banner314

banner325

Son Dakika

İş insanlarını biraraya getiren Sünnet merasimi

Blue Cape'nin sahibi Genç işadamlarımızdan Erdem Erhan Çamlı ve eşi Canan Çamlı çiftinin evlatları İlbey Toprak ve Cihan Rüzgar Çamlı’nın sünnet merasiminde yoğun katılım oldu. 

YAŞAM 30.08.2022, 17:19 30.08.2022, 18:15 Murat Aydın
İş insanlarını biraraya getiren Sünnet merasimi
İş insanlarını biraraya getiren Sünnet merasimi
İş insanlarını biraraya getiren Sünnet merasimi

Haber: Songül Yiğit Başaran

Blue Cape'nin sahibi Genç işadamlarımızdan Erdem Erhan Çamlı ve eşi Canan Çamlı çiftinin evlatları İlbey Toprak ve Cihan Rüzgar Çamlı’nın sünnet merasiminde yoğun katılım oldu. 


İş dünyasının önde gelen isimlerinden kardeşi Kerem Erkan Çamlı ve eşi Pelin Çamlı, Altay Spor Kulübü Sportif Direktörü Ayhan Tuna Üzümcü ve eşi Elçin Üzümcü, İpek Halı mağazaları ve İzmir’in gözde eğlence mekanı Folkart Cariye'nin sahibi Hasan Baran Taşkıran ve eşi Dilara Taşkıran, şirket avukatlari Can Yüksel, İzmir’in enleri arasına giren Cope of Coffe'nin sahibi Armağan Arın, İstanbul Ports Aksesuar fabrikası sahibi Gürbüz Yoğurtçu ve eşi Hande Yoğurtçu, Gökalp Erbuğa ve kız arkadaşı Tijen Ceyhan, Nevruz Eralp Erboğa ve eşi İlknur Erboğa katılım gösterdi. 
Çocuklarının hayata dair önemli bir gününde Gurur ve Mutlulukları yüzlerinden okunan Çamlı çifti katılımcılar tarafından tek tek tebrik edildi. 

#sünnetmerasimi #sizinyansımanız #maviorman #bluecape #erdemerhançamlı
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
30
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 30 Ağustos 2022
İmsak 04:50
Güneş 06:21
Öğle 13:10
İkindi 16:51
Akşam 19:48
Yatsı 21:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Gaziantep FK 4 10
3. Adana Demirspor 4 9
4. Konyaspor 4 8
5. Fenerbahçe 4 7
6. Başakşehir 3 7
7. Galatasaray 4 7
8. Trabzonspor 4 7
9. Kayserispor 4 6
10. Antalyaspor 4 6
11. Giresunspor 4 6
12. Alanyaspor 4 5
13. Karagümrük 3 3
14. İstanbulspor 4 3
15. Kasımpaşa 4 3
16. Sivasspor 4 2
17. Ümraniye 4 1
18. Ankaragücü 3 1
19. Hatayspor 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 3 7
2. Eyüpspor 3 7
3. Pendikspor 3 7
4. Bandırmaspor 2 6
5. Sakaryaspor 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Gençlerbirliği 3 4
8. Keçiörengücü 3 4
9. Boluspor 3 4
10. Göztepe 3 4
11. Adanaspor 3 3
12. Erzurumspor 3 3
13. Manisa Futbol Kulübü 2 3
14. Rizespor 2 2
15. Altınordu 3 2
16. Denizlispor 3 1
17. Ö.K Yeni Malatya 3 1
18. Tuzlaspor 3 1
19. Altay 3 0
Takımlar O P
1. Arsenal 4 12
2. M.City 4 10
3. Tottenham 4 10
4. Brighton 4 10
5. Leeds United 4 7
6. Chelsea 4 7
7. Newcastle 4 6
8. M. United 4 6
9. Liverpool 4 5
10. Brentford 4 5
11. Fulham 4 5
12. Crystal Palace 4 4
13. Southampton 4 4
14. Nottingham Forest 4 4
15. Aston Villa 4 3
16. West Ham United 4 3
17. Bournemouth 4 3
18. Everton 4 2
19. Wolverhampton Wanderers 4 2
20. Leicester City 4 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 9
2. Real Betis 3 9
3. Barcelona 3 7
4. Athletic Bilbao 3 7
5. Villarreal 3 7
6. Atletico Madrid 3 6
7. Osasuna 3 6
8. Real Sociedad 3 6
9. Mallorca 3 4
10. Almeria 3 4
11. Rayo Vallecano 3 4
12. Celta Vigo 3 4
13. Girona 3 3
14. Valencia 3 3
15. Sevilla 3 1
16. Espanyol 3 1
17. Elche 3 1
18. Getafe 3 1
19. Real Valladolid 3 1
20. Cadiz 3 0
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir