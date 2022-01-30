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Prof. Dr. Haydar Baş belgeselle anıldı

Bağımsız Türkiye Partisi’nin merhum lideri Prof. Dr. Haydar Baş, belgesel serisiyle anılmaya devam ediyor. ‘BENİM’ adını taşıyan belgesel serisinin üçüncü bölümünün Galası Haydar Baş’ın memleketi Trabzon’da yapıldı.

YAŞAM 30.01.2022, 13:20 Murat Aydın
Prof. Dr. Haydar Baş belgeselle anıldı

Bağımsız Türkiye Partisi’nin merhum lideri Prof. Dr. Haydar Baş, belgesel serisiyle anılmaya devam ediyor. ‘BENİM’ adını taşıyan serinin üçüncü bölümünün galası Haydar Baş’ın memleketi Trabzon’da yapıldı.

“BENİM adını taşıyan belgesel serisinin 3. Bölümünde Prof. Dr. Haydar Baş’ın yetmişli seksenli yıllarda verdiği birlik ve beraberlik konferansları, Milli Ekonomi Modeli ile dünya barışına sağladığı katkı, Atatürk ve Ehl-i Beyt vurgusu yaparak Türkiye ve İslam dünyası üzerine kurulan oyunları bozması anlatılıyor.

Haydar Baş’ın eğitim, gençlik anlayışı, sanata ve spora bakışı ve kaleme aldığı eserlerin özellikleri de belgeselde anlatılan konular arasında yer alıyor.

Prof. Dr. Haydar Baş’ın doğum günü

Gala programında konuşan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Belgeselimizin ilk bölüm galasını babamı kaybedişimizin yıl dönümü olan 14 Nisan Ramazan'a denk geliyordu, o yüzden 12 Nisan günü İstanbul'da düzenlemiştik. İkinci bölümü ise babamın siyasi parti hayatında ilk kez genel başkan oluşunun yıl dönümü olan 18 Ağustos'ta Ankara'da göstermiştik. 3. Bölümü aslında 28 Ocak’ta kıymetli babamın doğum günü için planladık ama 28 Ocak hafta içine denk geldiği için 29 Ocak günü Trabzon'da bu programı icra ediyoruz. İnşaallah dördüncü bölümü BENİM Ekonomi Modelim şeklinde Milli Ekonomi Modeli'nin anlatıldığı bir bölüm olacak” dedi.

“Babamın bir derdi vardı”

“Aslında babam hepimizden daha fazla hayatın içinde bir insandı ve dünyanın gerekliliklerini hepimizden çok daha iyi kavramış bir insandı ve bir derdi vardı.” Diyen BTP lideri Hüseyin Baş, “Hayatın içinde olan ve hakkaniyete dikkat eden, vatanına, milletine, devletine fayda sağlayabilecek kim, hangi vazifede olursa olsun, ne şekilde bir insan olması gerekiyorsa o insanı tanıtıp bizim önümüze koymuş bir insandı. Biz de bugün esasında O'nun bize öğrettiklerini, anlattıklarını yaşadığımız dünyayı da algılayarak, geçtiğimiz süreçlerin de bilincinde olarak bugünlere, bugün yaşadığımız koşullara entegre edip, uyum sağlatıp yaşamaya çalışıyoruz. Bu toplantıda bizi çatısı altında toplayan kurum Bağımsız Türkiye Partisi. Siyaset esasında bu düşüncelerin, fikirlerin sonsuza kadar yaşayabileceği en temel ve en rahat şekilde insanlara aktarabileceği yöntem biçimi ve biz bu siyaseti yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

“Hayırlı evlat olduğunuzun göstergesi”

BENİM belgeselinin yapımcılığını bizzat kendisinin üstlendiğini ifade eden Hüseyin Baş şöyle devam etti; “Türkiye'nin hatta dünyanın geleceğine yön verecek olan bir insanın anlatılarını bütün insanlığa aktarmak gerektiği inancıyla yola çıktığım bir belgeseldi bu. Tabi yapımcılığını, yönetmenliğini yapıyoruz, dedim ki bunu profesyonel bir yönetmenle devam ettirsek daha iyi olur. Bu amaçla ünlü bir yönetmenle buluştuk, sohbet ettik.  Önceki bölümleri kendisine önceden yollamıştık. Söylediği bir şey beni çok mutlu etti. Dedi ki, 'Ben bunu yapsam içeriği bilmem, içerik özel ve sizi ilgilendiren bir durum ama bir yönetmen gözüyle çekimin açısı, ışığı vs. ben de sizden daha iyisini yapamazdım, gayet güzel olmuş. Ama sizi şunun için tebrik ediyorum. Babanızın arkasından böyle bir çalışma yapmış olmanız çok hayırlı bir evlat olduğunuzun göstergesidir’ dedi. O bunu söyleyene kadar ben hiç bu açıdan bakmamıştım.  Biz liderimiz diye bakıyoruz, o söz beni ayrıca mutlu etti. Hakikaten sizlerin arkasından sizin için bir şeyler yapacak evlatlar yetiştirin ki, hem sizin ne kadar güzel insanlar olduğunuz ortaya çıksın, hem o evlatlar dünyayı değiştirsin, Türkiye'yi değiştirsin diyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum.”

Prof. Dr. Haydar Baş için kim, ne dedi?

Prof. Dr. Haydar Baş’ın basiret ve feraset yönünün, vatan ve millet sevdasıyla attığı adımların ön plana çıkarıldığı 3. bölümde, Türkiye’nin siyaset, fikir, spor ve sanat dünyasından önde gelen isimlerle röportajlar yapılmış.

İşte 3. Bölümde Haydar Baş’ı anlatan o isimlerden bazılarının kullandığı ifadeler;

Sunucu, program yapımcısı Gülgûn Feyman: Haydar Baş, ‘Atatürk demektir vatan demektir’ dedi. Ben de, ‘Haydar Baş demek vatan demektir’ diyorum.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi: Haydar Baş, Türkiye’nin birleştirici siyasetçilerinden biriydi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: Rusya’da Milli Ekonomi Modeli’ni anlatması çok önemliydi. Ben de gurur duydum.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray: Türkiye’nin bugünleri yaşayacağını o günlerden ifade etti.

Cem Vakfı Genel Başkanı İzzettin Doğan: Ben Aleviyim demenin adeta yasak olduğu dönemlerde Haydar Baş Ehl-i Beyt’in hayatlarını yazan kişidir.

Eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan: Türkiye’de milli olmak çok kolay bir şey değildir, işte Haydar Baş milli biriydi.

Eki Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek: İmam Ali gerçeğini Türkiye’de anlayan bir kişi görüyorum: Haydar Baş hoca…

Lise öğretmeni Ekrem Yazar: O sonradan değil, ta lisede okurken bile Atatürkçüydü, Atatürk’ü seven anlatan biriydi.

Milli Futbolcu Hami Mandıralı: Haydar Hoca güzel insandı.

#Prof. Dr. Haydar Baş #Bağımsız Türkiye Partisi #trabzon #belgesel #HaydarBaşBelgeseli
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