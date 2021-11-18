AKP Milletvekili İmran Kılıç hayatını kaybetti

Kahramanmaraş AK Parti Milletvekili İmran Kılıç, tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran Sağlık Bakanı Koca, "Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş AKP Milletvekili İmran Kılıç’ın tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde vefat ettiğini bildirdi.

Vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Bakan Koca, “Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

İmran Kılıç, yaklaşık 1 aydır Ankara Şehir Hastanesi’nde corona virüsü tedavisi görüyordu.

İMRAN KILIÇ KİMDİR?

Kahramanmaraş’ta 1957 yılında doğan İmran Kılıç, Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini bitirdi ve yüksek lisans eğitimini aynı fakültede tamamladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki il müftülüğü ve ilçelerde müftülük görevlerinde bulunan Kılıç, 26. ve 27. Dönem AKP Kahramanmaraş Milletvekili seçildi.

Kılıç; TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliği yaptı.

İyi düzeyde Arapça bilen Kılıç, evli ve 3 çocuk babasıydı.