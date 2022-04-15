banner314

banner325

Son Dakika

Giresunlu Gençler yine 'İbrahim Kütük' dedi

Giresun Gençlik Derneği’nin Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Beşiktaş Balmumcu’da kurulu, Kültür Konseyi Derneği merkezinde yapıldı. Mevcut Başkan İbrahim Kütük, güven tazeleyerek yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

YAŞAM 15.04.2022, 06:32 Murat Aydın
Giresunlu Gençler yine 'İbrahim Kütük' dedi

Giresun Gençlik Derneği’nin Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Beşiktaş Balmumcu’da kurulu, Kültür Konseyi Derneği merkezinde yapıldı. Mevcut Başkan İbrahim Kütük, güven tazeleyerek yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

Divan Başkanlığını, Eski Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Taşbaşı’nın, divan üyeliklerini, Eyüpsultan Belediye Meclis Üyesi Mürsel Tekneci ve TMSF Hesap Uzmanı Faruk Sönmez’in yaptığı genel kurulda Giresun’un yetiştirdiği, değişik meslek gruplarında kendilerini kabul ettirmiş, eğitimlerini iyi almış gençlerden oluşan yönetimin düşüncelerinde şekillenecek güzel projelerle, Giresun gençliği, gençlerin ve insanımızın hizmetinde olacak.

Covit,19 tedbirleri dolayısıyla geçmiş faaliyet döneminde pandemi yasaklarına rağmen, yine de rutin hizmetlerden geri durmadan çalışan Giresun Gençlik Derneği ülkemiz genelinde, yurtiçinde ve yurtdışında mesleklerini icra eden, yabancı ülkelerde de başarılarından söz edilen gençlerle bir arada bulunmayı, yeni faaliyetler yapmayı hedefliyor. Giresun’da ikamet eden gelecek vaat eden gençlere yönelikte düşüncelerinde projeleri hayata geçirmek istiyor.

Gündem maddeleri gereğince divan heyetinin oluşmasıyla birlikte genel kurulun kongre süreci başladı, faaliyet raporu ve denetim kurulu raporları okundu, genel kurulun onayına sunuldu. Faaliyet Raporu ve denetim kurulu raporlarının ayrı ayrı onaylanmasından ve ibrasından sonra seçim maddesine geçildi.

Divan Başkanlığına, geçmiş dönem yönetim kurulu başkanı olan ve THY’de yönetici olarak çalışan İbrahim Kütük’ün listesi sunuldu. Seçimlere tek listeyle gidildi. Yapılan seçimler sonucunda genel kurula katılan üyelerin teveccühü ve tercihi ile İbrahim Kütük, oy birliği ile yeniden başkanlığa seçildi.

Giresun Gençlik Derneği’nin yeni yönetimi aşağıdaki isimlerden oluştu.

İbrahim Kütük (Yağlıdere) Tohumculuk ve İşletme Fakültesi mezunu. Tohumculukta 7, Havacılıkta 45 adet sertifikası var. THY’de yönetici olarak çalışıyor. Kahraman Durdu (Yağlıdere) Bilgi Teknolojileri Uzmanı, kendi bilgisayar firmasını yönetiyor. İzzet Mermer (Çamoluk) Lise mezunu, kendi tekstil şirketini yönetiyor. Yurt içi ve yurt dışında toptan ve perakende satış yapıyor. Birçok STK’da yöneticilik yaptı. Gülaçtı Şen, (Bulancak) Beykent Üniversitesi İşletme Yönetimi mezunu. Havacılık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi. Hasan Hüseyin Gündoğdu (Güce) Makina Mühendisi, İBB, Metro Ulaşım A.Ş. Yönetici. Ayşegül Ada Şancı, (Görele) Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisat Fakültesi. T.H.Y. Kurumsal Satış ve Pazarlama Portföy Yöneticisi. Gökhan Engin, (Tirebolu) Elektrik, Elektronik Mühendisi, kendi şirketini yönetiyor. Mürsel Tekneci (Alucra), Maltepe Üniversitesi İşletme Yönetimi (MBA) Yüksek Lisans, Eyüp Belediyesi Meclis Üyesi, uluslararası özel bir şirkette Marmara Bölgesinden sorumlu satış yöneticisi, birçok STK’ da görev yapıyor. Oğuzhan Kundak, (Alucra) Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Bankacılık, Sigortacılık ve Adalet bölümlerinde okudu. Doktorasını tamamladı.

Yeni yönetimde görev alanlar arasında; sosyal medya şirketi sahibi, uzay mühendisi, avukat, siber güvenlik mühendisi, yönetmen, maliyeci, sosyal medya yöneticisi, yüksek mimar, hesap uzmanı, iş adamı, STK yöneticisi, mali müşavir ve tiyatro sanatçısı da bulunuyor.

Giresun Gençlik Derneği’nin kurulmasında, gençlerin bu faaliyetleri sürdürmelerinde önemli katkılar sunan, deneyim, tecrübe ve birikimlerini gençlerle paylaşan Halil Kütük kongre sonrası yaptığı değerlendirmede, gençlere güvendiğini belirterek Giresun Gençlik Derneği’nin kariyer ve cazibe merkezi olacağına, Giresun’un hak ettiği değeri mutlaka bulacağına inandığını söyledi.

Kütük, bugünün imkânlarının iyi değerlendirilmediğini, ilimizde, siyasetin, ticaretin ve insani ilişkilerin yerlerde süründüğünü, bu durumu düzeltebilecek tek gücün Giresun Gençliği olduğunu ifade etti.

Bu tür cemiyet hayatında yanlış yapanların “İnanın, bir gün tarih olup geçmişinde kalacak” sözleriyle gençlere iyi yolda yürümeleri tavsiyesinde bulundu. Gençlerle görüş ve düşüncelerini paylaştı.

Genel Kurul, başkan seçilen İbrahim Kütük’ün teşekkür konuşması ile son buldu.

İBRAHİM KÜTÜK KİMDİR?

01.12.1988 yılında İstanbul’un Şişli ilçesinde dünyaya gözlerini açtı. Aslen, Giresun, Yağlıdere ilçesine bağlı Umutbükü Köyünden. İlkokula Eyüp, Hacı İslam, Hacı Şakire Ülker İlköğretim Okulu’nda başladı. Sırasıyla Eyüp Lisesi, Ege Üniversitesi, Tohumculuk Meslek Yüksek Okulu ve Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesini bitirdi.

2006-2008 yılları arasında, Anadolu Gençlik Derneği, İzmir, Ödemiş temsilciliğini yürüttü. Tarım ve Tohumculuk firmalarında bir sene staj yaptı ve alanı ile ilgili 7 farklı sertifika aldı.

2009 yılında, Türk Havayolları tarafından verilen eğitimlere katıldı. 2010 yılında, THY iştiraki ile kurulan, Turkish Ground Services firmasına giren ilk ekibin içerisinde yer aldı. Burada 4 sene Harekât Memurluğu yaptı. Halen aynı firmada; Uçak Temizlik Birimi, Operasyon Yöneticisi olarak görevini sürdürmektedir. Havacılık sektöründe çalıştığı süre içerisinde katıldığı eğitimler ile 45 sertifika sahibi oldu.

2018’den beri, Giresun Gençlik Derneğinde, 2019’dan beri, Yağlıdere ve Köyleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğinde, yönetim kurulu üyeliliği yaptı.

İbrahim Kütük, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Haber: Remzi Mamaşoğlu

#İbrahimKütük #Giresun Gençlik Derneği
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
8
açık
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 15 Nisan 2022
İmsak 04:47
Güneş 06:19
Öğle 13:09
İkindi 16:52
Akşam 19:50
Yatsı 21:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir