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İlham veren kadınlar, ‘Türkiye Kadın Zirvesi’nde buluşuyor!

Kadına Şiddet'e dikkat çekmek ve kadın istihdamına farkındalık oluşturmak için 'Kadın Dünyadır' mottosu ile Türkiye Kadın Zirvesi Projesi hayata geçirildi. 1. Türkiye Kadın Zirvesi & Türkiye Kadın Ödülleri, 7 Mart 2022 tarihinde ilham veren kadınlar önderliğinde yapılacak.

YAŞAM 21.01.2022, 19:47 Murat Aydın
İlham veren kadınlar, ‘Türkiye Kadın Zirvesi’nde buluşuyor!

Dünyanın ve Türkiye'nin en temel sorunlarından biri olan 'Kadına Şiddet'e dikkat çekmek, kadın istihdamına farkındalık yaratmak için 'Kadın Dünyadır' mottosu ile Türkiye Kadın Zirvesi Projesi hayata geçirildi.
1. Türkiye Kadın Zirvesi & Türkiye Kadın Ödülleri, 7 Mart 2022 tarihinde ilham veren kadınlar önderliğinde yapılacak.

7 Mart 2022 tarihinde Bomonti Hilton Otel’de Golden Palm Dergisi tarafından düzenlenecek olan 1. Türkiye Kadın Zirvesi ve 1.Türkiye Kadın Ödülleri etkinlikleri için hazırlıklar başladı.

Sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın en büyük sorunlarından biri, kadının toplum içinde hak ettiği yeri bulamaması ve kadına yönelik şiddet… Öyle ki, son 20 yılda ülkemizde kadına şiddet vakaları ve kadın cinayetleri, yüzde 1400 arttı. Dünyada kadına seçme ve seçilme hakkı veren ilk ülkeyiz ancak günümüzde okutulmayıp çocuk yaşta zorla yaptırılan evlilikler konuşuluyor. Bütün bu olumsuzlukların yanında, dünyaya örnek olmayı, çığ gibi büyüyecek bir hareketin fitilini BIG Creative Medya ve Organizasyon A.Ş. ateşlemek istiyor. Türkiye Kadın Zirvesi’nde iş dünyasının, sporun ve sanatın başarılı kadınlarının gerçek hikâyelerine tanık olacağı planlanıyor.

Bir kadının önce kendisi sonra ailesi ardından da tüm dünyayı nasıl değiştirebileceğini, Türkiye’ye mal olmuş başarılarını kanıtlamış kadınlardan dinlenmesi planıyor.

Türkiye Kadın Zirvesi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, yaptığı açıklamada “sözlerime ‘Erkek değişirse her şey değişir’ diyerek başlamak istiyorum. Türkiye Kadın Zirvesi ile üreten lider kadınlarımızı bir araya getirmekle kalmayıp onlara destek olan erkekleri de unutmuyoruz. Hem ekonomi hem siyaset hem de genel yaşam alanlarımızda toplumda cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak en büyük hedeflerimiz arasında ayrıca toplumda cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak yine en büyük hedefimiz birisi, tabii ki bununla birlikte yine Türkiye’de bir ilk olan Türkiye Kadın Ödülleri ile emeğe, vefaya, yaşama değer katan tüm lider kadınlarımızı başarı kürsüsüne çıkaracağız. Bununla birlikte kadınlarımıza değer katan erkek değişim elçilerini de unutmayacağız. Sonuç olarak bu dünyanın yarısını kadınlar oluşturuyor. Kalan yarısını ise kadınlar dünyaya getirmiştir. Öyleyse, ‘Kadın; annemiz, kardeşimiz, eşimiz, kızımız, kısacası kadın bizim dünyamız’ diyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

#İlhamverenkadınlarzirvesi #TürkiyeKadınZirvesi #İlhamverenkadınlar #KadınaŞiddet #Nedim Delibaş #Türkiye Kadın Zirvesi Kurucusu
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