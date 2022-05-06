Meteoroloji açıkladı. Yıldırım, dolu ve fırtına 22 ilde etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama ile Afyonkarahisar, Kütahya, Hatay, Sinop, Bartın, Kastamonu, Artvin, Bayburt,'un da aralarında olduğu 22 ili bugün için uyardı. Yıldırım, dolu ve fırtına etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Kütahya’nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta Karadeniz ile Hatay, Sinop, Bartın, Kastamonu, Artvin, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Elazığ, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuzey yönünden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yaptı.