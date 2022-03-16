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Güzelliğinizi fuarda sergileyin! Güzellik ve Bakım İstanbul Fuarı açılıyor..

Türkiye’nin ilk ve en prestijli fuarlarından Güzellik ve Bakım İstanbul, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı – Rumeli Salonu’nda 17-20 Mart 2022 tarihleri arasında kapılarını açıyor.

YAŞAM 16.03.2022, 09:26 Murat Aydın
Güzelliğinizi fuarda sergileyin! Güzellik ve Bakım İstanbul Fuarı açılıyor..

Türkiye’nin ilk ve en prestijli fuarlarından Güzellik ve Bakım İstanbul, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı – Rumeli Salonu’nda 17-20 Mart 2022 tarihleri arasında kapılarını açıyor.  Bu yıl 34. kez düzenlenecek fuar, 200’den fazla katılımcı, 600’den fazla marka, 4 bini yabancı olmak üzere 45 ülkeden yaklaşık 30 bin profesyonel ziyaretçi ve satın almacıyı ağırlamaya hazırlanıyor. Dört gün boyunca devam edecek fuarda sektör profesyonelleri dünyadaki güzellik trendlerini, yeni ürünleri ve yöntemlerini anlatacak.

600’den fazla yerli ve yabancı medikal estetik ve profesyonel kozmetik markasına ev sahipliği yapacak Güzellik ve Bakım Fuarı, 17-20 Mart 2022 tarihleri arasında güzellik sektörünü tek çatı altında toplayacak. Güzellik ve Bakım İstanbul Fuarı’nda son güzellik trendleri, gelişmiş teknolojiler ve markaların yeni ürünleri 45 ülkeden 30.000 ziyaretçiyle buluşacak. 

ULUSLARARASI VE YERLİ MARKALAR GÖRÜCÜYE ÇIKACAK  

Yerli ve uluslararası birçok profesyonel kozmetik markasının buluşacağı ve yeni teknolojilerin sergileneceği Güzellik ve Bakım İstanbul Fuarı’nda dünya devi markaların yanı sıra yerli ve milli üretim güzellik cihazları da görücüye çıkacak. Ayrıca, saç, spa, wellness ve fitness ile ilgili en gelişmiş cihaz, teknoloji, ekipman ve yöntemlerin dört gün boyunca sergileneceği fuar, alanında uzman, yerli ve yabancı doktorları, plastik cerrahları, estetik ve güzellik uzmanlarını, dermatologları, kuaförleri, makyaj sanatçıları ve diğer sektör profesyonellerini de ağırlayacak.

TG Expo Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenlenen fuar, Almanya, Fransa, İrlanda, ABD, İngiltere ve Güney Kore gibi ülkelerdeki markaların teknolojilerini ve en son trendlerini katılımcıların beğenisine sunacak. 

SEKTÖR DUAYENLERİYLE DOLU ETKİNLİK PROGRAMI 

Fuarla eş zamanlı olarak 4 gün boyunca düzenlenen kategorize edilmiş etkinlik programında; 15 oturum20 konuşmacı katılımı ile alanında uzman doktorların dünyadaki güzellik trendlerinin konuşulmasının yanı sıra canlı şovlar da gerçekleştirilecek.

Ameliyatsız gençleşmenin ve yaşlanmayı engellemenin yöntemlerinin anlatıldığı, “Anti-Aging Academy”, güzellik içten gelir diyerek besinlerin cilt kalitesine etkisinin ele alındığı “All in Wellness”,  saç, topuz ve makyaj şovlarından, saç kesimi ve renklendirmeye, türban tasarım şovlarından microblading’e kadar en renkli şovlarla“Beauty on the Stage”, ünlü dermotologlarla  “Skin Care in the Spotlight” oturumları ve daha fazlası Güzellik ve Bakım Fuarı’nda olacak.

20 Mart akşamına kadar açık kalacak fuarda her gün birçok etkinlik de düzenlenecek. Fuara ilişkin daha detaylı bilgiye www.guzellikvebakim.com adresinden ulaşabilirsiniz.

#güzellik #bakım #fuar #güzellikfuarı
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