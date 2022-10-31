Medyum ve astrolog Bilge Uğuz’dan sıra dışı kehanetler; Çin ABD savaşı ne zaman?

Açıkladığı kehanetlerin gerçekleşmesi ile bilinen medyum ve astrolog Bilge Uğuz, yılın son çeyreğinde 2023 hakkında sıra dışı kehanetlerde bulundu.

Rusya Ukrayna arasında devam eden savaşı Ukrayna’nın kazanacağını ve Nato üyesi olacağını belirten Uğuz, 2023 yılı sonlarına doğru dünyanın tanışacağı yeni bir virüs sebebiyle özellikle Amerikan halkının açlık sınırı ile karşı karşıya kalacağını, Çin ile ABD arasında yaşanacak gerginliğin ise savaşla noktalanacağını ve savaşı Çin’in kazanacağını dile getirdi.

Uğuz ayrıca, gümüş madeninin farklı formda kullanılması sayesinde önemli bir yatırım aracı haline geleceğini, döviz kurunun ise pik yaptıktan sonra hızla değer kaybedeceğini belirtti.

Biyoenerji, reiki, parapsikoloji, duru görü, astroloji gibi birçok alanda eğitim almış bulunan donanımlı medyum ve astrolog Bilge Uğuz, sosyal medyada 100 bin üzeri kullanıcı tarafından takip ediliyor.