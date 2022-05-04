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BTP camiasının mutlu günü...
Prof. Dr. Haydar Baş'ın oğlu Ahmet Hamza Baş, BTP lideri Hüseyin Baş'ın da katıldığı merasimle dünya evine girdi.
YAŞAM 04.05.2022, 12:59 Murat Aydın
Bağımsız Türkiye Partisi'nin(BTP) Kurucusu merhum Prof. Dr. Haydar Baş’ın oğlu Ahmet Hamza Baş, dünya evine girdi.
Baş, hayatını Fatıma Öztürk ile birleştirdi.
Trabzon Akçaabat’ta yapılan düğün merasiminin onur konuğu, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’tı.
Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan düğünde gösterilen Prof. Dr. Haydar Baş sinevizyonu, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.
Nikahın kıyılmasının ardından genç çifte evlilik cüzdanı BTP lideri Hüseyin Baş tarafından verildi.
Cüzdanı geline takdim eden Hüseyin Baş, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.
Düğün merasimi takı töreniyle sona erdi.
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