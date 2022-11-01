Neşe Gönel: Bir kadının ekonomik özgürlüğü elinde olmalı

Yaptığı işlerle dikkat çeken ve kısa sürede iş insanı olan Neşe Gönel, bir kadının ekonomik özgürlüğünün elinde olması gerektiğini vurguladı. Neşe Gönel sorularımızı cevapladı:

SORU: Hem ev hanımı hem iş kadını olmayı nasıl başardınız?

Merhabalar öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim ben 45 yaşında 4 çocuk annesiyim

SORU: Maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklarını okutamayan ebeveynlere önerileriniz nelerdir?

Ben çocukluğumdan beri bir kadının ekonomik özgürlüğünün elinde olması eşinin yanında eşit şartlarda hayatta dinamik olarak yer alması gerektiğini düşünür ve savunurdum. Annem çok becerikli bir ev hanımı idi kendisi bayramlarda herkese baklava börek açar bunu hatır için yapardı. Bense bunu para karşılığı yapmasını ve ekonomik özgürlüğünü eline almasını söylerdim. Anadolu'daki kadınların bir çoğu kendi yeteneklerinin farkında bile değil ne yazık ki annemde onlardan biri. Bende kendi kendime hep bunu söyledim ben kendi ayakları üzerinde duran bir kadın olacağım..

SORU: Hemcinslerinize önerileriniz nelerdir?

Ama evdeki hesap çarşıya uymadı ve benim eğitim hayatım yarıda kaldı. Çocuk denecek yaşta evlendim arka arkaya üç çocuk ve ben artık sorumlulukları iki kat daha fazla olan bir anne oldum. Çocuklarımı okutmak ilk hedefim oldu oğluma daha okula gitmeden okuma yazma öğrettim. Bu zaman dilimi içinde eşimin işleri ters gitti ve iş yerini kapattı.

SORU: Ev hanımlığı sizce zor bir iş midir?

İki sene boyunca psikolojik tedavi gördü evden hiç dışarı bile çıkmadı. Bunu dramatik bir hale getirecek yada üzülecek ne vaktim nede lüksüm yoktu bakmam gereken üç çocuğum vardı. Sabahtan öğlene kadar ev temizliğine, öğleden akşama kadar da çocuk bakıcılığı yapmaya başladım. Kendimle gurur duyuyordum çünkü bir kadının yapamayacağı şey yoktur sadece istesin...

Eşim düzelince İstanbul'a gidip orda iş kurmaya karar verdi. Benim içinde yeni bir dönem açıldı, büyük bir şehir ve müthiş bir kaos ortamı. Çocuklarım tamda istediğim gibi eğitim öğretim hayatları boyunca başarılı oldular çok şükür. İstanbul'a yerleştikten sonra ben yine iş yapma arayışına girdim. Bir süre tekstilte çalıştım orda emeğimin karşılığını anlamadığımı gördüm

SORU: Elinizde imkan olsaydı okumak ister miydiniz?

Hersey yolunda giderken eşimin rahatsızlığı yeniden nüks etti ve yine eve kapandı aylarca çalışmadı evden çıkmadı İstanbul gibi bir yerde ben yine tek başıma mücadele vermeye başladım. Çocuklarım bir yandan eğitim hayatlarına devam ediyor bir yandan çalışıyorlardı. En küçük kızım 16 sene sonra hayatımıza girdi ve ben sil baştan yeni bir fidan yetiştirmek için kolları sıvadım. Eminönü'nden toptan aldığım çantaları sırtıma yükleyip o pazar senin bu sahil benim yanımda küçük kızımla satış yapmaya başladım. Üç çocuğumda üniversite mezunu olarak hayata atıldılar oğlum öğretmen ortanca kızım hemşire onun küçüğüde evde sağlık hizmetleri okudu.

SORU: Eğitim desteği aldınız mı?

Bir kadın olarak her zaman dik durdum onca maddi ve manevi imkansızlıklar içinde evlatlarımın yanında olup okumaları için elimden geleni yaptım. Hiç birini dershaneye göndermedim zaten istesemde buna imkanım yoktu. Buna rağmen oğlum Hacettepe üniversitesini kızlarım ise yüz yüzde burslu okulları kazanarak benimde emeklerimi boşa çıkarmadılar bir anne için bundan daha güzel ne olabilir ki.

SORU: Bizimle gerçekleştirmek istediğiniz bir hayalinizi paylaşırmısınız?

Hayallerimin ucu bucağı yok öncelikle ülkemizde yaşanan kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önüne geçmek isterdim, bütün bunların yaşanma sebeplerinden biri bana göre eğitimsizlik ve kadınların maddi olarak güçsüz olmasi genelleme yapmak istemiyorum ama bu tür olayların yaşanma sıklığı kırsal kesimde bilinçli bir ebeveyn ancak bilinçli bir birey yetistirebilir.