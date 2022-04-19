Giresun'da fırtına yangın çıkardı, 5 ev kül oldu

Giresun Keşap Çamlıca köyü Duman Mahallesi'nde Bugüne kadar görülmemiş fırtına sonucu elektrik kontağından çıkan yangında 4 ev tamamen kül oldu. Giresun Deniz Yıldızı Kültür ve Yardımlaşma Derneği yangından zarar gören Çamlıca Köyüne çıkıp incelemelerde bulundu.

Deniz Yıldızı Derneği'ninyaptığı çalıymalarla yardımseverler yangından zarar görenlere yardım için Çamlıca'ya geldi. İlk yardımı yapanlar arasında yapan Mustafa Dursun Alaçam, Birsen Bilge oldu. Yardım yapanlar arasında Tülay Demircan Koyuncu'da vardı. Denizn Yıldızı Derneği Başkan Vekili Ferhat Deniz, Deniz Yıldızı kadrosundan Abdullah Akgün'ünde bulunduğu ekip yaptığı çalışmaların ardından zarar gören vatandaşlara neler yapılabileceği konusunda çalışmalarını sürdürüyor

Giresun Valiliği, Keşap kaymakamlığı'da olay yerinde incelemelerde bulundu. Giresun Valisi ve Keşah Kaymakamı da olay yerine geldi. AFAD ekipleride olay yerine gelerek çalışmalar yaptı.

Deniz Yıldızı Derneği yetkilileri devletin yapacağı yerrdımların ardından ihtiyaç sahiplerine yardım için çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun’un Keşap ilçesi Çamlıca köyünde 5, Yağlıdere Oruçbey köyünde 1 ev yanarak kullanılmaz hale gelirken, Espiye, Piraziz ilçelerinde ormanlık alanlarda ise örtü yangını meydana geldi.