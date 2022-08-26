Hava muhalefeti Çatalca Erguvan festivalini etkilemedi!

Çatalca Erguvan Festivali’nin ilk günkü programları,hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.Belediye Başkanı Mesut Üner yerel ve ulusal medya için,"Festivale Dair” bilgilendirme toplantısı düzenledi.Üner,görevdeki 3,5 yılı özetlerken,5 gün sürecek festival hakkın da bilgi verdi.Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner ile ilçe Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş,toplantının ardından,UYGAD Başkanı Mevlüt Yüksel ve yönetim kurulu üyelerinin de olduğu gazetecilerle yemekte biraraya geldi.

MEVLÜT YÜKSEL'in Haberine göre; Çatalca ile özdeşleşen,bu yıl 21.sini düzenlenen ilçenin en kapsamlı ve büyük buluşması Erguvan Festivali'nin ilk günkü programları, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.Ancak yağmurlu geçecek günler,festivalin genelini etkilemedi.

"ÇATALCA FESTİVALİ ÖZLEMLE BEKLİYOR!"

Yoğun yağış nedeniyle ilk gün programlarında yer alan Festival Açılış Kokteyli, Festival Korteji, Cumhuriyet Meydanındaki Festival Açılış Seremonisi iptal edilirken Mehmetçik Meydanında yapılacak Yöresel Düğün Çalgıları Yarışması ileri bir tarihe ertelendi.

Bu yıl Erguvan Festivalini medya mensupları ile “Festivale Dair” medya toplantısı ve yemeği ile başlatacak olan Başkan Mesut Üner, yerel ve ulusal medya temsilcileri ile biraraya geldi.Medya mensuplarına hoş geldiniz diyerek tek tek ilgilenen Başkan Mesut Üner, toplantıda pandemi sürecinde vatandaşların uzun süre bu tür etkinlik ve programlardan uzak kaldığını belirterek, Çatalca’nın özlemle festivali beklediğini belirtti.



"ÇATALCA'YA HİZMET İÇİN YOLA ÇIKTIK!"



İlçede 3,5 yıllık hizmet dönemine ve yapılan çalışmalara dair basın mensuplarına bilgi veren Başkan Mesut Üner, “Bizler Çatalca’mıza hizmet etmek için yola çıktık” sözleriyle hayata geçirilen projeler hakkında açıklama yaptı.Belediye Başkanı Mesut Üner konuşmasında, “Çatalca’mıza hizmet etmek için yola çıktık ve vatandaşlarımıza söz verdiğimiz, onların bizlerden talep ettikleri çalışmaları hızla yapmaya mega projelerimizi hayata geçirmeye başladık. Bizler Çatalca’mızın hayallerini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız ilçemizde sosyal yaşam alanlarımız yok dedi Millet Bahçemizi, köy meydanlarımızı, Yaşam Vadimizi, Sosyal Tesislerimizi yaptık. Cumhuriyet Meydanı’mızı 2300 metre kareden 11.000 metre kare alana çıkararak, ilçemize yakışan bir hale getiriyoruz."dedi.



"ÇATALCA KÜLTÜR DE,SANATTA,EĞİTİM DE VE SPOR DA EN GÜZEL YER DE OLACAK!"

Başkan Üner açıklamasının devamın da,"Vatandaşlarımız her hizmetin en iyisini hak ediyor, en iyi hizmeti en konforlu ve hızlı bir şekilde alabilsinler diye ilçemizdeki kamu kurumlarını da çok daha modern ve donanımlı hale getiriyoruz. Kaymakamlık Binamızı ve SGK Binamızı yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.Çatalca’mızın en büyük hayallerinden birisi yüzme havuzuydu. Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzumuzu çok kısa bir sürede yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Çocuklarımız, gençlerimiz artık yüzme öğrenmek için başka ilçelere gitmek zorunda kalmıyor. Yine aynı alana Çok Amaçlı Bir Spor Salonu yaparak her türlü spor karşılaşmasına ev sahipliği yapacak bir duruma geldik. Fitness Salonu, futbol sahası, otoparkıyla kapsamlı bir Spor Adası yaptık. Depreme dayanıksız olarak tespit edilen Belediye İş Hanımızın yerine Ticaret Merkezi yapıyoruz. İçinde vatandaşlarımızın bizlerden çok istediği butik bir alışveriş merkezide yer alacak."şeklin de konuştu.

"FESTİVALE SEVGİ,BARIŞ VE KARDEŞLİK MOTTOSU İLE HAZIRLANDIK!"

Çatalca'nın Ak Partili Belediye Başkanı Üner,konuşmasının son bölümün de ise,"Bizler bu nedenle 21. Erguvan Festivalimizi bu yıl “SEVGİ, BARIŞ, KARDEŞLİK” mottosuyla hazırladık.Bunu dünyaya en iyi anlatabileceklerden biriyiz çünkü Çatalca’mız birlik ve beraberliğin en güzel örneği.Çatalca’mız ile özdeşleşen ve bu yıl 21.sini düzenlediğimiz, ilçemizin en kapsamlı ve büyük buluşması olan Çatalca 21. Erguvan Festivali’mizi kültürden sanata, eğlenceli yarışmalardan rengârenk animasyonlara, doğa sporlarından turnuvalara ve yüreklere işleyecek tınılarla ünlü sanatçıların verdiği konserlere kadar kapsamlı bir şekilde hazırladık.

5 GÜN BOYUNCA ETKİN BİR FESTİVAL OLACAK!"

Sanatın kültürle yoğrulduğu eğlencenin birbirinden renkli etkinliklerle kaynaştığı, yöresel değerlerimizi öne çıkardığımız festivalimiz 5 gün boyunca her yaştan vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatacak.Gün içerisinde ilçemizin birçok noktasında müzik ziyafeti verecek sokak çalgıcıları, çocuklarımız için birbirinden renkli animasyon, tiyatro ve boyama etkinlikleri, yöresel börek, en şık pati, bebek emekleme gibi yarışmalar, tavla, basketbol turnuvaları, doğa yürüyüşleri gibi birbirinden eğlenceli organizasyonlar yer alırken akşam ise tüm Çatalca’mız ve ilçe dışından gelen konuklarımız ünlü sanatçıların konserlerinde muhteşem ezgilerle coşacak.

"GEÇMİŞİMİZE DE GELECEĞİMİZE DE SAHİP ÇIKIYORUZ!"

Festival boyunca Mehmetçik Meydanımızda gıdadan, giyime, yöresel ürünlerden el emeği göz nuru eserlere birçok alanda açılan stantlar festival misafirlerimiz ile buluşacak.Festivalimizin son günü ise geleneksel olarak yaptığımız Yağlı Pehlivan Güreşçilerinde pehlivanlarımız er meydanına çıkacak.Aynı akşam Festival coşkumuz Türk Milletinin destan yazdığı 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkumuzla birleşerek ZAFER KORTEJİ ile doruğa ulaşarak son bulacak” ifadelerini kullandı.

Medya mensuplarının sorularını yanıtlayan Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner ile ilçe Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş,toplantının ardından, yemekte biraraya geldikleri,ulusal ve yerel medya temsilcilerine, katılımlarından dolayı teşekkür etti.