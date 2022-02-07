Meteoroloji'den şiddetli yağış ve sel uyarısı!

Meteoroloji uzmanları ve Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeye göre; Trakya ve Ege bölgeleri için kuvvetli yağış, Akdeniz ve İç Anadolu için ise kuvvetli rüzgar ve fırtına yaşanacağı öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden; iki bölge için kuvvetli yağış, iki bölge için ise kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Açıklamada; söz konusu yağışların Ege bölgesinde yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da kuvvetli sağanak, öğle saatlerinden itibaren ise Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Kütahya'da kuvvetli karla karışık yağmur ve kar (10-20 santimetre) şeklinde olması beklendiği duyuruldu. Bahsi geçen kuvvetli yağışların bölgenin batısında yarın öğle saatlerinden sonra, doğusunda da akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN ANİ SEL VE SU BASKINLARI UYARISI

Trakya'da da bugün akşam ve gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli yağış öngörülüyor.

Gece Yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeye dönmesiyle birlikte Kırklareli çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde kuvvetli kar (10-20 santimetre) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde de genellikle yağmur ve sağanak, yarın sabah saatlerinde de kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar bekleniyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, kar yağışı alan yerlerde buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AKDENİZ VE İÇ ANADOLU İÇİN KUVVETLİ RÜZGAUYARISIR

Akdeniz bölgesinde yarından itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli rüzgar, yüksek kesimlerde (Toroslar) zaman zaman kısa süreli fırtına bekleniyor.

Batı Akdeniz'den başlayarak kuvvetli rüzgarın yönünün çarşambadan itibaren kuzey ve kuzeydoğuya (poyraz) döneceği, perşembe akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına şeklinde esmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu bölgesi genelinde ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın çarşamba günü akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.