Millet'ten(!) iktidara çağrı; Biran önce seçime gidin

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ziyaret sonrası düzenledikleri ortak basın toplantısında şu değerlendirmelerde bulundular:



Kemal KILIÇDAROĞLU- Değerli basın mensupları, ekonominin gidişi hiç de iyi değil. Aslında bunu politikacı olarak değil sıradan bir vatandaş olarak da hissediyoruz. Gerçek anlamda ifade etmek gerekirse mutfaklarda yangın var. Türk lirası olağanüstü değer kaybediyor. Fakat çözüm üretecek organ yok Türkiye’de. Normalde Merkez Bankasının fiyat istikrarıyla uğraşması gerekirken Merkez Bankası işlevini bırakmış, Türk lirasının değer kaybetmesi, dövizin yükselmesine seyirci olarak bakan bir kurum. Bu pozisyonda... Fiyat istikrarı konusunda yasal olarak yetkilendirilen bir kurum nasıl olur da sadece seyirci pozisyonda kalır? Müdahale edemiyor, müdahale araçları yok, rezervi yok, 128 milyar doları buharlaştırdılar nereye gittiği hala belli değil. Net rezervi eksi 35 milyar dolar. Müdahale edilemiyor.

Bütün bunlara karşın bizim sorumluluğumuz var. Bu gidişe sessiz kalmak doğru değil, seyirci kalmak doğru değil. Çözüm üretsinler diyoruz, ekonominin gidişi konusunda bir şeyler söylesinler diyoruz, Türk lirasının erimesini nasıl durduracaklar bu konuda birisi çıkıp bir açıklama yapsın diyoruz karşımızda bir duvar var. Açıklama yok. Bizler de sorumluluk hisseden, bu ülkenin gidişatı konusunda sorumluluk hisseden Genel Başkanlar olarak bir araya geldik. Sonunda bütün fatura sokaktaki vatandaşa çıkıyor. Saraydakilerin keyfi yerinde. Türk lirası eriyor, döviz yükselince sadece seyirci kalıyorlar, gidişat konusunda “ya nasıl çözeceksiniz, bu gidişatı nasıl düzelteceksiniz” diye sorduğumuzda karşımızda bir duvar var. Garip bir yapıyla karşı karşıyayız. Ve tabi Türk lirası eridikçe Türkiye ekonomik standartların tamamen altında yoksul bir ülke görünümüne kavuşmuş oluyor, daha doğrusu o görünüme sahip olan bir ülke çıkıyor karşımıza. Her şeyi ucuzlamış, fabrikaları ucuzlamış, kurumları ucuzlamış, çok daha düşük bir dolarla tamamının satın alınabileceği yönündeki bir algı ortaya çıkmış. “Efendim ihracat yapacağız, ihracattan sonra Merkez Bankasının rezervi artacak, cari fazla vereceğiz, ekonomiyi düzelteceğiz…” Tamamen akıldışı, bilgi dışı, bilim dışı böyle zırvalıklarla, saçmalıklarla bir ekonomi yönetilemez.

Yine kendilerine çağrı yapıyoruz. Yönetemediğinizi biliyoruz yönetemiyorsunuz. Merkez Bankasının ya müdürü ol çık açıklama yap, ya da Merkez Bankasına eğer müdahale etmeyi ben doğru bulmuyorum diyorsan müdahale etme. Koskoca bir kurum sadece Türkiye’de değil dünyada itibarsızlaştırıldı. Kendisine açık ve net çağrıda bulunuyorum, yönetemiyorsun milletin sırtına daha fazla yük yükleme, bu kadar yükü bu millet çekemez. Bir an önce Türkiye’nin seçime gitmesi gerekiyor. Yazıktır, günahtır. Toplumun hangi kesimine sorarsanız sorun; ister esnafa, ister çiftçiye, ister emekliye, ister işçiye, ister memura, ister apartman görevlisine kime sorarsanız sorun her yerden bir feryat çıkıyor. Gecikilen her gün topluma maliyetini artırıyor. Bir zam yağmurudur geliyor. Ülkemizi seven, ülkemizin insanını seven, sorunların kısa sürede çözülmesi için çaba harcamayı kendisine görev edinen bir siyasal anlayışla açık ve net çağrımızı yapıyoruz. Ülkeyi yönetemiyorsunuz, yazıktır günahtır, daha fazla savurmayın, bir an önce seçime gidin. Yeni bir hükümet gelsin, doğru dürüst bu ülkeyi yönetelim, doğru dürüst bu ülke yönetilsin. Bunun yapılması lazım.

