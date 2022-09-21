Gazeteci Abdüllatif Öztürk göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Usta gazeteci Öztürk, önceki gün tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde yaşamını yitirmişti. Uzun yıllar Tercüman, Bugün, Sabah ile Takvim gazetelerinde muhabir ve haber müdürü olarak önemli hizmetlerde bulunan Abdüllatif Öztürk'ün ani ölümü medya dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Genç yaşta hayata veda eden Öztürk için Büyükçekmece Yeni Mezarlık Aybars Ak Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Öztürk'ün cenaze törenine Sinop'tan gelen kardeşleri Müslüm ve Nida Öztürk, eski eşi Nalan Akbaş, çocukları Mehmet Kaan Öztürk, Meliha Pervin Öztürk yakınları ile Turkuvaz Medya çalışma arkadaşları, Öztürk'ü son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

USTA GAZETECİ ÖZTÜRK'ÜN ANİ ÖLÜMÜ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YARATTI!

ine Öztürk'ün cenaze törenine, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler yazıişleri müdürleri Emre Şahin ve Mustafa Akada'nın yanı sıra ekonomi müdürü Faruk Erdem, magazin müdürü Özge Gürcan Köksel, spor müdürü Onur Özkan, Turkuvaz basım genel müdürü Müdürü Mehmet Kamiloğlu, Turkuvaz idare müdürü Yaşar Dahil, A haber'de Sabah Ajansı'nı sunucusu Erkan Tan,Sarıyer Belediyesi Basın Danışmanı Cengiz Kahraman, SüperHaber Muhabiri Mevlüt Yüksel ile diğer çalışma arkadaşları gözyaşları arasında usta gazeteci Öztürk'ü son yolculuğuna uğurladı.Öztürk'ün cenaze törenine, Turkuvaz Medya Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak'ın çelenk gönderdiği görüldü.

"VASİYETİ UNUTULMAMAK VE BÜYÜKÇEKMECE'YE GÖMÜLMEKTİ!"

Yazılı Türk Medyası'nın emektarı Abdüllatif Öztürk'ün kızı Meliha Pervin Öztürk ile oğlu Mehmet Kaan Öztürk babaları Abdüllatif Öztürk'ün tedavi gördüğü hastanede taburcu olacağı gün yaşamını yitirdiğini ifade ederek, "Onun en büyük isteği, unutulmamak ve hatırlanmaktı. Bir de daha önce oturduğu Büyükçekmece'ye gidip gelirken, bize (Çocuklar öldüğüm de beni buraya gömün.)derdi. Babamız bizim eğitimimiz ve hayata iyi başlamamız için hayatını hep çok çalışarak geçirdi. Maalesef babamızı çok erken yaşta kaybettik. Çok çok üzgünüz.Ama sevenleri onu son yolculuğunda yalnız bırakmadılar. Eminim bu onun ruhunu huzurlu kılmıştır. Herkese çok teşekkür ediyoruz." dediler.

Emektar gazeteci Abdüllatif Öztürk toprağa verildi! "Son isteği unutulmamak ve hatırlanmaktı!"