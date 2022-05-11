Kurtuluş Savaşı Kahramanı Topal Osman Ağa gündem oldu

Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Osman Kavala’yı eleştirirken “Bizim Osmanlarımız bize sonuna kadar yeter” diyerek “Türklüğün bıçkın korkusuz aslan parçasına Topal Osman'a iade-i itibar yapılmalıdır” açıklamasında bulundu. Peki, Topal Osman Ağa kimdir? Topal Osman’ın hayat hikayesi nedir? Topal Osman'ın lakabı nereden geliyor?

Milli Mücadele kahramanlarından Topal Osman, Giresunlulardan oluşan muhafız kıtasının komutanıdır.

‘TOPAL OSMAN’ LAKABI NEREDEN GELİYOR?

Çepni Türklerinden olan Topal Osman, babası askerlik bedelini ödemesine rağmen gönüllü birlik oluşturarak savaşa katıldı. Savaşta göstermiş olduğu başarılarından dolayı Yarbaylık rütbesine kadar yükseldi. Balkan Harbi'ne gönüllü olarak katılan Topal Osman bu savaşta sağ diz kapağından yaralandı ve topal kaldı. Böylece lakabı 'Topal Osman' oldu.

Savaşta göstermiş olduğu başarılarından dolayı Yarbaylık rütbesine kadar yükseldi. Bu savaşlarda sağ dizinden yaralanarak Gazi ünvanını aldı. Giresun'a döndükten sonra 1. Dünya savaşına katıldı. Batum ve Harşit çayında Ruslara karşı savaşarak, Rusların Harşit çayını geçmelerini engelleyerek Tirebolu'nun işgalini önledi.

Topal Osman, Giresun Belediye Başkanı Dizdarzâde Eşref Bey'in sağlık gerekçesiyle görevi iâde etmesi üzerine yasal bir yetkisi olmadan ve kimseye danışmadan kendisini belediye reisi ilan etti.

İstanbul’da kurulan Divan-ı Harp, Topal Osman'ın savaşta işlediği suçlar nedeniyle hemen yakalanması ve İstanbul'a getirilmesine karar verdi

8 Mayıs 1919 tarihinde Yunan Kızılhaç heyetini taşıyan bir Yunan gemisi Giresun'a gelir. Heyet 11 Mayıs 1919 tarihinde Taşkışla'ya beyaz renkli Yunan Kızılhaç bayrağını asar, 5 Haziran 1919 Tarihinde ise Pontus bayrağını asarlar. Bu olaylar üzerine Osman Ağa, harekete geçerek arkadaşları ile birlikte işgalcilerin bayraklarını indirip, yerlerine Türk bayrağını asarlar.

Osmanlı hükümeti tarafından affedilen Osman Ağa; İzmir ilinin Yunanlılar tarafından işgal edilmesi üzerine, 17 Mayıs 1919 tarihinde Giresun'da büyük bir miting düzenleyerek işgalci devletleri ve göz yumanları protesto etmiştir.

29 Mayıs 1919 tarihinde Havza'da Mustafa Kemal Atatürk ile gizlice buluştu.

Mart 1921'deki Koçgiri ayaklanması Topal Osman Ağa komutasındaki 47. Gönüllü Alayının büyük katkıları ile bastırılmıştır.

Çorum-Merzifon-Tokat ve Samsun havalisinde Rum ve Ermeni çetelerini tamamen kaldıran Osman Ağa, komutasındaki Gönüllü Alyı ile birlikte Sakarya savaşına katılmıştır.

Topal Osman Ağa, Sakarya Savaşı’ndan sonra mevcudu takviye edilen 47. Alay’ın komutanı olarak Büyük Taarruz’a katıldı. Zaferden sonra yarbay rütbesi ve İstiklal Madalyası ile onurlandırıldı.

TOPAL OSMAN’IN ÖLÜMÜ

Topal Osman, İsmail Hakkı Tekçe tarafından 2 Nisan 1923´de Ulus Meydanı’nda öldürüldü. Cenazesi, daha sonra kardeşlerinin Atatürk’ten ricası üzerine Giresun’a nakledilmiştir.