Bu nedenle Sayın Genel Başkanımızla ve arkadaşlarıyla görüştük. İYİ Partinin de iyi bir ekonomi kurmayı var, bizim de iyi bir ekonomi kurmayımız var. Dolayısıyla gidişattan duyduğumuz endişeleri karşılıklı paylaştık. Bu nedenle Sayın Genel Başkanı ve arkadaşlarını ziyaret ettim.

Hepinize teşekkür ederim değerli arkadaşlarım.

Meral AKŞENER- Ben de Sayın Genel Başkanımız ve arkadaşlarının bizi, partimize olan ziyaretlerinden çok büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Türkiye’de tencerenin kaynayamadığı, işsiz gençlerin iş bulamadığı ve umudunun da kalmadığı, üniversite mezunu çocuklarımızın garsonluk yapmak üzere Kanada’ya, Avusturalya’ya, Yeni Zelanda’ya gitmek için yol aradıkları, yol bulmaya çalıştıkları, tencere kaynatamayan kadınların dertlerini benim kulağıma anlattıkları ve 23 aydır ilçe ilçe, esnaf esnaf, il il yaptığım gezilerde gittikçe ağırlaşan bu ekonomik tabloyu bizatihi yerinde görmüş bir şahıs olarak şuan itibariyle Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik şartların tahminimizden öte vatandaşlarımızı etkilediğini ve bu şahsım devletinin, bu partili cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkemizi uçuracak, aşıracak, kaçıracak söylemlerinin dışında tam tersine yere çaktığı ve büyük bir ekonomik problemle yani fakirlik, yoksulluk anlamında büyük bir problemle karşı karşıya olduğumuzu, ekonomisi iyi olmayan devletlerin bağımsızlığının da kuvvetli olmayacağını bilen, olmadığını bilen insanlar olarak biz vatandaşlarımıza bir çare gösterebilir miyiz, bir araya gelip ekonomi kurmaylarımızın bir araya gelip doların şuanda gelirken sordum 10.50 olduğu… Hani dolarla maaş almıyorum bana ne diyebilen 5 ve 10 maaşlı saray danışmanlarına söyleyecek sözümüz yok. Ama bu hem ihracatımızı, hem ithalatımızı, hem çiftçimizi, hem besicimizi, hem sanayicimizi, hem esnafımızı, üreten herkesi, üretmeye çalışan herkesi etkilediğini, etkileyeceğini ve elektrik faturalarından zaten bizar olan hem işletmelerimizin, hem esnafımızın, hem evlerin bu kışı nasıl geçireceğini, ısınma probleminin Türkiye’de çok ciddi bir biçimde karşımızda durduğunu, İstanbul merkezli Türkiye genelinde İYİ Parti olarak yaptığımız yoksulluk araştırmasında yoksulluğun öyle böyle değil, çocuklarımızı bodurluğa ittiğini, küçük çocuklarımızda protein eksikliğinin getirdiği bodurluğun ortaya çıktığını ve buna karşılık ekonomi kitabı yazıp onunla övünen ve devleti kendinin gören bir hükümet sistemiyle bir kişinin kararına, hislerine, duygularına, bilgisine, görgüsüne bağlı bir hükümet sisteminin Türkiye’yi getirdiği nokta ortada.

Dolayısıyla öncelikle vatandaşlarımızın, milletimizin derdine çözümleri üretip… Zaten her iki partide bunu yapıyor ama bir araya gelip acil çözüm reçetelerini ortaya koyup, kamuoyuyla paylaşıp bizim çözüm önerilerimiz biliyorsunuz mirimal, kamu malı, alıp keşke kullansalar, keşke hayata geçirseler ama bu konuda bir çalışma yapma, ekonomi kurmaylarımızın bir araya gelmesine karar verdik. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu teklifini çok sevinçle karşıladığımı ifade etmek isterim. Millet İttifakının bugün itibariyle iki bileşeni olarak diğer siyasi partilerimizin de katılım göstermeleri halinde daha büyüyerek bu sistemi götürmemiz mümkün ama bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisiyle İYİ Partinin ekonomi kurmayları bir araya gelip çalışacaklar.

