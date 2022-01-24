banner314

banner325

Son Dakika

Türk Sinemasının Unutulmaz Oyuncusu Fatma Girik'i kaybettik

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, 79 yaşında hayata veda etti. Koronavirüs nedeniyle organlarında tahriş oluşan ve uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Girik'in vefatını Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin duyurdu.

YAŞAM 24.01.2022, 10:24 24.01.2022, 23:06 Murat Aydın
Türk Sinemasının Unutulmaz Oyuncusu Fatma Girik'i kaybettik

Son dakika...Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, 79 yaşında hayata veda etti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Girik'in vefatını Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin duyurdu. Ünlü oyuncunun yaşamını yitirdiği hastaneden yapılan açıklamada, "Sayın Fatma Girik, Covid 19’a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti" denildi. Girik, vasiyeti gereği 2015 yılında yaşamını yitiren hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek

Türk sinemasından bir yıldız daha kaydı. Usta oyuncu Fatma Girik hayatını kaybetti. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olarak gösterilen Girik, 79 yaşında aramızdan ayrıldı.

Acı haberi Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin kamuoyuna sosyal medya hesabından duyurdu.

Keskin , aynı zamanda Eski Şişli Belediye Başkanı olan Girik için şu ifadeleri kullandı:

"Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim."

ÖLÜM NEDENİNİ AÇIKLADI

Girik'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada ise, "Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik, Covid 19’a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti" denildi.

CENAZE TÖRENİ İSTANBUL'DA BODRUM'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Girik için yarın saat 10.00'da Şişli Belediyesi'nde belediye çalışanlarının katılacağı anma töreni düzenlenecek. Girik için ikinci tören ise saat 11.00'de Cemal Reşit Rey'de yapılacak. Fatma Girik'in cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Bodrum'a gönderilecek.

Girik, vasiyeti gereği 2015 yılında yaşamını yitiren 56 yıllık hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Pek çok ünlü isim, acı haber sonrasında üzüntilerini ifade etti.

SON FOTOĞRAFI

Yeni yıla hasta yatağında giren Fatma Girik'in son fotoğrafını yeğeni Ahu Turanlı sosyal medyada paylaşmıştı. Turanlı paylaşımına, "Biz 2021'i hastanede uğurluyoruz... İnşallah 2022 hepimiz için güzel ve sağlıklı günler getirir" notunu düşmüştü.

HÜLYA KOÇYİĞİT

İçim yanıyor. Canım arkadaşım, o masmavi gözleriyle hepimize enerji, mutluluk veren dev yürekli, benim canım arkadaşım. İnanasım gelmiyor. Fatma'm, seni ziyaretlerimde ne planlar yaptık arkadaşım. Hani hepsini gerçekleşecektik... Böyle olmadı, yüreğim çok yanıyor. Türk Sineması en önemli oyuncularından birini kaybetti, ben kardeşimi... Bu dünyadan bir Fatma Girik geçti... Ruhun şad olsun Fatma'm, güzel yüreklim. Hepimizin başı sağ olsun.

FİLİZ AKIN

Şimdi daha haberin şokundayım. 'Herhalde yanlış duydum' diyorum. Olmuyor. Telefonlar çalıyor, mesajlar geliyor... Ah benim dobra arkadaşım. Daha yeni Instagram sayfası açtı diye paylaşmıştık. Bunları gözlerimden yaşlar akarken yazıyorum. Ben şimdi kime 'Menekşe gözlüm' diyeceğim...

HALE SOYGAZİ

İlk ameliyatından sonra ziyaret etmiştik . Gene gidecektik, olmadı. Başımız sağ olsun, Türk Sineması'nın sembolü Fatma Girik, saygıyla sevgiyle anacağız.

KEREM ALIŞIK

Ah benim insanları insan kalbi ile seven Fatma ablam. Sıcak ekmek kokuları bıraktın bağrımızda ve bugün gökyüzüne, can arkadaşlarının yanına gittin. Her yer soğuk şimdi. Hepimizin kalbi, nefesi, ruhu üşüyor. Acımı hangi dilde tercüme etsem, üzüntümü anlatmaya yetmiyor. Nurlar içinde uyu.

TAMER YİĞİT

Türk Sineması'nın en değerli kadın oyuncularından çok kıymetli sanatçı dostum Fatma Girik'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Kendisi sanatı ve karakteri ile yeri doldurulamayacak bir kişi. Allah'tan kendisine rahmet ve tüm sevenlerine sabır diliyorum.

ITIR ESEN

Çocuk yaşlarımdan tanıyorum Fatma Girik’i, büyüleyici bir ışığı vardı. Gözlerindeki yıldızlı parıltıdan etkilenmemek olanaksızdı. Sinemaya olan tutkusu, Fatma Abla'yı oyunculukta da onu zirveye taşıdı. Cesareti, yüreğindeki Kartal’ı hep zirveye taşıdı. Çok ama çok üzgünüm. Gittiğin yerde seni ayakta karşılayacak tüm sevdiklerin. Alkışlarla yürü yeni yolunda...

SELDA ALKOR

Fatma’nın hep çocuk gibi bir ruhu vardı. Çok güçlüydü, çok açık sözlü bir kadın ve çok önemli bir sanatçıydı. Özlemle anacağım arkadaşımı, çok ama çok üzgünüm. Hepimizin başı sağ olsun.

#FatmaGirik #yeşilçam #şişli #TürkSineması
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
0
hafif kar duşu
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 24 Ocak 2022
İmsak 06:46
Güneş 08:15
Öğle 13:21
İkindi 15:54
Akşam 18:17
Yatsı 19:41
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir