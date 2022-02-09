Turizm ve Seyahat Fuarı EMİTT kapılarını ziyaretçilere açtı

Haber: Murat AYDIN / Aydın Ses Gazetesi #aydınSes- Dünyanın 5 büyük turizm fuarı arasında yer alan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), 2 yıl aradan sonra tekrar kapılarını açtı. Dünya turizm profesyonelleri ve tatil tüketicileri 25’inci kez İstanbul’da bir araya geldi. Türkiye Seyahat Acenteları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “2 yıldır birikmiş bir seyahat talebi var. Bütün ülkeler bu durumu kendi lehlerine değerlendirmek için pazarlama faaliyetlerine son hızla devam ediyor” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) iş ortaklığında düzenlenen EMITT, bir kez daha TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde sektörü buluşturdu. Fuarı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da ziyaret etti. Yerlikaya ve İmamoğlu fuardaki stantları tek tek gezdi.

TURİZİM BAKANI: TÜRKİYE'YE GÜNLÜK GİRİŞ SAYISI İKİYE KATLANDI

Fuarın açılış töreninde konuşma yapan, küresel ölçekte turizm sektörüne yön veren bu organizasyonun, 2021 yılında verilen mecburi aradan sonra bu yıl yeniden sevinçle gerçekleştirildiğini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Türkiye turizmi zor geçen 2020 yılının ardından 2021 yılında sevindirici bir ivme yakaladı. Hem önceki yıl hayata geçen Güvenli Turizm Sertifika programını başarılı bir şekilde uygulayarak hem de Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) koordinasyonunda yurt dışında doğru tanıtım adımlarını atarak turizmde 2021 yılı hedefleri üzerine çıktık. 2021 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 88’lik bir artışla toplam 30 milyon 38 bin ziyaretçi ağırlayarak 30 milyon olan psikolojik sınır üzerine çıktık,” sözleri ile salgın döneminde atılan hızlı adımlarının güçlü geri dönüşteki önemine dikkat çekerken, turizm gelirlerinn bir önceki yıla göre elde edilen yüzde 103’lük artış ile 24,5 milyar dolarlık olarak kayıtlara geçtiğini hatırlattı.

2022 yılında TGA’nın faaliyetlerine yoğun bir biçimde devam edeceğini vurgulayan Ersoy, sektör için yılın ilk 40 günlük rakamlarının çerçevesinde, İstanbul ve Antalya başta olmak üzere günlük ülkeye giriş yapan kişi sayısının, geçen senenin iki katından fazla olan 2019 ile paralel bir seyir izlediğini paylaştı. Ersoy, sözlerine şöyle devam etti: “Erken rezervasyon satışları da geçen seneye göre ciddi oranda artmış durumda. Bütün bu gelişmeler bizim 2022 için belirlediğimiz 35 milyar dolar gelir hedefinin ne kadar ulaşılabilir olduğunu da gösteriyor. Bu hedefi el birliğiyle daha yukarılara taşıyacağız. Son 3 yılda olduğu gibi devlet-özel sektör el ele vererek doğru zamanda doğru adımları atarak, 2018’de 647 dolar olarak aldığımız kişi başı geliri 2021’de 834 dolara nasıl getirdiysek 2022’de de bu rakamı daha yukarı taşıyarak, niceliğin değil, niteliğin ön planda olduğu 7 Ocak 2023 Turizm Stratejilerimizi adım adım gerçekleştireceğiz. Tabii ki bu bağlamda İstanbul çok ama çok önemli bir oyuncu. Dünyanın en büyük ve en iyi havalimanlarından birine sahip olması ve yine dünyanın en hızlı olarak kabul edilen yeni nesil cruise port yatırımlarına örnek gösterilen Galataport’un da hizmete girmesiyle, pandemi sonrası hızlı turist artışı için ihtiyaç duyulan uluslararası ulaşım altyapısının en iyisine sahip oldu.”

Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’na attığı imzanın turizmdeki yansımasının da önemine dikkat çeken Ersoy, dünyada giderek önem kazanan sürdürülebilir turizm kapsamında Güvenli Turizm Sertifikası’nda yeni bir boyut kazandırmak için düğmeye bastıklarını belirtti. Sertifikanın ikinci aşaması olan Güvenli ve Yeşil Turizm Sertifikası’nın detaylarını önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağını ekleyen Ersoy, Türkiye’nin Yeşil Turizm Sertifikası ile Paris Anlaşması’nın da gerekliliklerini yerine getireceğinin altını çizdi.

