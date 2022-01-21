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Cilt gözeneklerine nasıl bakılır? Cevap işin uzmanı Dr. Didem Gülmez'den geldi...

Son dakika... Dr. Didem Gülmez ile Güzelliği(!) konuştuk. APS Danışman Doktoru, Psikonöroimmünoloji, Akupunktur, Kozmetik Akupunktur, Fitoterapist, Hacamat, Nöralterapi, Ozonterapi, Aromaterapi, GAPs Beslenme Terapisi, Anti-aging, Detoks gibi alanlarda bilimsel çalışmalar yürütüp tecrübelere sahip olan Dr. Didem Gülmez ile İnsanların cilt sorunlarını konuştuk.

YAŞAM 21.01.2022, 19:05 21.01.2022, 19:29 Murat Aydın
Cilt gözeneklerine nasıl bakılır? Cevap işin uzmanı Dr. Didem Gülmez'den geldi...

Dr. Didem Gülmez ile Güzelliği(!) konuştuk. APS Danışman Doktoru, Psikonöroimmünoloji, Akupunktur, Kozmetik Akupunktur, Fitoterapist, Hacamat, Nöralterapi, Ozonterapi, Aromaterapi, GAPs Beslenme Terapisi, Anti-aging, Detoks gibi alanlarda bilimsel çalışmalar yürütüp tecrübelere sahip olan Dr. Didem Gülmez ile İnsanların cilt sorunlarını konuştuk. Cildimizdeki gözenekler nedir, ne işe yarar, tıkanınca ne gibi sorunlarla karşı karşıya kalırız, cildimizi canlı ve güzel tutmak için neler yapqmalıyoz? işte işin uzmanı Dr. Diden Gülmez'e soruyor ve cevabını alıyoruz. aydınSes Medya Yayın Yönetmeni Gazeteci Murat Aydın ile Sosyal Medya Uzmanı Songül Başaran Dr. Didem Gülmez ile biraraya geldi. Ve cilt gözenekleriyle ilgili konuştu. İşte Cilt gözenekleri Gazeteci Murat Aydın ve Sosyal Medya Uzmanı Songül Başaran'ın konuyla ilgili soruları ve Dr. Didem Gülmez'in cevapları...

SORU- Cildimizdeki gözenekler ne işe yarar?

CEVAP- Vücut tarafından salgılanan sıvıların atılmasını sağlar. Yağ ve ter gözeneklerden çıkarken bu sayede nemli de kalmış olur. 

SORU- Gözenekler nasıl tıkanır, tıkanması sağlığımızı nasıl etkiler?

CEVAP- Büyük gözeneklere sahip olmanın genetikle ilgili olduğu öne sürülmüştür ama gözenekli kalmaları ve gözeneklerin açılması genellikle kötü cilt bakımı uzun süre güneşe maruz kalmak kimyasal kozmetikler kullanmak cilde uymayan, yaşlanma sigara kullanımı stres hava kirliliğine bağlı olabilir

SORU- Peki; Gözeneklerimizin tıkandığını nasıl anlarız?

CEVAP- Cildinizde siyah noktalar artıyorsa, gözenekleriniz büyüyorsa ve açılıyorsa, sivilcelenmeleriniz de yaştan bağımsız artma oluyorsa bu şekilde anlayabilirsiniz.

SORU-  Vücut gözeneklerinin tıkanmaması için neler yapılmalı?

CEVAP- Öncelikle cilt yapınıza uygun ürünler kullanmalısınız. Özellikle doğal olmayan kimyasal içeren kozmetikler cildin yağlı olup olmamasına göre dikkatli seçilmelidir. Cilt temizliğine özen gösterilmelidir. Burada en kolay çözüm doğal içerikler, cilt hücresi ile uyumlu doğal yağların kullanılması ve cildi kurutmadan cilt temizleyicilidir. Ayrıca sigara güneş kötü beslenmeden de uzak durulmalıdır.

SORU-  Tıkanan vücut gözeneklerini açmak için ne yapılmalı, nasıl bir tedavi yöntemi uygulanmalı?

CEVAP- Doğal ve cilt gözeneklerini sıkılaştırıcı nemlendiriciler kullanılabilir. Yine doğal içerikli cilt temizleyicileri öneririm.

SORU-  Gözeneklerin sıkıştırılması için doğal ürünler nelerdir?

CEVAP- Doğal ürünleri seçerken özellikle hücre yapısı ile uyumlu formüller tercih edilmelidir çünkü hücre Zarı yağlardan oluşur ve uygun yağlar direk hücre zarının tamir ederek ciddi sıkılaşma sağlar.

SORU- Salatalığın vücut gözeneklerine iyi geldiği söyleniyor. Bu doğru mu?

CEVAP- Salatalık gözeneklerle ilgili nasıl bir fayda sağlar. Evet satalım böyle bir etkisi var içerisinde cilt gözeneklerini sıkılaştırıcı bazı maddeler bulunuyor fakat bu geçici.

SORU-  Bir kozmetiğin yenilebilir olduğundan bahsediyorsunuz. Bu kozmetikte kimyasal madde yok mu?

CEVAP- Evet bu kozmetiklerde kimyasal bulunmuyor. Bütün içerikler özellikle yenilebilir malzemelerden hazırlandı. Çünkü cildiniz yılda 2 kg’a  kadar üzerine sürülen her şeyi emebilir ve kıl köklerini açılan damarlar sayesinde genel dolaşıma verebilir. Bu nedenle vücudunuza zarar vermeyen kimyasal içermeyen yenilse bile zararı olmayan ürünleri tercih edebilirsiniz. 

 

                                                                                 Dr. Didem Gülmez'in güzellik ürünleri Dlg Doğal Markasının yüzü olan Songül  Yiğit Başaran'damarkanın sonuna kadar arkasında duracağını söyledi. 

                                                                                                                                                           

 SORU-  Kozmetikteki kimyasallar vücutta ne gibi hasarlara yol açar?

CEVAP- Tabii ki kullanılan tüm kimyasallardan bahsetmiyoruz burada vücut için tehlike oluşturabileceklerden konuşmak lazım. Bunlar Endokrin sistem dediğimiz hormonal sisteme etki ediyorlar stresini taklit ediyorlar oda erkek ve kadın üreme sistemi ile ilgili sorunlara yol açabiliyor. Özellikle hamile bayanların bu konuda daha dikkatli olması gerekiyor çünkü cinsiyet gelişimi anne karnında oluyor. Bunun yanında bazı kanserleri, astımı, alerjiyi, kalp hastalıklarını, karaciğerdeki rahatsızlıklarını tetiklediğini de biliyoruz.

SORU-  Kozmik Akupunkturun faydaları nelerdir?

CEVAP- Kozmetik akapunktur cildi doğal yollarla gençleştirme yöntemidir. Amacımız beş veya on yıl daha genç görünmeyi sağlamaktır. Bunu hiçbir kimyasal kullanmadan özel noktalara akupunktur iğneleri ile uyarılar vererek sağlıyoruz. Aynı zamanda vücudunda sağlıklı olması için vücut akupunkturun uyguluyoruz. Kırışıklıkların giderilmesi sarkmaların önlenmesi, cilt tonunun eşitlenmesi, lekelerin giderilmesi ve sağlıklı bir bedene sahip olunması için kozmetik akapunktur uyguladığımız yöntemlerden bir tanesidir.

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