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Dünyanın en ince belli kadını yarışmasında 2. oldu
Dünyanın in ince billi kadını olmak isteyen bel ölçüsünü 48 cm indirerek Türkiye'de 1. Sıraya yerleşirken dünya da ise 2. Sıraya yükseldi.
YAŞAM 23.08.2022, 08:18 23.08.2022, 08:24 Murat Aydın
Dünya'nın en ince belli kadını olarak 'Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran Cathie Jung’ın beli korsesiz 21 inch, korseli ise 15 inch yani 38 santimetre olarak resmî kayıtlara geçmiştiri.
Türkiye’de ise Dilek Kaya bel ölçüsünü 48 cm indirerek 1. Sıraya yerleşirken dünya da ise 2. Sıraya yükseldi.
Belini inceltmek için korse kullanan Dilek Kaya “ bu formda kalabilmek için uyurken korseyi çıkartmıyorum ve sadece günde 1 öğün besleniyorum “ dedi.
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