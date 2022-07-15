banner314

banner325

Son Dakika

Çağırgan Baba Alucra'da etkinlikle anıldı

Türklerin ve İslam'ın Anadolu'ya girişinde büyük etkisi olan Çağırgan Baba Giresun Alucra'da düzenlenen etkinlikle anıldı 6 düzenlenen etkinliğe katılım yoğundu

YAŞAM 15.07.2022, 06:00 15.07.2022, 06:24 Murat Aydın
Çağırgan Baba Alucra'da etkinlikle anıldı

Anadolu’nun Türkleşmesine ve İslamlaşmasında önemli rol oynayan Horasan alimlerinden Çağırgan Baba anma etkinliği Alucra Fevzi Çakmak köyünde gerçekleştirildi. Alucra Fevzi Çakmak Köyü Muhtarlığı, Alucra Fevzi Çakmak Köyü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği ve  Çağırgan Baba Derneği Tarafından Bu yıl altıncısı düzenlenen etkinlik,  anma komitesi Başkanı ve Eğitim Uzmanı Arif Dede başkanlığında planlanarak eğitimci Abdullah DARAMA tarafından  sunuldu. 

11 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat:13.00’da Fevzi Çakmak Köyünde yapılan Çağırgan Babayı anma ve anlama programı Alucra Kaymakam  sayın Mustafa ÇELİK, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali YILDIZ ve Yardımcısı, Askeri ve Mülki  Erkan,  Siyasi Parti temsilcileri, Daire müdürleri, Alucra STK  temsilcileri, 
Muhtarlar, Dernek Başkanları, il içinden ve il dışından çok sayıda konukların katılımı ile gerçekleşti. 
Saygı Duruşu ve İstiklal marşımızın okunması ile başlayan program, Fevzi Çakmak Köyü Derneği Başkanı Abdullah ALTINOK tarafından yapılan açılış konuşması, Din görevlileri Mustafa KIMIL, Zeynel KAPTI tarafından Kur'an-i Kerim Okunması ve dua yapılması, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali YILDIZ ve Alucra Kalkınma ve Eğitim Vakfı Başkanı Süleyman BABA tarafından yapılan   Protokol konuşmaları, Emekli Kurmay Albay Adem DARAMA’nın Çağırgan Baba'yı ve hizmetlerini tanıtım sunumu, protokol ve katılımcıların Türbe Ziyaretinde Alucra Müftüsü Adem AKÇELİK tarafından dua yapılması, Protokole ve katılımcılara  Günün anısına hediye takdimi ve yemek ikramı ile tamamlandı.

ÇAĞIRGAN BABA:
 “Asırlar öncesinden başlayarak Zıhar (Fevzi Çakmak) köyünden bir kandil misali bölgemizi aydınlatmış olan mana âleminin önderi ve temsilcisi Çağırgan Baba Horasan medreselerinde zahiri ve bâtınî ilimleri birlikte okumuş; fıkıh, kelam, kıraat, sebebi nüzul, hadis, Astronomi, dinler tarihi, hukuk ve tıp konularında bilgi sahibi olarak Anadolu’ya gelmiştir. 
Bir İslam müderrisi olarak aynı zamanda askeri özeliklere de sahip olarak Anadolu’nun Türkleşmesine ve İslamlaşmasına katkı sağlamıştır.
“Kutad Kubilig”de belirtilen toplumsal mutluluğun yollarını Zıhar’da açarak bölge insanını eğitmiş, AHLAK VE ADALET olmadan İslam’ın hakkıyla yaşanamayacağını öğretmiştir. Yaşamı boyunca bir tebliğci ve çağıran olarak Hz. Mevlana misali insanları İslam’a çağırmış
davet etmiştir. Bu nedenle de mahlası “Çağırgan” olmuştur.
Kerbela zulmünün karanlığından Zeynel Abidin (r.a) ile nur tekrar doğmuş, güneş ve ay misali Musa Kazım (r.a) ve nesebinin ışığı ile Orta Asya steplerinden Anadolu’ya ve Balkanlara yönelmiştir.
“Hacı Bektaş-ı Veli”, “Geyikli Baba”, “Barak Gazi”, “Somuncu Baba”, “Taptuk Emre”, “Mevlana”, “Yunus Emre”, “Çağırgan Baba”, “Sarı Saltuk”, “Gül Baba”, “Abdal Musa”, “Emir Sultan” ve “Şeyh Edebali” gibi nice alperenler ile Anadolu’ya ve Balkanlara
“Türk-İslam Medeniyeti”nin tohumları atılarak yeşertilmesi sağlanmıştır. Yukarıdaki Allah dostu alperenler “Pir-i Sultan Ahmet Yesevi”nin dergâhında yetişerek bu coğrafyayı Türkleştirip İslamlaştırmışlardır.
Çağırgan Baba Hz. Peygamberin torunu olarak İslam’ın bayraktarlığını yapmış, ondan sonra gelen nesli de aynı görevi icra etmek üzere etrafa dağılarak adlarına tesis edilen zaviye vakıflarında hizmeti devam ettirmişlerdir. Bu anlamda “Zıhar (Fevzi Çakmak) Köyü” seçilmiş, şanslı bir köydür. Bizlere düşen görev de bu bilinçle köyümüzde yaşamış “Ehl-i Beyt”e gereken ihtimamı göstermek Çağırgan Baba kültürünün ve tarihsel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır''

#Alucra Giresun #Çağırıyorum baba
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
22
açık
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 15 Temmuz 2022
İmsak 03:44
Güneş 05:38
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:43
Yatsı 22:28
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir