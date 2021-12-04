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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun acı günü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kardeşi Serap Görcü, vefat etti.
YAŞAM 04.12.2021, 10:29 Murat Aydın
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kardeşi Serap Görcü, vefat etti.
Merkez Baknkası kakarlarıyla ilgili tartışmalar devam ederken, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi Serap Görcü, vefat etti. Vefat haberini duyuran İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesaplarından başsağlığı açıklamasında bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Şahap Kavcıoğlu'nu arayarak taziyelerini iletti.
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