ALİ YERLİKAYA: İSTANBUL SAĞLIK TURİZMİNİN TAM MERKEZİNDE

EMITT’e 25’inci kez ev sahipliği yapmanın onuru ve gurunu yaşadıklarının vurgulayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fuarların iddia ve hedef belirleme yerleri olduğunu vurguladı. Yerlikaya, salgın döneminde oluşan açığın 2022 ve 2023 yıllarında ağırlanacak yabancı misafirlerle kapatılacağını söyledi. Yerlikaya, sözlerine şöyle devam etti: “Bu yıl sağlık turizmi ile ilgili EMITT’te özel bir durum söz konusu. İstanbul sağlık turizmin merkezinin tam merkezinde. İstanbul’da 650 tesis var. Teknolojinin yanı sıra, dünyaca ünlü Türk hekimlerimiz, dünyanın her yerinden başta İstanbul olmak üzere, sağlık turizmi ile ilgili misafirleri bize çekiyor. Bu anlamda bu yıl EMITT’te çok önemli katılımcılar olacağını göreceğiz.”

İMAMOĞLU: TURİZM; BARIŞ, HUZUR, ADALET VE DEMOKRASİ İSTER

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan EMITT’nin açılış töreninde konuştu. Türkiye’nin ana lokomotifinin İstanbul olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, kenti bu anlamda hak ettiği noktaya ulaştırmaya kararlı olduklarının altını çizdi. Turizmin barış, huzur, adalet, demokrasi, özgürlükler ve farklılıkları kucaklayabilen biz bakış açısı istediğine dikkat çeken İmamoğlu, “Bütün bunlar, bu ülkenin insanının genetiğinde var. Bu topraklarda bulunan medeniyetin de içinde bütün bu duygular var. İşte bütün bunları sağlayarak, turizm potansiyelimizi tam olarak istediğimiz seviye ulaştırabiliriz” dedi. İBB de EMITT’te; Metro A.Ş.’den Şehir Hatları’na, BİMTAŞ’tan İSBAK’a kadar tüm iştirakleriyle yer aldı. Katılımcılar, İBB stantlarına yoğun ilgi gösterdi.

“HAVA ATMAK İÇİN HER YERE, HAVA ALMAK İÇİN BALIKESİR’E GELİN”

Balıkesir’i Türkiye’nin Cenneti ve zeytin ülkesi olarak adlandıran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Balıkesir çok güçlü bir coğrafyaya sahip. Şehrimizde Balkanlar’dan, Orta Asya’dan göçle gelen insanların köyleri var. Bu da bir gastronomi zenginliği, kültür zenginliği meydana getiriyor. Topraklarımız zaten verimli. Türkiye’de balın, peynirin, zeytinin en lezzetli olduğu yer Balıkesir’dir. Peynirimizi, balımızı, kaymağımızı, kuzu etimizi, zeytinyağımızı bir kahvaltı da bile buluşturabiliyoruz. Ekmek çeşitlerimiz de oldukça fazla. Hatta bir ekmek kitabımız bile var. Son söz olarak ise sürekli vurguladığım ve dillere yapışsın diye söylediğim bir sloganımızı sizlerle paylaşmak istiyorum, ‘Hava atmak için her yere gidebilirsiniz, ama hava almak için Balıkesir’e gelin.’

TARİHİ FOTOĞRAF MAKİNASI HEDİYE ETTİLER

Kısa süre önce İstanbul’dan 63 yerel gazeteciyi Balıkesir’de ağırlayan ve 3 gün boyunca Balıkesir’i gezdiren Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı bu kez gazeteciler kahvaltıda ağırladı. İstanbul Medya Derneği Başkanı Ali Rıza Yıldız’ın başkanlığındaki dernek tarafından organize edilen kahvaltılı buluşmaya katılan Yılmaz’a gazetecilerin bir de sürprizi vardı. Dernek Başkanı Ali Rıza Yıldız’ın kendisine ait ve geçmişi uzun yıllar öncesine dayanan bir fotoğraf makinesini başkan Yılmaz’a hediye etti. İstanbul basınının Balıkesir’e çok önemli tanıtım hizmeti sunduğunu söyleyen Yılmaz, “Öncelikle bana gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Bir gazeteci için en önemli malzemelerden biri olan ve yıllara dayalı hatırası bulunan bir fotoğraf makinesini bana hediye etmesi de ayrı bir güzelliktir. Her anlamda çok teşekkür ediyorum ve bir de çağrı yapmak istiyorum, Balıkesir’imizi bir de yazın gezelim. Şimdi den davet ediyorum” dedi.

