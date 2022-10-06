Türkiye’de 3. nesil kahve sektörüne yön veren Coffee Manifesto, 6-9 Ekim tarihlerinde düzenlenen İstanbul Kahve Festivali’nde misafirlerine en özel çekirdeklerle hazırladığı kahveleri ikram edecek. Coffee Manifesto standında ödüllü baristalar tarafından gümüş cezvelerle Türk kahvesi hazırlanırken Instagram filtresini indirenler çekirdek alımlarında yüzde 10’a kadar indirim kazanabilecekler

Kahve sektörünün öncüsü Coffee Manifesto, merakla beklenen İstanbul Kahve Festivali’nde 9 Ekim’e kadar kahve meraklılarını ağırlıyor. İstanbul Küçükçiftlik Park’ta düzenlenen festivalde Coffee Manifesto, misafirlerine en özel çekirdeklerle hazırladığı kahveleri ikram edecek. Coffee Manifesto standında ödüllü baristalar tarafından gümüş cezvelerle Türk kahvesi hazırlanırken özel indirimler de sunulacak.

Instagram filtresinden indirim çıktı

Coffee Manifesto’nun Genel Müdürü Emel Eryaman Usta, festivalde kahve meraklılarına dünyanın dört bir yanından gelen nitelikli kahve çekirdeklerini sunacaklarını belirterek, “Şehrin en önemli kahve buluşmasında özel demleme yöntemleriyle hazırladığımız kahveleri tattıracağız. Ödüllü barista ekibimiz Türk kahvesini özel gümüş cezvelerle en lezzetli haliyle sunacak” dedi. İstanbul Kahve Festivali’ne özel olarak Coffee Manifesto, bir Instagram kampanyası da başlattı. Coffee Manifesto’nun Instagram filtresini kullananlar yüzde 10’a kadar indirimlerle kahve çekirdeği satın alabilecekler.