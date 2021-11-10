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Güncel Haberler
Atatürk'ün ölümünün 83. yıl dönümünde Anıtkabir'de tören
Pandemi, kapalı balkon işverenlerini zirveye taşıdı; 73 ülkeye ihracaat yapıyor
Kapalı mekanlarda maskesiz temas gribi artırdı
10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları
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#şehit
#koronavirüs
#CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
#öğrenci
#giresun
#kar
#meclis
#bursa
#Almanya
#akp
#operasyon
#ankara
#10Kasım
#YürüyenKöşk
#yalova
#suriye
#türkiye
#istanbul
#CHP
#BDP