kime 'Menekşe gözlüm' diyeceğim...

HALE SOYGAZİ

İlk ameliyatından sonra ziyaret etmiştik . Gene gidecektik, olmadı. Başımız sağ olsun, Türk Sineması'nın sembolü Fatma Girik, saygıyla sevgiyle anacağız.

KEREM ALIŞIK

Ah benim insanları insan kalbi ile seven Fatma ablam. Sıcak ekmek kokuları bıraktın bağrımızda ve bugün gökyüzüne, can arkadaşlarının yanına gittin. Her yer soğuk şimdi. Hepimizin kalbi, nefesi, ruhu üşüyor. Acımı hangi dilde tercüme etsem, üzüntümü anlatmaya yetmiyor. Nurlar içinde uyu.

TAMER YİĞİT

Türk Sineması'nın en değerli kadın oyuncularından çok kıymetli sanatçı dostum Fatma Girik'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Kendisi sanatı ve karakteri ile yeri doldurulamayacak bir kişi. Allah'tan kendisine rahmet ve tüm sevenlerine sabır diliyorum.

ITIR ESEN

Çocuk yaşlarımdan tanıyorum Fatma Girik’i, büyüleyici bir ışığı vardı. Gözlerindeki yıldızlı parıltıdan etkilenmemek olanaksızdı. Sinemaya olan tutkusu, Fatma Abla'yı oyunculukta da onu zirveye taşıdı. Cesareti, yüreğindeki Kartal’ı hep zirveye taşıdı. Çok ama çok üzgünüm. Gittiğin yerde seni ayakta karşılayacak tüm sevdiklerin. Alkışlarla yürü yeni yolunda...

SELDA ALKOR

Fatma’nın hep çocuk gibi bir ruhu vardı. Çok güçlüydü, çok açık sözlü bir kadın ve çok önemli bir sanatçıydı. Özlemle anacağım arkadaşımı, çok ama çok üzgünüm. Hepimizin başı sağ olsun.