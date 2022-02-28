Sadi Somuncuoğlu hayatını kaybetti

Sadi Somuncuoğlu vefat ettiTürk milliyetçiliği fikriyatına ömrünü vakfeden, Töre ve Devlet gibi pek çok milliyetçi yayın organının çıkmasına vesile olan ve Ülkü Ocaklarının kuruluşunda da bizzat aktif rol oynayan Sadi Somuncuoğlu vefat etti.

Türk milliyetçiliğinin yaşayan hafızalardan biri olan Somuncuoğlu, 20. ve 21. dönemde milletvekilliği yapmıştı. 57. Hükümet döneminde devlet bakanlığı yapan ve Milli Düşünce Merkezi kurucu Genel Başkanı olan Somuncuoğlu bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Somuncuoğlu, bu sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Somuncuoğlu'nun cenazesi yarın kaldırılacak.(Ayrıntılar henüz belli değil)

Sadi Somuncuoğlu kimdir?

İlk ve ortaokulu Aksaray'da, lise ve yükseköğrenimini Ankara'da tamamladı. 1965 yılında "Bab-ı Ali'de sabah" gazetesini çıkardı. Gençliğinde Türk Ocağı bünyesindeki faaliyetlere katıldı. Buradaki devrin ileri gelen Türkçü aydınlarının sohbetlerinde bulundu. Daha sonra gençlik döneminde feyzaldığı Türk Ocaklarının başkanlığını yaptı(1994-1995). 1967'de aktif siyasete atıldı. 1969 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi Adana Kongresi'nde Genel İdare Kurulu üyeliğine seçildikten sonra, 12 Mart 1971 tarihine kadar kısa bir dönem dışında, MHP'li gençlerin eğitimi ve teşkilatlanması işlerini yürüttü.

1967-1969 döneminde Türkiye'deki bütün fakülte ve yüksek okullarda Alparslan Türkeş'in talimatı ile Ülkü Ocakları'nı kurdu. 1969 tarihinde, İbrahim Metin, Halil Özyıldız ile birlikte Devlet Dergi'sini çıkardı ve bu dergide birçok yazıları yayınlandı. 1970'te Ülkü Ocakları Birliğinin kuruluşunda görev aldı.