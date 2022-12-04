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Necati Bay'a Yılın Vakıf İnsanı ödülü

Merkezi İstanbul da bulunan Azaklıoğlu Necati Bay Eğitim Kültür Ve Sosyal Yardim Vakfi Mütevelli  Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyeleri 03.12.2022 Cumartesi Akşamı saat 19,00'da Fatih Vatan Caddesi üzerinde Fasuli Restorant ta bir araya geldi.

YAŞAM 04.12.2022, 12:36 04.12.2022, 12:47 Murat Aydın
Necati Bay'a Yılın Vakıf İnsanı ödülü

Merkezi İstanbul da bulunan Azaklıoğlu Necati Bay Eğitim Kültür Ve Sosyal Yardim Vakfi Mütevelli  Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyeleri 03.12.2022 Cumartesi Akşamı saat 19,00'da Fatih Vatan Caddesi üzerinde Fasuli Restorant ta bir araya geldi.

Toplantı da Vakfın kurucusu ve onursal başkanı Necati Bay'a İlim kültür ve tarih araştırmaları merkezi  tarafından  2022 yılının Vakıf  İnsanı ve Vefa Ödülü plaketi de  takdim edilip kitap hediye edildi 
 
İLK KEZ DÜZENLENDİ

Yönetim Kurulu Üyeleri tarafindan ilki düzenlenen ve dört ayda bir planlanması düşünülen programa, Vakıfın Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Necati BAY, Yönetim Kurulu Başkanı, Sayin Dursun Ali SAHIN, Mütevelli Üyesi ve İstanbul Milletvekili Sayın Hasan TURAN, İlim Yayma Cemiyeti Genel Müdürü Sayın Mesut TAN, İlim Yayma Cemiyeti İstişare Kurul Üyesi Sayın Hüseyin TUNC, 
İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi Ögretim Üyesi Prof.Dr. Sayın Özcan HIDIR, Gorele Kırıklı Eski Bld.Bsk. Şükrü TÜRKOĞLU, Vakfın Yeminli Mali Müşaviri Sayın Miktad KARTAL,
Belgesel Programcı ve Gazeteci Yazar İsmail KAHRAMAN, İhsan YÜKSEL, Nizamettin KÜTÜK, Nilgun KOROGLU, Burhan TUNÇ, katıldılar.

Samimi ve sohbet ortamında gerçekleştirilen toplantı da vakfın önümüzdeki dönem çalışmaları  hakkında görüş alış verişinizde bulunuldu 

NECATİ BAY'A YILIN VAKIF İNSANI  ÖDÜLÜ 

Toplantı da Vakfın kurucusu ve Onursal başkanı Necati Bay a 2022 yılı nin  “VAKIF İNSANI  VE VEFA  ÖDÜLÜ “ takdim edildi 
Vakıf başkanı ve Giresun valilerimizden Dursun Ali Şahin yaptığı konuşmada vakfın çok önemli hizmetler yaptığını, her yıl yüzlerce öğrenciye kendi kaynakları ile burs verdiğini, sosyal ve kültürel çalışmalara katkılar sağladığının... önemine dikkat çekti . İstanbul milletvekili Hasan Turan  plaket takdimin de şunları söyledi 

Vakıf İnsanı  Necati Bay her şeyden önce örnek bir insan ve malını Allah rızası İçin ihtiyaç sahibi öğrencilerine  karşılıksız burs veren  Giresun un gururu örnek bir hayır severdir kendisine hayırlı uzun ömürler diliyorum   diyerek  plaket de yer alan yazıyı okudu 

VAKIF İNSANI VE VEFA ÖDÜLÜ
 
“İlim Kültür Tarih Araştırma Merkezi“ Devri Alem Belgesel  tv Programı “ve “İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı” tarafından  Eğitim ve   kültüre yaptığı  hizmetlerden  dolayı örnek  vakıf  seçilen 

 “ Azaklıoğlu Necati Bay Vakfı  “ nın 
Kurucu Başkanı Necati Bay 2022 yılının Vefalı vakıf insanı  ve  Örnek Hayır severi  seçildi. 

KİTAP TAKDİMİ 

Toplantı da ayrıca, İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi Ögretim Üyesi Prof.Dr. Sayın Özcan HIDIR, tarafından  günümüzün güncel konuları İle ilgili  İslami Fobi üzerine  yazdığı kitabı  Necati Bay a hediye etti 

  NECATİ BAY DAN  TEŞEKKÜR  

Toplantıda Vakıf Kurucu Mütevelli heyeti Başkanı Necati Bay vakfın çalışmaları İle ilgili bilgi verirken, kendisine takdim edilen plaketin sürpriz olduğunu ve grur duyduğunu ifade ederek bu organizasyonda emeği geçen başta Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dursun Ali Şahin bey ve üyeler olmak üzere herkese teşekkür etti.

#azaklıoğlu #NecatiBayVakfı #yılınvakıfinsanı #NecatiBay
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