Gazeteci Spor Yorumcusu Hıncal Uluç hayatını kaybetti

Gazeteci Hıncal Uluç hayatını kaybetti. Uluç'un vefat haberini program yapımcısı ve spor yazarı Faik Çetiner duyurdu.

Gazeteci Hıncal Uluç, 83 yaşında yaşamını yitirdi. Uluç’un vefat haberini program yapımcısı ve spor yazarı Faik Çetiner sosyal medyadan duyurdu.

Çetiner, “Hıncal Uluç, vefat etti. Uluç ailesinin başı sağolsun..” ifadelerini kullandı.

Spor yorumcusu ve köşe yazarı Hıncal Uluç, temmuz ayında yoğun bakıma kaldırılmıştı.

HINCAL ULUÇ KİMDİR?

1 Kasım 1939 tarihinde Kilis'te dünyaya geldi. İlkokula Bandırma'da başlayan Uluç, 1950 senesinde Kilis'te bitirmiştir. 1952 senesinde ortaokula Antakya'da başlamış ve geri kalan eğitimini de Ankara Kurtuluş Lisesi'nde tamamlamıştır. Bir dönem İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde öğrenim görmüş, sonrasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazanmıştır. Yenigün gazetesinde spor sayfası hazırlamaya başlayan Uluç, böylece gazeteciliğe ilk adımını atmış oldu.

1967 senesinde askerlik vazifesini tamamlayan Hıncal Uluç, Yankı'da çalışmaya başladı. Yankı'daki ekip, eski Yenigün ekibi olduğu için uyum sorunu yaşamamıştır. Aynı zamanda Cumhuriyet gazetesinde paralel olarak haftada iki gün spor yazıları yazmıştır. 1990 yılında Sabah'ta yazmaya başlayan Uluç, 1994 yılında uğradığı bir silahlı saldırı sonucu topuğundan vurulmuştur. 2004 senesinde Antalya Valisi Alaaddin Yüksel hakkında yazdığı bir yazıdan dolayı 2008 senesinde 1 ay hapis ve 898 YTL para cezasına çarptırılmıştır.

Uzun süre köşe yazarlığı ve spor yorumculuğu yapan Uluç, son olarak Sabah gazetesinde köşe yazıları yazmakta; ayrıca, A Spor'da yayımlanan Hıncal Uluç ile Baş Başa programında spor yorumculuğu da yapmaktaydı.