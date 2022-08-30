İş insanlarını biraraya getiren Sünnet merasimi

Haber: Songül Yiğit Başaran

Blue Cape'nin sahibi Genç işadamlarımızdan Erdem Erhan Çamlı ve eşi Canan Çamlı çiftinin evlatları İlbey Toprak ve Cihan Rüzgar Çamlı’nın sünnet merasiminde yoğun katılım oldu.



İş dünyasının önde gelen isimlerinden kardeşi Kerem Erkan Çamlı ve eşi Pelin Çamlı, Altay Spor Kulübü Sportif Direktörü Ayhan Tuna Üzümcü ve eşi Elçin Üzümcü, İpek Halı mağazaları ve İzmir’in gözde eğlence mekanı Folkart Cariye'nin sahibi Hasan Baran Taşkıran ve eşi Dilara Taşkıran, şirket avukatlari Can Yüksel, İzmir’in enleri arasına giren Cope of Coffe'nin sahibi Armağan Arın, İstanbul Ports Aksesuar fabrikası sahibi Gürbüz Yoğurtçu ve eşi Hande Yoğurtçu, Gökalp Erbuğa ve kız arkadaşı Tijen Ceyhan, Nevruz Eralp Erboğa ve eşi İlknur Erboğa katılım gösterdi.

Çocuklarının hayata dair önemli bir gününde Gurur ve Mutlulukları yüzlerinden okunan Çamlı çifti katılımcılar tarafından tek tek tebrik edildi.