Giresunlular; 15. Giresun Tanıtım Günleri etkinliğinde

Yöresel günler İstanbul’da Feshane'de ilk başlatan il olarak öncülük yapan Giresun Dernekler Birliği'nin başlattığı Giresun Günleri her yıl Giresun Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlikle devam ediyor. Bu yıl 1-4 Eylül tarihlerini kapsayacak olan Giresun Tanıtım Günleri etkinliğinin 15.si Yenikapı Etkinlik Alanında başladı.

Giresun’un yöresel ve kültürel değerlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen Giresun Tanıtım Günleri yeni kapıda başladı.

Giresun Federasyonu tarafından, Giresun’un yöresel ve kültürel değerlerinin tanıtımı amacıyla her yıl düzenlenen 15. Giresun Tanıtım Günleri Yenikapı etkinlik alanında resmi açılış töreniyle başladı.

Giresun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu tarafından düzenlenen 15. Giresun Günleri büyük bir coşku ve heyecanla geçerken, etkinliğin bu yılki ana teması “Turizm” olarak belirlendi. Giresun Günleri'ne İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve Giresun Milletvekili Sabri Öztürk de katıldı.

Binlerce kişinin ziyaret ettiği etkinliğin açılışında konuşan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu: “Bir taraftan hemşerilerimizle hasret gideriyoruz bir taraftan da Ecdadımıza vefamızı simgeleyen 42. ve 47. Gönüllü Alaylarımızın Destansı hikayesinin anlatıldığı belgesel filmimizin bir gala gösterimini de İstanbul’da gerçekleştirdik. Gurbetçi hemşerilerimizin belgesel filmi gururla izlemesi de bizleri ziyadesiyle memnun etti.” dedi.

Binlerce kişinin ziyaret ettiği etkinliğin açılışında konuşan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu: “Bir taraftan hemşehrilerimizle hasret gideriyoruz bir taraftan da Ecdadımıza vefamızı simgeleyen 42. ve 47. Gönüllü Alaylarımızın Destansı hikayesinin anlatıldığı belgesel filmimizin bir gala gösterimini de İstanbul’da gerçekleştirdik. Gurbetçi hemşehrilerimizin belgesel filmi gururla izlemesi de bizleri ziyadesiyle memnun etti. Kahraman Giresun Uşaklarının vatan savunmasındaki yerini her fırsatta elimizden geldiğince

anlatmaya ve onların zafer hikayesini unutturmamaya devam edeceğiz. Şehrimizin her yönden daha da gelişip, güzelleşmesi için yapmış olduğumuz hizmetlerimize destekleri için tüm hemşerilerime şükranlarımı sunuyor, böylesine güzel bir programın düzenlenmesinde emeği geçen Giresun Federasyonuna, kurum kuruluşlara ve tüm sivil toplum kuruluşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Anımsanacağı üzere, 2016 yılında gerçekleşen 10 Giresun Günlerinin ana teması Giresun tarihi ve milli mücadelede rolü olarak belirlenmişti. 11 Giresun Günleri edebiyat temasıyla yapılırken Giresunlu yazarlar bir araya getirilmiş ve bir de sahaf çarşısı kurulmuştu. 12 Giresun Günleri Giresun mutfağı ana temasıyla yapılırken, 13 Giresun Günleri ise Giresun Kalite Tanıtım Günleri sloganı ve fındık ana temasıyla yapılmıştı. 14 Giresun Günlerinde ana tema olan müzik ile ilgili de bir dizi içerik planlanmış,

bu kapsamda oluşturulan ve kemençe, davul, zurna ile bağlama figürlerinin yer aldığı tema logosu, afişlere ve davetiyelere yerleştirilmişti.

Giresun Günleri etkinlik alanında Giresun Gönüllüleri Derneği ve Giresun Spor'da standladı da açıldı. Giresun Gönüllüleri Derneği Başkanı Tüalay Tahmaz ve Dernek Üyelerinin de yer aldığı stanta ilgi yoğundu. Giresun Spor İstanbul tamsilcilerinden Serkan Cihan'ın bulunduğu Giresun Spor standında Giresun Spor'a destek için çsatışlar yapılıyor.