Dilek Ağacı Miniklerin hayallerini gerçekleşterdi

The Ritz-Carlton, Istanbul’un her yeni yılda çocukların hayallerini gerçekleştirdiği Dilek Ağacı projesi, 2022 yılına girerken iyi dilekler ve güzellikler için kuruldu. Tüm otel ekibinin miniklerin hayalini gerçekleştirmek için katkıda bulunduğu dilek ağacı Kansersiz Yaşam Derneği’ndeki minik çocuklar için hazırlandı.

The Ritz-Carlton, Istanbul’un gelenekselleşen Dilek Ağacı projesi, çocukların hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu yıl Kansersiz Yaşam Derneği ile iş birliğinde hayata geçen Dilek Ağacı projesiyle, dernek kapsamındaki 150 çocuğun dilekleri kar küreleriyle The Ritz-Carlton, Istanbul’un lobisindeki yılbaşı ağacına yerleştirildi. Çocukların heyecanla beklediği hediyeler, otel ekibi ve misafirleri tarafından hazırlandı.

The Ritz-Carlton, Istanbul Yönetim Kurulu olarak yeni yıla anlam katan ve 19 yıldır gerçekleşen bu özel projeden bahseden The Ritz-Carlton, Istanbul Genel Müdür Vekili Ela Ergin, “Yeni bir yıla girerken en önemsediğimiz konu geleceğin umudu olan çocuklarımızın hayalleri. Bu sene Kansersiz Yaşam Derneği’nin yardımlaşmak ve bu umudu paylaşmak için bize kapılarını açması tüm ekibimiz için büyük bir mutluluk. Çocuklarımızın sevincine ortak olmak için kar kürelerinin içinden bir dilek kartı seçerek hayalleri gerçek yapan herkese teşekkür ederiz” diyor.

Dilek Ağacı projesine; The Ritz-Carlton, Istanbul ekibine telefonla ya da e-mail yoluyla ulaşan herkes destek verebilecek.