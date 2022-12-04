Necati Bay'a Yılın Vakıf İnsanı ödülü

Merkezi İstanbul da bulunan Azaklıoğlu Necati Bay Eğitim Kültür Ve Sosyal Yardim Vakfi Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyeleri 03.12.2022 Cumartesi Akşamı saat 19,00'da Fatih Vatan Caddesi üzerinde Fasuli Restorant ta bir araya geldi.

Toplantı da Vakfın kurucusu ve onursal başkanı Necati Bay'a İlim kültür ve tarih araştırmaları merkezi tarafından 2022 yılının Vakıf İnsanı ve Vefa Ödülü plaketi de takdim edilip kitap hediye edildi



İLK KEZ DÜZENLENDİ

Yönetim Kurulu Üyeleri tarafindan ilki düzenlenen ve dört ayda bir planlanması düşünülen programa, Vakıfın Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Necati BAY, Yönetim Kurulu Başkanı, Sayin Dursun Ali SAHIN, Mütevelli Üyesi ve İstanbul Milletvekili Sayın Hasan TURAN, İlim Yayma Cemiyeti Genel Müdürü Sayın Mesut TAN, İlim Yayma Cemiyeti İstişare Kurul Üyesi Sayın Hüseyin TUNC,

İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi Ögretim Üyesi Prof.Dr. Sayın Özcan HIDIR, Gorele Kırıklı Eski Bld.Bsk. Şükrü TÜRKOĞLU, Vakfın Yeminli Mali Müşaviri Sayın Miktad KARTAL,

Belgesel Programcı ve Gazeteci Yazar İsmail KAHRAMAN, İhsan YÜKSEL, Nizamettin KÜTÜK, Nilgun KOROGLU, Burhan TUNÇ, katıldılar.

Samimi ve sohbet ortamında gerçekleştirilen toplantı da vakfın önümüzdeki dönem çalışmaları hakkında görüş alış verişinizde bulunuldu

NECATİ BAY'A YILIN VAKIF İNSANI ÖDÜLÜ

Toplantı da Vakfın kurucusu ve Onursal başkanı Necati Bay a 2022 yılı nin “VAKIF İNSANI VE VEFA ÖDÜLÜ “ takdim edildi

Vakıf başkanı ve Giresun valilerimizden Dursun Ali Şahin yaptığı konuşmada vakfın çok önemli hizmetler yaptığını, her yıl yüzlerce öğrenciye kendi kaynakları ile burs verdiğini, sosyal ve kültürel çalışmalara katkılar sağladığının... önemine dikkat çekti . İstanbul milletvekili Hasan Turan plaket takdimin de şunları söyledi

Vakıf İnsanı Necati Bay her şeyden önce örnek bir insan ve malını Allah rızası İçin ihtiyaç sahibi öğrencilerine karşılıksız burs veren Giresun un gururu örnek bir hayır severdir kendisine hayırlı uzun ömürler diliyorum diyerek plaket de yer alan yazıyı okudu

VAKIF İNSANI VE VEFA ÖDÜLÜ



“İlim Kültür Tarih Araştırma Merkezi“ Devri Alem Belgesel tv Programı “ve “İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı” tarafından Eğitim ve kültüre yaptığı hizmetlerden dolayı örnek vakıf seçilen

“ Azaklıoğlu Necati Bay Vakfı “ nın

Kurucu Başkanı Necati Bay 2022 yılının Vefalı vakıf insanı ve Örnek Hayır severi seçildi.

KİTAP TAKDİMİ

Toplantı da ayrıca, İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi Ögretim Üyesi Prof.Dr. Sayın Özcan HIDIR, tarafından günümüzün güncel konuları İle ilgili İslami Fobi üzerine yazdığı kitabı Necati Bay a hediye etti

NECATİ BAY DAN TEŞEKKÜR

Toplantıda Vakıf Kurucu Mütevelli heyeti Başkanı Necati Bay vakfın çalışmaları İle ilgili bilgi verirken, kendisine takdim edilen plaketin sürpriz olduğunu ve grur duyduğunu ifade ederek bu organizasyonda emeği geçen başta Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dursun Ali Şahin bey ve üyeler olmak üzere herkese teşekkür etti.