Sayın Genel Başkanımızın acil seçim, hemen seçim çağrısına katılıyorum. Çünkü seçimden başka yapacak çare yok. Geçen sene kurban bayramıydı sanıyorum bir ağır krizle dış politikada karşı karşıya kaldığımız bir dönemde Sayın Erdoğan’a memleket masasını topla demiştim. Yani ister tek tek, ister bütün Genel Başkanları bir araya, muhalefet muhafık bir araya toplayın, görüşlerimizi alın ve devlet olarak ortak bir tutum alalım Türkiye devleti adına ortak bir tutum alalım dış politika açısından demiştim. Aslında bugün bu çağrıyı yapmam lazım ama o günden ağzım yandığı için yani bir inanılmaz hakarete uğradım o dönemde ben. Dolayısıyla artık yolun sonu görünmüştür. Daha fazla yıkıma, daha fazla yoksulluğa, daha fazla yoksunluğa bugün bir hocamızın eğitim konusunda uzman bir arkadaşımızın eğitim politikaları başkanlığına gönderdiği Sayın Şenol Sunat Hanımefendi’nin bana verdiği bir raporu okudum. Yoksulluğun yanında yoksunluk yani bunun ekonomik değeri var ekonomistler söylüyor gıda bulamamaya doğru giden, ihtiyaçları giderememeye, paran olsa dahi giderememeye doğru giden bir durum yoksunluk ama eğitimdeki yoksulluğa bağlı yoksunluk eğitime erişememe konusunda çok ağır bir problemle karşı karşıyayız. Bir yıl sonra hepimizin görüp eyvah diyeceğimiz bir konu bu. Bütün bunların ortadan kalkmasının yolu seçimin yapılması, hür ve bağımsız bir biçimde, tarafsız bir biçimde seçimlerin yapılıp milletimizin kimi tercih ediyorsa ona saygı duymanın yolunu açıp seçimlerin yapılması lazım. Ben de Sayın Kılıçdaroğlu’na katılıyorum.

Ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.

Soru- Cumhurbaşkanının bugün açıklamaları oldu faizle ilgili bir sebep değil sonuçtur. Lütfü Elvan’ın da bu anlamda aslında bunun tersinde açıklamaları da olmuştu. Yarın da Merkez Bankasının bir faiz kararı olacak. Bağımsız, tarafsız bir karar olabilecek mi? Bu kararla ilişkili öngörüleriniz nelerdir?

Kemal KILIÇDAROĞLU- Merkez Bankası müdürü Sayın Erdoğan konuşmuş sizin az önce söylediğiniz cümleyi kurarak. Artık durması lazım. Ya bu millete acıyın bari ya, bu millete acıyın. Kitabını yazdım diyor bu işin. Sen bırak kitabı kardeşim milletin defterini dürdün sen. Biz buraya niye geldik, niye konuşuyoruz iki Genel Başkan olarak. Ülke daha büyük acılar çekmesin, daha büyük felaketler yaşamayalım. Bakın kış geliyor yol, yöntem öneriyoruz şunları şunları şunları yapın hala Merkez Bankasına müdahale ediyor. Al kardeşim onu doğrudan doğruya Merkez Bankasını kendine bağla. Merkez Bankasının itibarını sıfırladılar Türkiye’nin de itibarını sıfırladılar. Türk lirası milli itibarımız değil miydi? Bakın bankalara bankalardaki mevduatın yarısından fazlası yabancı döviz. Hani bunlar milliydi, hani bunlar yerliydi? Doları olan kazanıyor, Türk lirasına sahip olan da kaybediyor.

Dolayısıyla bunların artık bu ülkeyi yönetme kapasiteleri yok, bilgileri yok, birikimleri yok, biran önce izzetü ikbal ile bab-ı hükümetten çekilsinler. Yönetemiyoruz desinler, bu millete daha fazla acı çektirmesinler. Yazıktır günahtır ya.

