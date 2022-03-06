İstanbul'a ve çok sayıda ilde yoğun karı yağışı geliyor!

Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda ilde yoğun kar yağışı yeniden başlıyor. Onlarca ilde ise yağmurlu hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinde yağmur ve kar beklenen illeri tek tek duyurdu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Eskişehir ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. MGM haritayı paylaşarak navadurumunu açıkladı. Pazartesi günü hangi illerde kar ve yağış etkili olacak? Meteoroloji'nin son dakika kar ve yağış tahminleri...

Son dakika kar ve yağış açıklaması! Meteoroloji flaş uyarıyı yaptı. Kar yağışı geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Eskişehir ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Afyonkarahisar çevreleri ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Öğle saatlerinde Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı, zamanla Marmara'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğle saatlerinde Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YARIN HANGİ İLLERDE KAR BEKLENİYOR?

Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Elazığ, Malatya, Bitlis, Van, Hakkari'de yarın kar bekleniyor. Onlarca ilde ise kuvvetli yağış etkili olacak.

PAZARTESİ HAVA NASIL?

Pazartesi günü ise MGM haritasına göre Kırklareli, Bolu, Kastamonu ve Hakkari kar bekleniyor. Ancak İstanbul, Ankara ve İzmir dahil onlarca ilde yeni haftayla birlikte yağışlı hava etkili olacak.

İstanbul'da ocak ayının son günlerinde etkili olan Kar yağışı kente dönüyor. Perşembe ve cuma günleri hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düşmesi ve megakentte kar yağışının yeniden etkili olması bekleniyor.