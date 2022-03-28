Irak Türkleri Nevruz Bayramı’na Renk Kattı

Baharın gelişini müjdeleyen ve yüzyıllardır Türk geleneklerinde kutlanan bahar bayramı Nevruz için Antalya Büyükşehir Belediyesi kutlama programı düzenledi. Konyaaltı Sahili Olbia Kent Meydanı’nda gerçekleşen etkinliklerde gün boyu renkli anlar yaşandı. Geleneksel nevruz ateşinin de yakıldığı etkinlikte dans gösterileri, müzik dinletileri ve yarışmalar yapıldı. Havanın da baharı müjdelediği bir günde gerçekleşen Nevruz kutlamalarına Türk dünyasından çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Düzenlenen etkinlik Nevruz yürüyüşü ile başladı. Korteje Nevruz etkinliğine katılan Türk Dünyası, dernekler, dans ve gösteri grupları da katıldı. Konuk ülkelerden gelen gruplar geleneksel kıyafetleriyle korteje renk kattı. Yürüyüşün ardından Nevruz Duası yapıldı.

Konuşmaların ardından geleneksel Nevruz ateşi yakıldı. Protokol ve diğer konuklar ateşin üstünden atladı. Sonrasında ise demir dövüldü, okçuluk ve Mas Güreşi müsabakaları yapıldı. Çadırları ve stantları ziyaret eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mesut Kocagöz, Türk Ocakları Antalya Şubesi Başkanı Abdullah Uysal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı İsmail Oskay, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler daire Başkanı Okan Yavuz, protokol ve vatandaşlara Irak Türkleri’nin çadırında Irak Türkleri'ne özgü birbirinden leziz yemekleri ikram edildi. okçuluk ve Mas Güreşi müsabakalarını izledi. Halat çekme, çuval yarışı gibi geleneksel oyunlar da katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.

Irak Türkleri, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Ahıska Türkleri, Kırım Türkleri, Uygur Türkleri ve İran, halk dansları ve müzikleri ile renklenen Nevruz Bayramı kutlamaları Antalyalılar tarafından ilgiyle izlendi. Etkinlikte keşkek ikramı da yapıldı.

Şef Arzu Dede yönetiminde, Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Çağdaş Türk Müziği Korosu ve solist sanatçılar muhteşem bir müzik ziyafeti sundu. Usta sanatçı Müfit Ergün’dekonuk sanatçı olarak sahne aldı ve “Kerkük Zindanı” türküsünü seslendirdi. Koro, solist sanatçılar ve usta sanatçı Müfit Ergün muhteşem bir müzik ziyafeti sundu ve dinleyicilere unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı.

Baharı müjdeleyen Nevruz Bayramı’nın tüm dünyaya kardeşliği ve barışı getirmesini temenni eden Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Kürşat Çavuşoğlu, “Şef Arzu Dede yönetimindeki koro, solist sanatçılar, saz ekibi ve Usta sanatçı Müfit Ergün unutulmaz bir müzik ziyafet sundu. Kendilerini kutluyorum. Irak Türkleri, kültür, sanat, müzik ve mutfağı ile Nevruz Bayramı’na renk kattı. Baharı müjdeleyen Nevruz Bayramı, sevgi, kardeşlik, bolluk ve bereket demektir, tüm dünyaya kardeşliği ve barışı getirmesini temenni ediyorum. Türk Dünyası’nın Nevruz Bayramı’nı kutluyorum.” dedi.