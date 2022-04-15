Giresunlu Gençler yine 'İbrahim Kütük' dedi

Giresun Gençlik Derneği’nin Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Beşiktaş Balmumcu’da kurulu, Kültür Konseyi Derneği merkezinde yapıldı. Mevcut Başkan İbrahim Kütük, güven tazeleyerek yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

Divan Başkanlığını, Eski Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Taşbaşı’nın, divan üyeliklerini, Eyüpsultan Belediye Meclis Üyesi Mürsel Tekneci ve TMSF Hesap Uzmanı Faruk Sönmez’in yaptığı genel kurulda Giresun’un yetiştirdiği, değişik meslek gruplarında kendilerini kabul ettirmiş, eğitimlerini iyi almış gençlerden oluşan yönetimin düşüncelerinde şekillenecek güzel projelerle, Giresun gençliği, gençlerin ve insanımızın hizmetinde olacak.

Covit,19 tedbirleri dolayısıyla geçmiş faaliyet döneminde pandemi yasaklarına rağmen, yine de rutin hizmetlerden geri durmadan çalışan Giresun Gençlik Derneği ülkemiz genelinde, yurtiçinde ve yurtdışında mesleklerini icra eden, yabancı ülkelerde de başarılarından söz edilen gençlerle bir arada bulunmayı, yeni faaliyetler yapmayı hedefliyor. Giresun’da ikamet eden gelecek vaat eden gençlere yönelikte düşüncelerinde projeleri hayata geçirmek istiyor.

Gündem maddeleri gereğince divan heyetinin oluşmasıyla birlikte genel kurulun kongre süreci başladı, faaliyet raporu ve denetim kurulu raporları okundu, genel kurulun onayına sunuldu. Faaliyet Raporu ve denetim kurulu raporlarının ayrı ayrı onaylanmasından ve ibrasından sonra seçim maddesine geçildi.

Divan Başkanlığına, geçmiş dönem yönetim kurulu başkanı olan ve THY’de yönetici olarak çalışan İbrahim Kütük’ün listesi sunuldu. Seçimlere tek listeyle gidildi. Yapılan seçimler sonucunda genel kurula katılan üyelerin teveccühü ve tercihi ile İbrahim Kütük, oy birliği ile yeniden başkanlığa seçildi.

Giresun Gençlik Derneği’nin yeni yönetimi aşağıdaki isimlerden oluştu.

İbrahim Kütük (Yağlıdere) Tohumculuk ve İşletme Fakültesi mezunu. Tohumculukta 7, Havacılıkta 45 adet sertifikası var. THY’de yönetici olarak çalışıyor. Kahraman Durdu (Yağlıdere) Bilgi Teknolojileri Uzmanı, kendi bilgisayar firmasını yönetiyor. İzzet Mermer (Çamoluk) Lise mezunu, kendi tekstil şirketini yönetiyor. Yurt içi ve yurt dışında toptan ve perakende satış yapıyor. Birçok STK’da yöneticilik yaptı. Gülaçtı Şen, (Bulancak) Beykent Üniversitesi İşletme Yönetimi mezunu. Havacılık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi. Hasan Hüseyin Gündoğdu (Güce) Makina Mühendisi, İBB, Metro Ulaşım A.Ş. Yönetici. Ayşegül Ada Şancı, (Görele) Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisat Fakültesi. T.H.Y. Kurumsal Satış ve Pazarlama Portföy Yöneticisi. Gökhan Engin, (Tirebolu) Elektrik, Elektronik Mühendisi, kendi şirketini yönetiyor. Mürsel Tekneci (Alucra), Maltepe Üniversitesi İşletme Yönetimi (MBA) Yüksek Lisans, Eyüp Belediyesi Meclis Üyesi, uluslararası özel bir şirkette Marmara Bölgesinden sorumlu satış yöneticisi, birçok STK’ da görev yapıyor. Oğuzhan Kundak, (Alucra) Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Bankacılık, Sigortacılık ve Adalet bölümlerinde okudu. Doktorasını tamamladı.

Yeni yönetimde görev alanlar arasında; sosyal medya şirketi sahibi, uzay mühendisi, avukat, siber güvenlik mühendisi, yönetmen, maliyeci, sosyal medya yöneticisi, yüksek mimar, hesap uzmanı, iş adamı, STK yöneticisi, mali müşavir ve tiyatro sanatçısı da bulunuyor.

Giresun Gençlik Derneği’nin kurulmasında, gençlerin bu faaliyetleri sürdürmelerinde önemli katkılar sunan, deneyim, tecrübe ve birikimlerini gençlerle paylaşan Halil Kütük kongre sonrası yaptığı değerlendirmede, gençlere güvendiğini belirterek Giresun Gençlik Derneği’nin kariyer ve cazibe merkezi olacağına, Giresun’un hak ettiği değeri mutlaka bulacağına inandığını söyledi.

Kütük, bugünün imkânlarının iyi değerlendirilmediğini, ilimizde, siyasetin, ticaretin ve insani ilişkilerin yerlerde süründüğünü, bu durumu düzeltebilecek tek gücün Giresun Gençliği olduğunu ifade etti.

Bu tür cemiyet hayatında yanlış yapanların “İnanın, bir gün tarih olup geçmişinde kalacak” sözleriyle gençlere iyi yolda yürümeleri tavsiyesinde bulundu. Gençlerle görüş ve düşüncelerini paylaştı.

Genel Kurul, başkan seçilen İbrahim Kütük’ün teşekkür konuşması ile son buldu.

İBRAHİM KÜTÜK KİMDİR?

01.12.1988 yılında İstanbul’un Şişli ilçesinde dünyaya gözlerini açtı. Aslen, Giresun, Yağlıdere ilçesine bağlı Umutbükü Köyünden. İlkokula Eyüp, Hacı İslam, Hacı Şakire Ülker İlköğretim Okulu’nda başladı. Sırasıyla Eyüp Lisesi, Ege Üniversitesi, Tohumculuk Meslek Yüksek Okulu ve Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesini bitirdi.

2006-2008 yılları arasında, Anadolu Gençlik Derneği, İzmir, Ödemiş temsilciliğini yürüttü. Tarım ve Tohumculuk firmalarında bir sene staj yaptı ve alanı ile ilgili 7 farklı sertifika aldı.

2009 yılında, Türk Havayolları tarafından verilen eğitimlere katıldı. 2010 yılında, THY iştiraki ile kurulan, Turkish Ground Services firmasına giren ilk ekibin içerisinde yer aldı. Burada 4 sene Harekât Memurluğu yaptı. Halen aynı firmada; Uçak Temizlik Birimi, Operasyon Yöneticisi olarak görevini sürdürmektedir. Havacılık sektöründe çalıştığı süre içerisinde katıldığı eğitimler ile 45 sertifika sahibi oldu.

2018’den beri, Giresun Gençlik Derneğinde, 2019’dan beri, Yağlıdere ve Köyleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğinde, yönetim kurulu üyeliliği yaptı.

İbrahim Kütük, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Haber: Remzi Mamaşoğlu