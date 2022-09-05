Ömer Tuğrul İnançer'in sevenleri Pir Nurettin Cerrahi Tekkesinde akın etti

Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi tekkesinin son postnişini Ömer Tuğrul İnançer, gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Fatih Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son temsilcisi olarak bilinen Ömer Tuğrul İnançer (76) gece saatlerinde hayatını kaybetti. Türk Tasavvuf Musikisini Koruma ve Yayma Cemiyetinde yöneticisi olan İnançer'in sevenleri Fatih Karagümrük Nurettin Tekkesi Sokak'ta bulunan Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'ne akın etti.

“BİZE HEP ÖNDERLİK ETTİ”

Türk Tasavvuf Musikisini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mustafa Hakan Alvan, “Türk Tasavvuf Musikisini Ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı Başkanı, 1999’dan beri bu kurumun başkanlığını yapan büyüğümüz ‘Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi’ dün gece ahirete göçmüştür. Tuğrul Bey Türk Kültürüne uzun yıllardır hizmet etmiştir. Sizlerde bunu takip ediyorsunuz. Ülkemiz ve İslam Dünyası için büyük bir kayıptır. Fakat onun uğrunda çalıştığı, gayret ettiği kültürel değerler için bizler ve vakfımız çalışmaya devam edeceğiz. Onun bize çizdiği yoldan devam edeceğiz inşallah. Tekrar bütün dostlarımıza buradan selamlar ederiz. Başsağlığı dileyen dostlarımıza da teşekkür ederiz. Tuğrul Bey ile 30 küsur yıldır beraber bulunduk. Bize hep önderlik etmiştir. Kültürümüz adına, medeniyetimiz adına bütün çalışmalarında kendisine hizmet etmeye gayret ettik. Bizim için bu bir şereftir. Tekrar söyleyeyim. Onun bize çizdiği yolda, bizler, vakfımız, onu sevenler yürümeye devam edeceğiz” dedi.

“20 GÜN ÖNCE AMELİYAT OLMUŞTU”

Ömer Tuğrul İnançer’in 20 gün önce ameliyat olduğunu söyleyen Mustafa Hakan Alvan, “Kendisi bundan 20 gün önce küçük bir sağlık operasyonu geçirmişti. Safra kesesi operasyonu. Sonrada evinde istirahate geçti. Sağlığı gayet yolunda gidiyordu. Ani gelişen bir meseleden dolayı dün gece evinde alemi cemaline intikal etti. Geleneğimize uygun bir takım ritüeller yapıldı. İlahiler söylendi, Efrad-ı Eskar okundu. Yarında tasavvuf geleneğine uygun, Klasik İstanbul Tasavvuf Geleneğine uygun bir cenaze merasimi yapılacak kendisine o şekilde Fatih Camiine gidilecek. Oradan da tekrar gelinecek. Kendisi ömrü boyunca bu kültürü ayakta tutmak için canla, başla gayret etmiş birisiydi. Bizlerinde bu kültüre hizmeti onların vesilesiyle olmuştur. Vakfımız kuruluş amacına uygun faaliyetlerini devam ettirecektir” şeklinde konuştu.

İSTANBUL Karagümrük’teki Pir Nurettin Cerrahi tekkesinin son postnişini olarak bilinen Ömer Tuğrul İnançer, dün 05.00 sıralarında Üsküdar Salacak’taki evinde hayatını kaybetti. Türk Tasavvuf Musikisini ve Folklorunu Arama ve Yaşatma Vakfı’nın 1999’dan itibaren başkanlığını yapan, yazar, avukat ve mutasavvıf İnançer’in sevenleri, Karagümrük’teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi’nde bir araya geldi. İnançer’in bugün Fatih Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

ERDOĞAN’DAN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İnançer’in vefatının ardından Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Erdoğan, paylaşımında, “Çok kıymetli mutasavvıf ve gönül insanı Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi’nin vefatından derin bir teessür duymaktayım. Sayın İnançer’e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Mekânı cennet, derecatı âli olsun” dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medyadan paylaştığı mesajında “Güzel insan Ömer Tuğrul İnançer beyefendi rahmet-i Rahman’a kavuştu. Rabbinin sevgili bir kulu, ebediyet yurdunun bir eri olarak yaşadı. İman, ahlak, erdem, şefkat, merhamet ve güzellik yoluna adanmış bir ömür... Cemali de güzeldi, celali de. Mekanı cennet, makamı âli olsun.” dedi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da paylaşımında “Âlem-i Cemâl’e göç eden, günümüzün tasavvuf bilgelerinden, gönül, fikir ve kültür insanı Ömer Tuğrul İnançer’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekânı cennet, makamı âlî” yazdı.

76 yaşında İstanbul'da hayatını kaybeden yazar, avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi

Fatih Camii'ndeki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

İstanbul Karagümrük’teki Pir Nurettin Cerrahi tekkesinin son postnişini olarak bilinen yazar, avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.



76 yaşında hayatını kaybeden Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nden saat 14.00 sıralarında alındı.

İnançer'in cenazesi Karagümrük'ten Fatih Camii'ne yaklaşık 2 kilometre omuzlarda taşındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dergâhı ziyaret ederek başsağlığı diledi.

KİMDİR

Ömer Tuğrul İnançer 1946 yılında Bursa’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak 1991’e kadar hukuk müşavirliği yaptı. 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nda sanatçı-müdür olarak çalışmaya başladı. Tahsili sırasında özel olarak müzik dersleri aldı. Çeşitli radyo ve televizyon programlarında misafir sanatçı ve konuşmacı olarak ekrana geldi. Birçok yurtiçi ve yurtdışı konserlerde müzik faaliyetlerinde bulundu. Son dönemde bir programda söylediği “Hamile kadınlar sokağa çıkmasın” sözleriyle tartışma konusu olmuştu.

1703 YILINDA KURULDU

Cerrahiler’in Karagümrük’teki Canfeda Camii Sokağı’nda bulunan dergâhı, Sultan III. Ahmed tarafından 1703 yılında Nureddin Cerrahi için yaptırıldı. Tekkede Tevhidhane, türbe, erkekler bölümü ve kadınlar bölümü bulunuyor. Toplantılara Japonya, İtalya, İngiltere ve ABD’deki müritler de zaman zaman katılıyor.

FATİH ilçesine bağlı Karagümrük’teki Cerrahi Dergâhı’nın takipçileri arasında Gökhan Özoğuz, Mazhar Alanson, Hasan Kaçan, Kadir Çöpdemir, Ahmet Özhan ve Ali Taran gibi isimlerin olduğu iddia edilmişti.

İnançer'in cenazesinin bugün (pazartesi) Fatih Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Türk Tasavvuf Musikisin ve Folklorunu Arama ve Yaşatma Vakfı'nın 1999'dan itibaren Başkanlığını yapan İnançer'in sevenleri Fatih Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nde bir araya geliyor. İnançer'in cenazesinin bugün Fatih Camii'nde İkindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek

Ömer Tuğrul İnançer hayatını kaybetti

Türk Tasavvuf Musikisin ve Folklorunu Arama ve Yaşatma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mustafa Hakan Alban, "Türk Tasavvuf Musikisin ve Folklorunu Arama ve Yaşatma Vakfı Başkanlığını yapan büyüğümüz Ömer Tuğrul İnançer'i dün gece ahirete göçmüştür. Tuğrul bey uzun yıllardır Türk kültürüne hizmet etmiştir. Ülkemiz ve İslam dünyası için büyük bir kayıptır. Onun uğrunda çalıştığı, gayret ettiği kültürel değerler için bizler ve vakfımız çalışmaya devam edeceğiz. Onun bize çizdiği yoldan devam edeceğiz" dedi

POSTNİŞİN NE DEMEKTİR?

‘Bir tekkede şeyhlik postuna oturan, şeyh makāmına geçen kimse.’

ÖMER TUĞRUL İNANÇER NEDEN ÖLDÜ?

Ömer Tuğrul İnançer kaç yaşında ve neden öldü, kimdir? Ömer Tuğrul İnançer’in biyografisi ve kitapları

Ömer Tuğrul İnançer ile ilgili son dakika haberi gündemde yer alıyor. Yazar, mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer’in hayatını kaybettiği açıklandı. Ünlü isim 76 yaşındaydı. Peki, Ömer Tuğrul İnançer kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Ömer Tuğrul İnançer'in kaç yaşında ve neden öldüğü araştırılıyor. Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden yazar, hukukçu ve muttasavvıf olan Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında hayatını kaybetti. İnançer'in ölüm nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ömer Tuğrul İnançer'İn kitapları arasında Mübarek Vakitler, Gönül Sohbetleri, Vakte Karşı Sözler, Dinle Ki Dinlenesin de bulunuyor.

ÖMER TUĞRUL İNANÇER KİMDİR?

1946 yılında dünyaya gelen Ömer Tuğrul İnançer, Bursa doğumludur. Türk avukat, müzisyen ve mutasavvıf olan İnanςer, İstanbul Üniversitesi'nin hukuk fakültesinԁen mezunudur. İnanςer, 1991'e kaԁar hukuk müşavirliği yapmıştır. 1991 yılınԁa Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun Genel Müԁürlüğü'ne atanan Ömer Tuğrul İnanςer, Türk Tasavvuf Musikisinin önemli isimlerinden biridir.