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Basın dünyasını üzen haber; Halit Kıvanç hayatını kaybetti

Radyo ve televizyon sunucusu Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti. Kıvanç'ın cenazesi 27 Ekim Perşembe günü Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

YAŞAM 25.10.2022, 09:35 26.10.2022, 09:41 Murat Aydın
Basın dünyasını üzen haber; Halit Kıvanç hayatını kaybetti

Twitter hesabından paylaşım yapan Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç, "Halit Kıvanç’ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağ olsun. Cenaze 27’si perşembe, öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiden kalkacak, aynı mezarlığa defnedilecek." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Heyecanlarımızın sesi, radyo ve televizyonda duayen sunucu HALİT KIVANÇ aramızdan ayrıldı. Pek çok dünya kupasının finalini televizyon ve radyodan sunan, mesleğinde ilklerin ismi Halit Kıvanç’a Allah’tan rahmet; yakınlarına, televizyon ve spor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

AKP' Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Radyo ve televizyon tarihimizin büyük ismi Halit Kıvanç’ı kaybettik... Nezaketi, güler yüzü ve bilgisiyle yaptığı işe değer katan bir isimdi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

AKP'li Hamza Dağ, "Televizyon tarihimizin duayen ekran yüzü ve sesi Halit Kıvanç’ın vefat haberini almanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı niyaz ediyorum." dedi.

Galatasaray'dan yapılan paylaşımda, "Duayen gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Rekabetin zarafetini bizlere en derinden hissettiren Halit Kıvanç'a, Allah'tan rahmet; kederli ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

HALİT KIVANÇ KİMDİR?

Halit Kıvanç ,1925 yılında İstanbul'da doğdu, radyo ve televizyon sunucusu, gazeteci, maç spikeri. Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularındandır. Yazar ve müzisyen Ümit Kıvanç‘ın babasıdır.

Orta öğretimini Pertevniyal Lisesi'nde ,yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nde tamamladı. 3 ay kadar hakimlik yaptı. Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazar ve yönetici olarak üst düzey görevler aldı.1953′te Alp Zirek ve Halit Talayer ile birlikte memleketimizin ilk günlük spor gazetesi (Türkiye Spor)gazetesini çıkardı. Bir yıla yakın ünlü yayın kuruluşu BBC de çalıştı. Ülkemizde radyo ve TV yayıncılığının gelişmesinde önemli katkıları olan Kıvanç, TV'nin bir çok yayınında ‘ilk'lerin adamı oldu. olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda dünya kupasını televizyondan sunan ilk Türk spikerdir. 10 Dünya Kupası finallerini radyo ve televizyonda nakletmiştir.

Sunuculukta 50 yılını 2005′te bir jübileyle kutlayan Kıvanç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, TSYD ve diğer kuruluşların düzenlediği yarışmalarda 200′ün üzerinde ödül aldı. 1983 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla maç spikerliğine veda etti.

Yazar, spiker, sanat adamı olarak kabul edilen Halit Kıvanç, Türk halkına temiz bir Türkçe ile saygın ve eğitici çalışmaları ile hizmet vermesinden dolayı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Kariyer Dalında büyük ödüle layik görüldü.

1955 yılında Bülbin Kıvanç ile evlenmiştir. Ümit Kıvanç oğludur.

#halit kıvanç #radyo #televizyon #medya #basın
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