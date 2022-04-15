Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) kurucusu Prof. Dr. Haydar Baş vefatının ikinci yılında anılıyor.

Haydar Baş için ilk anma programı Trabzon Akçaabat Şehitlik Tepesi’ndeki kabri başında düzenlendi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ve beraberindeki heyet Prof. Dr. Haydar Baş’ın kabrini ziyaret ederek dua etti.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen sevenleri gün boyu Haydar Baş’ın kabrinde Kuranı Kerim okudu, dua etti.



İftar sonrası tüm illerde anma programı yapılacak



BTP teşkilatları iftar sonrası da tüm Türkiye’de anma programı düzenleyecek.

Tüm illerde iftardan sonra başlayacak anma programlarının İstanbul ayağına BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş da katılacak.

Fatih İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan program saat 20:30’da başlayacak.



Siyasilerden taziye mesajları…



Siyaset dünyası da Prof. Dr. Haydar Baş için taziye mesajları yayınladı.

Çok sayıda siyasetçi, akademisyen, fikir ve kanaat önderi yayınladıkları mesajlarla Prof. Dr. Haydar Baş’ı yad etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, “Türk siyasetinde hem akademik kimliği hem de siyasi kişiliğiyle değerli bir iz bırakan, Bağımsız Türkiye Partisi’nin kurucusu Prof. Dr. Haydar Baş’ı, vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de yaptığı paylaşımda ‘Haydar Baş hocamızı saygıyla, rahmetle anıyorum’ diye yazdı.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ise Prof. Dr. Haydar Baş için vefat ettiği gün mecliste yaptığı konuşmayı da ekleyerek taziye mesajı yayınladı.

Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Türk siyasetinin önemli ismi, değerli büyüğümüz, mümtaz insan, Trabzon'umuzun evladı, BTP Genel Başkanı Merhum Prof. Dr. Haydar BAŞ'ı vefatının 2. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun” dedi.