“EMITT’İN ‘TURİZM’ KAVRAMININ ANLAŞILMASINA KATKISI BÜYÜK”

EMITT’in dünyadaki beş büyük turizm fuarı arasında yerini aldığına dikkat çeken EMITT Fuarı Direktörü Hacer Aydın, “EMITT, 25 yıl önce ilk yola çıkışından itibaren ‘turizm’ kavramının anlaşılmasına ve tatil alışkanlıklarının gelişimine çok katkıda bulundu. Tatil kültürünü deniz, kum, güneşten çıkartıp, kış tatili, kültür turları, gastronomi turları, karavan tatilleri, ekstrem spor tatilleri, doğa tatilleri gibi yeni seçenekler sundu. Keza yurtdışı tatil seçeneklerini de erişilebilir hale getirdi. EMITT aracılığı ile tüm bu yenilikleri duyurup, sektör geneline yaydık.”

“Turizmde #şimdineleroluyor?”

EMITT’te ikinci günün en ilgi çekici konularından biri, “Belediyelerin Destinasyon Stratejisinde Influencer Pazarlama” ve “Pandeminin Öğrettikleriyle Dönüşen Fırsatlar ve Sıradışı Rotalar” konulu oturum olacak. Yurt içi ve yurt dışı destinasyonlardan başarı ve deneyim hikayelerinin aktarılacağı bir konuşma gerçekleşecek.

Fuarın üçüncü gününde ise, “Turizmde #şimdineleroluyor?” başlıklı konferansta turizmde dijitalleşme, yapay zekâ ve metaverse konuları işlenecek. Moderatörlüğünü Age Provocateur Kurucu Ortakları Duygu Birecikli ve Gülşah Akın yapacak. Konuşmacı olarak ise Hotel Runner Acentelerden Sorumlu Satış ve İş Geliştirme Direktörü Rıza Kaynak, B2Metric CEO’su Murat Hacıoğlu ve Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul yer alacak.

STANT ZİYARETLERİNDE RENKLİ ANLAR YAŞANDI

İBB Başkanı İmamoğlu, açılışın ardından EMITT’e katılan stantları gezdi. Aralarında ülke, il, ilçe ve kurumların bulunduğu 30’dan fazla standı ziyaret eden İmamoğlu, katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yerel lezzetlerden tadan ve el sanatçılarının üretimlerini deneyimleyen İmamoğlu’nun stant ziyaretlerinde birbirinden renkli anlar yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mersin Büyükşehir Başkanı Vahap Seçer, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile de bir araya gelen İmamoğlu, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in “Efes Bizimdir” kampanyasına destek verdi. İBB de EMITT’te; Metro A.Ş.’den Şehir Hatları’na, BİMTAŞ’tan İSBAK’a kadar tüm iştirakleriyle yer aldı. Katılımcılar, İBB stantlarına yoğun ilgi gösterdi.

EMITT’TE TURİZİM TRENDLERİ GÖRÜŞÜLECEK

Turizm sektörüne yön veren uzmanlar EMITT’te gündeme dair turizm trendlerini kapsayan görüşlerini konferanslarla aktaracak. 4 gün boyunca fuarla eş zamanlı olarak gerçekleşecek etkinlik programı kapsamında bu sene EMITT, konferanslara, özel fuar turlarına, influencer sunumlarına, girişimci buluşmalarına ve kültürel performanslar gibi farklı formatta interaktif aktivitelere ev sahipliği de yapacak. 25. yıla özel birçok farklı format, konu ve uzmanlığı entegre ederek 'Sürdürülebilir ve Verimli Turizmin Geleceği', 'İklim, Gıda ve Kültür Dostu Turizm', 'Ulaşım, Konaklama ve İletişimde Yeni Eğilimler' ve 'Müşteri Deneyiminde Yeni Nesil Teknolojiler' başlıklı 4 ana temada oturumlar düzenleyecek.

14 ÜLKEYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

25’inci EMITT Fuarı; Rusya, Malta, Bulgaristan, Şeyşeller, Sırbistan, Kosova, Pakistan, Ürdün, KKTC, Filistin, Azerbaycan, Güney Afrika, Makedonya, Bosna Hersek olmak üzere toplam 14 ülkeye ev sahipliği yapıyor. Ülkeler, kurdukları stantlarda, coğrafi özelliklerini, tarihsel ve kültürel ögelerini, yemeklerini ve folklörlerini tanıtıyor.

53 ÜLKEDEN 200’ÜN ÜZERİNDE YABANCI ALICI FUARDA YER ALIYOR

Daha önceki fuarlarda olduğu gibi bu yıl da yeni ihracat kanalları oluşturmak amacıyla düzenlenen VIP Alım Heyeti programı kapsamında; Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Kanada, Yunanistan, Rusya, Hindistan, Katar, Suudi Arabistan, Mısır ve Azerbaycan gibi önemli ülkeler başta olmak üzere toplam 53 ülkeden gelen 200’ün üstünde yabancı alıcı fuarda yer alıyor.