Çağırgan Baba Alucra'da etkinlikle anıldı

Anadolu’nun Türkleşmesine ve İslamlaşmasında önemli rol oynayan Horasan alimlerinden Çağırgan Baba anma etkinliği Alucra Fevzi Çakmak köyünde gerçekleştirildi. Alucra Fevzi Çakmak Köyü Muhtarlığı, Alucra Fevzi Çakmak Köyü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği ve Çağırgan Baba Derneği Tarafından Bu yıl altıncısı düzenlenen etkinlik, anma komitesi Başkanı ve Eğitim Uzmanı Arif Dede başkanlığında planlanarak eğitimci Abdullah DARAMA tarafından sunuldu.

11 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat:13.00’da Fevzi Çakmak Köyünde yapılan Çağırgan Babayı anma ve anlama programı Alucra Kaymakam sayın Mustafa ÇELİK, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali YILDIZ ve Yardımcısı, Askeri ve Mülki Erkan, Siyasi Parti temsilcileri, Daire müdürleri, Alucra STK temsilcileri,

Muhtarlar, Dernek Başkanları, il içinden ve il dışından çok sayıda konukların katılımı ile gerçekleşti.

Saygı Duruşu ve İstiklal marşımızın okunması ile başlayan program, Fevzi Çakmak Köyü Derneği Başkanı Abdullah ALTINOK tarafından yapılan açılış konuşması, Din görevlileri Mustafa KIMIL, Zeynel KAPTI tarafından Kur'an-i Kerim Okunması ve dua yapılması, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali YILDIZ ve Alucra Kalkınma ve Eğitim Vakfı Başkanı Süleyman BABA tarafından yapılan Protokol konuşmaları, Emekli Kurmay Albay Adem DARAMA’nın Çağırgan Baba'yı ve hizmetlerini tanıtım sunumu, protokol ve katılımcıların Türbe Ziyaretinde Alucra Müftüsü Adem AKÇELİK tarafından dua yapılması, Protokole ve katılımcılara Günün anısına hediye takdimi ve yemek ikramı ile tamamlandı.

ÇAĞIRGAN BABA:

“Asırlar öncesinden başlayarak Zıhar (Fevzi Çakmak) köyünden bir kandil misali bölgemizi aydınlatmış olan mana âleminin önderi ve temsilcisi Çağırgan Baba Horasan medreselerinde zahiri ve bâtınî ilimleri birlikte okumuş; fıkıh, kelam, kıraat, sebebi nüzul, hadis, Astronomi, dinler tarihi, hukuk ve tıp konularında bilgi sahibi olarak Anadolu’ya gelmiştir.

Bir İslam müderrisi olarak aynı zamanda askeri özeliklere de sahip olarak Anadolu’nun Türkleşmesine ve İslamlaşmasına katkı sağlamıştır.

“Kutad Kubilig”de belirtilen toplumsal mutluluğun yollarını Zıhar’da açarak bölge insanını eğitmiş, AHLAK VE ADALET olmadan İslam’ın hakkıyla yaşanamayacağını öğretmiştir. Yaşamı boyunca bir tebliğci ve çağıran olarak Hz. Mevlana misali insanları İslam’a çağırmış

davet etmiştir. Bu nedenle de mahlası “Çağırgan” olmuştur.

Kerbela zulmünün karanlığından Zeynel Abidin (r.a) ile nur tekrar doğmuş, güneş ve ay misali Musa Kazım (r.a) ve nesebinin ışığı ile Orta Asya steplerinden Anadolu’ya ve Balkanlara yönelmiştir.

“Hacı Bektaş-ı Veli”, “Geyikli Baba”, “Barak Gazi”, “Somuncu Baba”, “Taptuk Emre”, “Mevlana”, “Yunus Emre”, “Çağırgan Baba”, “Sarı Saltuk”, “Gül Baba”, “Abdal Musa”, “Emir Sultan” ve “Şeyh Edebali” gibi nice alperenler ile Anadolu’ya ve Balkanlara

“Türk-İslam Medeniyeti”nin tohumları atılarak yeşertilmesi sağlanmıştır. Yukarıdaki Allah dostu alperenler “Pir-i Sultan Ahmet Yesevi”nin dergâhında yetişerek bu coğrafyayı Türkleştirip İslamlaştırmışlardır.

Çağırgan Baba Hz. Peygamberin torunu olarak İslam’ın bayraktarlığını yapmış, ondan sonra gelen nesli de aynı görevi icra etmek üzere etrafa dağılarak adlarına tesis edilen zaviye vakıflarında hizmeti devam ettirmişlerdir. Bu anlamda “Zıhar (Fevzi Çakmak) Köyü” seçilmiş, şanslı bir köydür. Bizlere düşen görev de bu bilinçle köyümüzde yaşamış “Ehl-i Beyt”e gereken ihtimamı göstermek Çağırgan Baba kültürünün ve tarihsel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır''