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Bisikletli Anne Şampiyonluklarla kürsüden kürsüye pedal sürüyor

Beykozlu ev hanımı (38) Aylin Yüce, çocuklarıyla birlikte günlük hayatında ulaşım aracı olarak kullandığı bisikletiyle kürsüden kürsüye koşuyor. Aylin Yüce, 1,5 yıllık profesyonel spor hayatına 14  madalya ve 5 kupa sığdırmayı başardı.  

YAŞAM 25.10.2022, 16:23 Murat Aydın
Bisikletli Anne Şampiyonluklarla kürsüden kürsüye pedal sürüyor

Beykozlu ev hanımı (38) Aylin Yüce, çocuklarıyla birlikte günlük hayatında ulaşım aracı olarak kullandığı bisikletiyle kürsüden kürsüye koşuyor. İlçedeki çok dik bir yokuşu arkasında çocuğuyla çıkarken Beykoz Belediyesi GSK tarafından keşfedilen Aylin Yüce, 1,5 yıllık profesyonel spor hayatına 14  madalya ve 5 kupa sığdırmayı başardı.  

Beykoz’da yaşayan bisiklet sporu aşığı, ev hanımı, anne, eş ve aynı zamanda başarılı bir sporcu nam-ı diğer “Bisikletli Anne” Aylin Yüce. O’nu kimi zaman Polonezköy Yolu’nda antrenman yaparken, kimi zaman öncüsü olduğu kadın bisiklet grubuyla Riva’ya giderken, bazen de Kadıköy’e doğru pedal çevirirken görebilirsiniz. Ama en çok da azmi ve disipliniyle abonesi olduğu kürsülerde….  

Beykoz GSK Kaptanı İddiayı Kaybediyo

6 ve 12 yaşındaki çocuklarını büyütürken esnafın yakıştırmasıyla “Bisikletli Anne” lakabıyla tanınan Aylin Yüce, Beykoz Belediyesi’nin 2019 yılından bu yana “Sağlıklı Yaşam, Kolay Ulaşım” mottosuyla yürüttüğü farkındalık turlarıyla ilçeye kazandırdığı bisiklet sporcularından sadece biri.  

3 yıldan bu yana ilçede, salgın molası hariç, her pazar düzenlenen “Asgari Kalabalık Turları”nın ilk dönemlerinde ailecek müdavimi olan Aylin Yüce, Beykoz GSK bisiklet takımına katılması ve eşinin de desteğiyle şimdilerde başarılarıyla kadınlara ilham veriyor. 

Çubuklu’dan dönüş yolunda, bisikletlilerin ilçedeki kâbusu olan “Burunbahçe Yoksuşu’nu” arkasında çocuğuyla tırmanırken kendisini gören Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) Bisiklet Takımı kaptanının arkadaşlarıyla girdiği iddiayı kaybetmesi üzerine kulübe davet edilen sporcunun takıma katılmasıyla şampiyonluk maratonu başlıyor.  

Aylin Yüce: “Sabah 4:30’da Antrenmana Gidiyorum” 

Bisikletin kendisi için büyük bir tutku olduğunu, günlük hayatında da hareketi sevdiğini söyleyen başarılı sporcu bir gününü şöyle özetliyor:  “Evdeki günlük işlerimi planlayıp, sabah çocukları okula gönderdikten sonra antrenmana çıkıyorum. Bazı günler havanın durumuna göre 04:30’da kalkıyorum. Haftanın 6 günü disiplinli çalışmamız gerekiyor. Antrenörümüzün hazırladığı kişisel programa göre günlük 1 ila 5 saat arasında pedal çeviriyoruz.” 

Hayatın yoğun temposunda zaman zaman zorlansa da rol model olmanın büyük motivasyon sağladığını ifade eden Yüce:  “Bir çocuğun ben yoldan geçerken ‘Bakın, Bisikletli Anne geçiyor’ demesi benim için en büyük mutluluk. Şayet disiplinliyseniz ve hedefiniz varsa aileniz ve çevreniz de size zamanla ayak uyduruyor. Öyle ki arkadaşlarım ve komşularım bile artık antrenman saatlerimi biliyor ”diyor. 

 Turkcell Granfondo Şampiyonu  

Bisiklet sporuna ilçede öncülük eden Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’ın da takdirini kazanan sporcu azimle çalışmanın meyvesini şampiyonluklarla alıyor.  

Beykoz Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl ilçede 2. si düzenlenen dünyaca ünlü yol bisiklet yarışı serilerinden “Turkcell Granfondo”yu genel klasmanda 1. şampiyon olarak tamamlıyor, Başkent Ankara’dakinden ise genel klasmanda 2.’lik, İzmir’dekinden ise 3.’lükle dönüyor. 

Beykoz GSK formasıyla kazandığı ve evinde gururla sergilediği toplam 14 madalya ve 5 kupanın sahibi oluyor. 

Avrupa’daki Kürsülere De Talip  

Avrupa’daki yarışlarda ilçenin adını duyurmayı istediğini söyleyen Aylin Yüce:  “Bisiklet sporu amatör yaptığınızda maliyeti olmayan bir spor, yurt dışındaki yarışlara katılmak için ise sponsor desteği gerekiyor. Şayet gerekli desteği bulur, yarışa özel programla hazırlanırsam Avrupa’da da kürsü alacağıma eminim” diyor.   

Beykoz Spor Ormanı Büyük Nimet 

Türkiye’nin en büyük spor ormanı olarak kurulan Beykoz Spor Ormanı’nın bisiklet sporcuları için büyük bir nimet olduğunu vurgulayan sporcu: “Haftanın 1 günü muhakkak orada antrenman yapıyorum. Trafiğe kapalı alanda, yem yeşil doğanın içinde, virajları ve tırmanma yollarıyla çok güzel bir parkura sahip. Beykoz Belediye Başkanımız Murat Aydın’a spora ve sporcuya desteği için çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuşuyor. 

Herkes Sporla Hayatına Yatırım Yapsın 

Sağlığı el verdiği sürece bisiklet sporunda devam edeceğini belirten Yüce: “Ev hanımı olsun olmasın herkes hayatına sporla yatırım yapsın. Beni diğer ev hanımlarından farkım daha planlı yaşamam. Spor demek özgürlük, sağlıklı yaşam ve sosyalleşmek demek. Doğal parkurlarıyla ilçemiz özellikle bisiklet için biçilmiş kaftan. Herkesi sporla sağlıklı yaşama davet ediyorum.” diyerek çağrıda bulunuyor. 

#bisiklet #ev kadını #Aylin Yüce
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