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Sevgililer Günü için Yılın Sembol Çifti: Ayça Ayşin Turan & Alp Navruz

KizlarSoruyor tarafından 2015 yılından bu yana düzenlenen Sevgililer Günü anketi sonuçlandı. Yüz binlerce kişi tarafından oylanan anketin sonucunda KizlarSoruyor 2022 Sevgililer Günü Sembol Çifti, “Ayça Ayşin Turan & Alp Navruz” oldu.

YAŞAM 11.02.2022, 22:24
Sevgililer Günü için Yılın Sembol Çifti: Ayça Ayşin Turan & Alp Navruz

KizlarSoruyor tarafından 2015 yılından bu yana düzenlenen Sevgililer Günü anketi sonuçlandı. Yüz binlerce kişi tarafından oylanan anketin sonucunda KizlarSoruyor 2022 Sevgililer Günü Sembol Çifti, “Ayça Ayşin Turan & Alp Navruz” oldu.

Kadın ve erkeklerin tutkulu ve bilgili oldukları konularda birbirlerine yardım etmek, hayatın her alanına dair soru sormak ve fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldiği topluluk platformu KizlarSoruyor geleneksel anketlerine devam ediyor. Ayda 15 milyondan fazla ziyaretçisiyle gündemi belirleyen KizlarSoruyor tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen ve yaklaşık 1,4 milyon oy toplanan güncel anketin sonucuna göre, 2022’nin “Sevgililer Günü Yılın Sembol Çifti” Ayça Ayşin Turan & Alp Navruz çifti oldu.

Aşkın sembol çifti, kadın ve erkeklerin oylarını birleştirdi!

Katılımcıların yarısından fazlası Ayça Ayşin Turan & Alp Navruz çiftine oy verdi. Ankette oyların %52'sini alan Ayça Ayşin Turan & Alp Navruz çifti, yalnızca birbirlerinin değil sevenlerinin de kalbini çalmayı başardı. Sevgililer Günü’nün aşklarına imrenilen genç aşıkları binlerce oy alarak anketteki rakiplerinin birçoğunu büyük farkla geride bıraktı ve yılın Sembol Çifti oldu. Anket sonuçlarına cinsiyetlere göre bakıldığında da sonuç değişmedi: Kadınların %52’si ve erkeklerin %53’ü Sevgililer Günü’nün sembol çifti olarak Ayça Ayşin Turan & Alp Navruz çiftini seçti.

Ayça Ayşin Turan & Alp Navruz çifti Cemre Baysel & Aytaç Şaşmaz çiftiyle başa baş yarıştı

Oyların yarısından fazlasını alan Ayça Ayşin Turan & Alp Navruz çiftini, %48 oyla Cemre Baysel & Aytaç Şaşmaz çifti takip etti. İki çift arasındaki rekabet oylama boyunca nefes kesti. Anketin diğer aday çiftleri Seren Serengil & Mustafa Tohma, Bige Önal & Aras Bulut İynemli, Hadise & Mehmet Dinçerler, Ebru Şahin & Cedi Osman ve Sıla & İlker Kaleli; aşklarıyla gündemi sallayan bu iki çiftin rekabetinde geride kaldı.

Anket Linki: https://kiz.sr/3rIGigt

KizlarSoruyor hakkında:

Kadınların ve erkeklerin hayata dair her konuda birbirlerine soru sormak, yardım etmek ve fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldiği dijital topluluk platformu KizlarSoruyor, aynı ekip tarafından ABD'de kurulan GirlsAskGuys platformunun Türkçe versiyonudur. Platformda kadın ve erkeklerin birbirlerine yönlendirdikleri soru ve görüş bölümlerinin yanı sıra, aşk ilişkilerinden alışverişe, sağlıktan güzelliğe pek çok konuda zengin içerikler yer alıyor ve üyelerin katılımıyla anketler düzenleniyor. Platformda ayrıca, ünlü isimlerin KizlarSoruyor üyelerinin sorularını yanıtladığı özel röportajlar ve canlı yayınlar yer alıyorda bulunuyor. Aylık 15 milyon tekil ziyaretçi ve 60 milyon sayfa görüntülemesine sahip KizlarSoruyo’da her gün ortalama 150 bin paylaşım yapılıyor. %65'inin 18-34 yaş aralığında olduğu platformu üyelerinin %56’sı kadın ve %44’ü erkeklerden oluşuyor.

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