Meral AKŞENER- Şimdi Sayın Erdoğan’ın yaptığı konuşmayı izleyemedim ama arkadaşlar birazını söylediler. Gördüğüm şey şu, yani Merkez Bankası Başkanı yazlık ve kışlık olarak değiştiği için ömrünü doldurmuş gibi görünüyor. Belki Sayın Elvan’ı yani umarım istiskal etmeden görevinden kenara koyar. Çünkü o yapının içinde dürüst bildiğimiz bir insandır Sayın Maliye Bakanı. Bütün kurumları insanların şahsında yerle bir eden bir partili cumhurbaşkanımız var. Bütün mesele bu. Eğer ilkeler bu şekilde bir şahsa bağlıysa, ilkelerin dışında, hukukun dışında ben ne dersem o olur kardeşim diyen bir mantık var ise Sayın Erdoğan’ın bu konuşmalarının hiçbirini yadırgamak mümkün değil. Kendisi biliyorsunuz Nobel’e aday gösterilecek faiz sebep enflasyon sonuçtur tezi üzerinde. Kitabıyla beraber de bir ülke nasıl batırılır kitabıyla da umuyorum o da Nobel’e aday gösterilir. Türkiye maalesef parası pul olmuş, dış dünyada itibarı gitmiş, yerle bir diyemiyorum içim acıdığı için itibarı zedelenmiş ve yolsuzlukta marka olmuş bir ülke haline getirilmiştir. Dolayısıyla yani söylediklerinin bu çerçeveden okunduğu zaman hiç şaşırtıcı bir tarafı yok.

Soru- Efendim konuşmanızda sistem eleştirileri oldu ama bir de bir tartışma var 50+1 tartışması. Bununla ilgili de görüşlerinizi alsak?

Kemal KILIÇDAROĞLU- Valla hangi oranı getirirlerse getirsinler bu millet bunlardan bıktı. 50+1, 20+1, 10+1 bilmem neyi getiriyorlarsa getirsinler bunlar artık gidici. Gideceklerini görüyorlar, ülkeyi yönetemediklerini herkes biliyor, saygınlıkları kalmadı, itibarları kalmadı, milletin arasına çıkamıyorlar. Üzüldüğüm nokta şu, seçimle gelen AK Parti milletvekilleri vatandaşın arasına giremiyor şu açıklamayı yapıyorlar; efendim tebdili kıyafetle gezeceklermiş. Ya hangi çağda yaşıyoruz Allah aşkına. Vatandaşın derdini dinlemek için tebdili kıyafetle mi gidip gezeceksin. Gir bakalım vatandaşın derdini bir dinle bakalım, öfkesini bir gör bakalım nedir bu vatandaşın durumu. Yönetemiyorlar. Biz ona iyilik yapıyoruz aslında. Seçim yap biran önce diyerek aslında ona iyilik yapıyoruz. Çünkü geçen her günün maliyeti onun için de, toplum içinde giderek ağırlaşıyor. Yazıktır, günahtır bu memlekete.

Meral AKŞENER- Şimdi tabi bu sorunun muhatabını şahsımı kabul etmiyorum onun muhatapları başka bu sorunun. Fakat bütün bunların arka planında sadece şu örnekle seçilemeyeceklerini gören bir siyasi iktidarın yani hangi yolu açıp hangi yolla kendime bir tekrar seçim kazandırabilirim endişesi var. Bu çok büyük bir endişe. Anahtar kelime endişe. Sadece şunu söyleyeyim, yer Kaman, gündüz pazarı var bir profesör arkadaşım iş yapmak üzere yani bir sosyal sorumluluk projesi için çalışmaya gitti, ses kaydı var. Bir taksiye bindi o takside şoföre bir şeyler sordu. Şoförün cevabı; hocam, kendisinin de hoca olduğunu söyledi. Hocam, sabahtan bugün Kaman’ın pazarı sabahtan şu saate kadar kazandığım para 50 lira, bunun 30 lirasını 30 yaşında ve işsiz oğluma vereceğim, 20 lirasıyla ben geçineceğim. Hocam 5 maaşlılar, 10 maaşlılar zehir zıkkım olsun hocam. Tokat bir gene veliler grubu. Torunu getirmiş hanımefendi, başı örtülü. Diyor ki, söyleyin onlara söyleyin 2 bin liralık başına eşarp bağlayanlara söyleyin, başında oyalı tülbent var. 2 bin liralık eşarp örtenlere söyleyin benim emekli maaşım bin 500 lira ben nasıl geçineyim. İnşallah aracılığınızla şahsım devletinin şahsı bunları duyar.